Иной возможности нет: Евсеев объяснил, зачем России нужна еще одна мобилизация - 06.04.2025 Украина.ру
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Иной возможности нет: Евсеев объяснил, зачем России нужна еще одна мобилизация
Иной возможности нет: Евсеев объяснил, зачем России нужна еще одна мобилизация - 06.04.2025 Украина.ру
Иной возможности нет: Евсеев объяснил, зачем России нужна еще одна мобилизация
Только проведение новой частичной мобилизации даст возможность отпустить какое-то количество российских бойцов с фронта. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-04-06T06:45
2025-04-06T06:45
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украина
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вооруженные силы украины
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны серьезно задумывается над ротацией мобилизованных на линии боевого соприкосновения.По словам военного эксперта, проблема в том, что Украина может продолжать мобилизацию, снижая призывной возраст и отменяя брони.Он также отметил, что этот процесс не может быть быстрым, так как людей нужно готовить минимум три-шесть месяцев.“То есть даже если мы осенью проведем еще одну частичную мобилизацию, то полностью отпустить бойцов с фронта мы сможем не раньше зимы 2026 года”, — заключил собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что мобилизация не решит этот вопрос, так как “страна пришла к выводу, что мотивированные контрактники лучше мобилизованных”.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250330/1062120111.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, владимир евсеев, владимир путин, владимир брутер, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, Владимир Евсеев, Владимир Путин, Владимир Брутер, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Иной возможности нет: Евсеев объяснил, зачем России нужна еще одна мобилизация

06:45 06.04.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Только проведение новой частичной мобилизации даст возможность отпустить какое-то количество российских бойцов с фронта. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны серьезно задумывается над ротацией мобилизованных на линии боевого соприкосновения.
По словам военного эксперта, проблема в том, что Украина может продолжать мобилизацию, снижая призывной возраст и отменяя брони.
“Если бы этого не было и личный состав противника на линии фронта постепенно сокращался, мы бы могли пойти на постепенное сокращение нашей численности, но этого явно не будет. Я не вижу иной возможности провести демобилизацию, кроме как объявить еще одну частичную мобилизацию”, — заявил Евсеев.
Он также отметил, что этот процесс не может быть быстрым, так как людей нужно готовить минимум три-шесть месяцев.
“То есть даже если мы осенью проведем еще одну частичную мобилизацию, то полностью отпустить бойцов с фронта мы сможем не раньше зимы 2026 года”, — заключил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что мобилизация не решит этот вопрос, так как “страна пришла к выводу, что мотивированные контрактники лучше мобилизованных”.
Занятия по боевой подготовке на полигоне в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
30 марта, 07:45
Контрактники или мобилизованные? Брутер раскрыл, кого армия России намерена привлечьРоссийское руководство пришло к выводу о том, что мотивированные контрактники лучше мобилизованных. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены читайте на сайте Украина.ру.
 
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