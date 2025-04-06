https://ukraina.ru/20250406/1062316292.html

Зеленский пытается прогнуть США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 апреля

Зеленский пытается прогнуть США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 апреля - 06.04.2025 Украина.ру

Зеленский пытается прогнуть США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 апреля

Владимир Зеленский продолжает давить на США и требовать санкции для России. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-04-06T13:10

2025-04-06T13:10

2025-04-06T13:10

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Владимир Зеленский 6 апреля вновь выступил с призывом давить на Россию."Давления на Россию сегодня недостаточно и ежедневные российские удары по Украине это доказывают", — заявил Зеленский.По его словам, количество российских воздушных атак якобы возрастает. Зеленский заявил, что нельзя ни в коем случае ослаблять давление."Никакого ослабления давления не может быть. Нужно направлять все силы ради гарантирования безопасности и приближения мира", — подчеркнул Зеленский.Примечательно, что посол США Бриджит Бринк, которую Зеленский раскритиковал накануне, стала упоминать о российских ракетных ударах."По состоянию на 06:30 утра (время совпадает с московским — Ред.) Киев и остальная Украина остаются под обстрелам баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения о нападениях в нескольких городах", - написала Бринк в соцсетях.В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины назвали это заявление Бринк "прогрессом".При этом Минобороны РФ ранее неоднократно подчёркивало, что удары наносятся по украинским военным целям.В то же время, украинские СМИ обеспокоены тем, что Запад пока не подхватывает тезис Зеленского о том, что "Москва не хочет заканчивать войну" и Россия виновна в смерти гражданского населения на Украине"На высоком уровне Запад этого тезиса не подхватывает. <...> И это очень тревожный знак для Украины, который говорит о том, что внимание Запада к войне и смертям гражданского население постепенно падает и притупляется. И это уже не является поводом для ужесточения позиции в отношении РФ. Возможно, впрочем, это связано с тем, что сейчас в США ждут какого-либо прогресса по мирным переговорам и не хотят сорвать его резкими заявлениями в адрес Москвы. И, если эти ожидания не оправдаются, то риторика может стать жёстче", - сообщило украинское издание "Страна".При этом авторы издания отметили, что данный тренд может быть более долгосрочным.Обстрелы и налётыУтром 6 апреля Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов: 8 БпЛА – над территорией Ростовской области, 2 БпЛА – над территорией Курской области, 1 БпЛА – над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 63 удара по этому региону России.На горловском направлении ВСУ осуществили 33 атаки, на ясиноватском — 1 атаку и на донецком — 29 атак. Всего было выпущено 93 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 2 и ранении 8 гражданских лиц.В следующие сутки обстрелы продолжились."Вследствие атаки БПЛА ВФУ (Вооружённых формирований Украины — Ред.) в посёлке Озеряновка погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", — сообщил днём 6 апреля мэр Горловки Иван Приходько.Как сообщило агентство "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 26 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 3; Любимовка — 4; Великая Лепетиха — 3; Князе-Григоровка — 2; Каховка — 3; Алёшки — 6; Новая Каховка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Корсунка, Днепряны и Новая Збурьевка.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Позднее канал со ссылкой на администрацию Великолепетихского округа сообщил о том, что ВСУ нанесли за сутки 24 удара по территории округа."Обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Великая Лепетиха и Князе-Григоровка", — указывалось в сообщении.Утром 6 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Город Белгород атакован одним беспилотником. Последствий нет. В Белгородском районе в посёлке Малиновка дрон был сбит, от его детонации повреждена кровля частного дома. В селе Красный Октябрь на территории недействующего предприятия ударом FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект водоснабжения", — отмечалось в сводкеВ Борисовском районе сёла Байцуры, Берёзовка и Богун-Городок атакованы 4 беспилотниками."В селе Берёзовка в результате удара дрона по автомобилю пострадали три мирных жителя. Среди них 15-летний подросток, который был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. После проведённой операции его перевели в отделение реанимации в тяжёлом состоянии. Двое мужчин, получивших ранения, также находятся в больницах города Белгорода в тяжёлом состоянии. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", — сообщил губернатор.Повреждены легковой автомобиль, частный дом и линия электропередачи — сёла Байцуры и Богун-Городок временно остаются без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Сухарево и Шелаево подверглись атакам 5 беспилотников, 4 из которых подавлены. В селе Шелаево повреждён легковой автомобиль.В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Старый атакованы 3 беспилотниками, 2 из которых подавлены. Сегодня ночью в селе Тишанка после сброса взрывного устройства с беспилотника уничтожены огнём частный дом и надворная постройка.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка и Пороз выпущено 20 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников. В селе Козинка уничтожена огнём надворная постройка."В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Поповка выпущено 115 боеприпасов в ходе 12 обстрелов и нанесены удары 15 беспилотников, из которых 8 подавлены и сбиты. В селе Илек-Пеньковка повреждены 6 частных домов", — указывалось в сводке.Над Ракитянским районом системой ПВО отражена воздушная атака. Повреждены 3 частных дома.Над Чернянским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Пострадавших и повреждений нет."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Безлюдовка, Вознесеновка, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Балки атакованы 21 беспилотником, 18 из которых подавлены. В селе Безлюдовка повреждены частный дом и три транспортных средства, в селе Вознесеновка — 2 частных дома", — писал Гладков.В курском приграничье ведутся бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О возможном новом наступлении ВСУ — в статье Александра Чаленко "Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье".

https://ukraina.ru/20250406/1062313479.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сша, украина, россия