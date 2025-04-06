Британские русофобы призвали заготовить "набор для выживания"
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПосольства США и Великобритании в Киеве в преддверии эвакуации дипломатов
Британцам следует готовить "набор для выживания" на 72 часа из-за исходящей от России Угрозы. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.
"Британцы должны подготовить "набор для выживания" на 72 часа, поскольку Путин планирует саботировать газопроводы и вызвать массовые отключения электроэнергии, предупреждают шпионы", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что поскольку Британия стремится к достижению экологических целей Net Zero, что привело к закрытию угольных электростанций, страна стала все больше зависеть от поставок газа и электроэнергии из-за рубежа. Почти 40% поставок газа импортируется из Норвегии, большая часть которого поставляется по единственному 700-мильному трубопроводу Langeled.
"Опасения по поводу того, что русские планируют диверсионную операцию, усилились после того, как в последние месяцы один из их разведывательных кораблей "Янтарь" был обнаружен во время картографирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании в Северном море", - поведало издание.
Прошлой зимой Британия была близка к отключению электроэнергии - её спасли только аварийные резервы и электричество, импортируемое по дну из Дании, напомнило издание. Его эксперты по безопасности утверждают, что британским домохозяйствам следует последовать примеру Евросоюза, который рекомендовал гражданам собрать трехдневный "набор для выживания".
В этот набор предписано включить воду, непортящиеся продукты, лекарства, радиоприемник на батарейках, фонарик, удостоверяющие личность документы, и швейцарский армейский нож. Почему именно швейцарский – не поясняется.
При этом заявлено, что Москву ранее обвиняли в причастности к серии "инцидентов с явным саботажем" в Балтийском море – тогда были повреждены кабельные и трубопроводные линии.
"Газопроводы Nord Stream в Германии также подверглись саботажу в 2022 году, - сказано в публикации. - Кроме того, предполагается, что русские разместили подслушивающие устройства на ветряных турбинах в открытом море в Великобритании, пытаясь отслеживать перемещения британских подводных лодок".
Анонимный информатор британского издания заявил, что "русские активны в Северном море и обладают силой, способной парализовать наши энергетические связи".
Британские депутаты опасаются, что одержимость британского министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности Эда Милибэнда идеей Net Zero сделала страну более уязвимой для "российского саботажа".
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Министр энергетики пообещал превратить Британию в "чистую энергетическую сверхдержаву", используя ископаемое топливо для производства не более 5% электроэнергии к 2030 году.
Последняя британская угольная электростанция в Ратклифф-он-Сор, Ноттингемшир, была закрыта в сентябре прошлого года, проработав с 1967 года. Двух гигаватт мощности, которые она когда-то обеспечивала, было достаточно для питания двух миллионов домов. В ближайшие несколько лет также потеряет по крайней мере две атомные электростанции, которые в настоящее время обеспечивают бесперебойную поставку электроэнергии и стабилизируют всю сеть, отметило издание.
"Это сделает страну еще более зависимой от ветровых и солнечных электростанций, производство которых резко падает, если нет ветра или солнца, а также от парка устаревших газовых электростанций, - сказано в статье. - Источники сообщают, что в настоящее время энергоснабжение Великобритании поддерживается несколькими судами, прибывающими каждую неделю с поставками сжиженного природного газа из Катара или Америки".
Однако виновата в британских бедах всё равно Россия и лично её президент, сказано в публикации британского издания. При этом приводятся мнения британских политиков, которые возлагают часть вины и на официальный Лондон.
"Стремление к декарбонизации любой ценой делает нас менее защищенными и с ценами на энергоносители, которые ужасны для семей и разорительны для бизнеса. Эд Милибэнд делает нас все более и более зависимыми от импорта электроэнергии", - сказал депутат-консерватор Ник Тимоти.
В публикации отмечено, что высоковольтные электрические кабели "уязвимы и подвержены атакам со стороны враждебных государств, таких как Россия". Там также утверждается, что с января Британия приблизилась к необходимости введения отключений электроэнергии.