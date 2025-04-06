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Британские русофобы призвали заготовить "набор для выживания"

Британские русофобы призвали заготовить "набор для выживания" - 06.04.2025 Украина.ру

Британские русофобы призвали заготовить "набор для выживания"

Британцам следует готовить "набор для выживания" на 72 часа из-за исходящей от России Угрозы. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

2025-04-06T13:28

2025-04-06T13:28

2025-04-06T13:28

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"Британцы должны подготовить "набор для выживания" на 72 часа, поскольку Путин планирует саботировать газопроводы и вызвать массовые отключения электроэнергии, предупреждают шпионы", - сказано в публикации.Там также отмечено, что поскольку Британия стремится к достижению экологических целей Net Zero, что привело к закрытию угольных электростанций, страна стала все больше зависеть от поставок газа и электроэнергии из-за рубежа. Почти 40% поставок газа импортируется из Норвегии, большая часть которого поставляется по единственному 700-мильному трубопроводу Langeled.Прошлой зимой Британия была близка к отключению электроэнергии - её спасли только аварийные резервы и электричество, импортируемое по дну из Дании, напомнило издание. Его эксперты по безопасности утверждают, что британским домохозяйствам следует последовать примеру Евросоюза, который рекомендовал гражданам собрать трехдневный "набор для выживания".В этот набор предписано включить воду, непортящиеся продукты, лекарства, радиоприемник на батарейках, фонарик, удостоверяющие личность документы, и швейцарский армейский нож. Почему именно швейцарский – не поясняется.При этом заявлено, что Москву ранее обвиняли в причастности к серии "инцидентов с явным саботажем" в Балтийском море – тогда были повреждены кабельные и трубопроводные линии.Анонимный информатор британского издания заявил, что "русские активны в Северном море и обладают силой, способной парализовать наши энергетические связи".Британские депутаты опасаются, что одержимость британского министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности Эда Милибэнда идеей Net Zero сделала страну более уязвимой для "российского саботажа".Министр энергетики пообещал превратить Британию в "чистую энергетическую сверхдержаву", используя ископаемое топливо для производства не более 5% электроэнергии к 2030 году.Последняя британская угольная электростанция в Ратклифф-он-Сор, Ноттингемшир, была закрыта в сентябре прошлого года, проработав с 1967 года. Двух гигаватт мощности, которые она когда-то обеспечивала, было достаточно для питания двух миллионов домов. В ближайшие несколько лет также потеряет по крайней мере две атомные электростанции, которые в настоящее время обеспечивают бесперебойную поставку электроэнергии и стабилизируют всю сеть, отметило издание.Однако виновата в британских бедах всё равно Россия и лично её президент, сказано в публикации британского издания. При этом приводятся мнения британских политиков, которые возлагают часть вины и на официальный Лондон.В публикации отмечено, что высоковольтные электрические кабели "уязвимы и подвержены атакам со стороны враждебных государств, таких как Россия". Там также утверждается, что с января Британия приблизилась к необходимости введения отключений электроэнергии.Тем временем Правительство Британии озабочено помощью Украине и санкциями США

https://ukraina.ru/20250402/1062227923.html

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новости, британия, россия, владимир путин, ес, nord stream , газ, норвегия, инфраструктура, отключение электричества, электричество, энергетика, русофобия