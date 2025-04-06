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Иной возможности нет: Евсеев объяснил, зачем России нужна еще одна мобилизация

Иной возможности нет: Евсеев объяснил, зачем России нужна еще одна мобилизация - 06.04.2025 Украина.ру

Иной возможности нет: Евсеев объяснил, зачем России нужна еще одна мобилизация

Только проведение новой частичной мобилизации даст возможность отпустить какое-то количество российских бойцов с фронта. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-04-06T06:45

2025-04-06T06:45

2025-04-06T06:45

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны серьезно задумывается над ротацией мобилизованных на линии боевого соприкосновения.По словам военного эксперта, проблема в том, что Украина может продолжать мобилизацию, снижая призывной возраст и отменяя брони.Он также отметил, что этот процесс не может быть быстрым, так как людей нужно готовить минимум три-шесть месяцев.“То есть даже если мы осенью проведем еще одну частичную мобилизацию, то полностью отпустить бойцов с фронта мы сможем не раньше зимы 2026 года”, — заключил собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что мобилизация не решит этот вопрос, так как “страна пришла к выводу, что мотивированные контрактники лучше мобилизованных”.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены читайте на сайте Украина.ру.

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