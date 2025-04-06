Иной возможности нет: Евсеев объяснил, зачем России нужна еще одна мобилизация
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Только проведение новой частичной мобилизации даст возможность отпустить какое-то количество российских бойцов с фронта. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны серьезно задумывается над ротацией мобилизованных на линии боевого соприкосновения.
По словам военного эксперта, проблема в том, что Украина может продолжать мобилизацию, снижая призывной возраст и отменяя брони.
“Если бы этого не было и личный состав противника на линии фронта постепенно сокращался, мы бы могли пойти на постепенное сокращение нашей численности, но этого явно не будет. Я не вижу иной возможности провести демобилизацию, кроме как объявить еще одну частичную мобилизацию”, — заявил Евсеев.
Он также отметил, что этот процесс не может быть быстрым, так как людей нужно готовить минимум три-шесть месяцев.
“То есть даже если мы осенью проведем еще одну частичную мобилизацию, то полностью отпустить бойцов с фронта мы сможем не раньше зимы 2026 года”, — заключил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что мобилизация не решит этот вопрос, так как “страна пришла к выводу, что мотивированные контрактники лучше мобилизованных”.
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