Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ
© 5nun4xujТимофей Ермаков
© 5nun4xuj
Запад играет с помощью ВСУ в солдатиков, пробуя на них различные тактические приемы. И Украина сама гордится тем, что она полигон, на котором НАТО учится воевать, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Тимофей, Минобороны РФ официально подтвердило, что наша армия освободила населенные пункты Лобковое (район Орехова) и Веселое (стык ДНР и Запорожской области). Можно ли, исходя из этих тактических успехов, порассуждать о некоем едином замысле нашего командования в плане продвижения в Днепропетровскую и Запорожскую области в ходе летней кампании?
- Да, можно.
Лобковое – это мое любимое село (смеется). Хорошо, что мы его взяли. Дело в том, что наш прорыв от Щербаков до Лобкового составляет 10 километров в ширину и 5 километров в глубину. Это много. Учитывая, что до этого под Ореховом мы в основном занимались позиционными боями после контрнаступа ВСУ. Фронт там долго не двигался, а теперь – сдвинулся.
27 марта, 14:54Тимофей Ермаков: Когда-нибудь мы расскажем не только о погибших военкорах, но и обо всех павших бойцахТеррористическое воздействие Украины как раз направлено на то, чтобы мы прекратили информационное освещение СВО, а потом впали в состоянии апатии и паники. Этого допустить нельзя, уверен военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Следующая наша задача – Каменское (на берегу Каховского водохранилища), куда мы уже заскакивали. А дальше мы займемся окружением Орехова и отрезанием логистики противника.
Почему это стало возможным? Потому что в Донбассе у ВСУ серьезные просадки.
Под Красноармейском (Покровск) противнику не удалось срезать Шевченковский выступ. Нацисты застряли в Песчаном. До сих пор врут, что контролируют Котлино. Из самого Шевченко мы их выбили. Да, Зверево мы пока не отбили, но в его административных границах мы находимся. Поэтому пожарные команды ВСУ были переброшены с "тихого" Запорожского фронта в Донбасс, и мы этим воспользовались.
При этом в Донбассе мы тоже посадили противника на очередной шпагат, когда ему приходится выбирать, что же оборонять: Покровск, стык ДНР с Запорожьем или продолжать контрудары в Дзержинске, которые тоже провалились.
Хотя, надо признать, что этот контрудар был организован грамотно. Украина подловила нас на ротации и нанесли вклинивающиеся удары с четырех сторон к центру города. Но это все равно не сработало. Потому что у Киева нет достаточно сил и резервов на то, чтобы держать в боевом тонусе весь фронт, который пришел в движение (контратаковать, наступать или вести активную оборону). Им приходится выбирать что-то одно. Поэтому они выбрали оборону Красноармейска с локальными контрударами.
Это даст противнику выиграть время, как это было в Селидово, но никаких стратегических задач не решит. В том смысле, что судьба Красноармейска сейчас решается не возле него, а гораздо южнее.
Сейчас мы продолжаем наступление по реке Мокрые Ялы, которая течет с севера на юг через Великую Новоселку. Мы взяли Днепроэнергию и Веселое. Бои идут уже за Федоровку. Причем есть информация, что мы обогнули Федоровку с запада и зацепились за окраины Комара. Так вот одна из крупнейших оборонительных линий ВСУ, которая тянется еще с Запорожья, упирается как раз в Днепроэнергию, а потом уходит южнее Отрадного к Разливу. И мы ее уже прорвали и двигаемся к трассе Богатырь-Курахово.
Кстати, уже было видео, как по украинским боевикам, которые засели в придорожной застройке, наносятся удары РСЗО.
Вернемся к реке Мокрые Ялы. Когда мы продвигаемся по ней вверх, ведя бои за Комар и Федоровку, мы фактически выходим в тыл крупнейшей линии обороны врага. И, как я уже сказал, фронт смещается ближе к Богатырю. За ним накопанных сооружений у ВСУ нет.
То есть в ближайшее время усилия нашего командования будут направлены на то, чтобы наши группировки, которые наступают с двух сторон, соединились в треугольнике "Поддубное-Мирное-Комар". За него будет очень серьезная битва. Потому что юго-западнее этого рубежа находится село Искра, которое открывает нам путь в Днепропетровскую область.
Инженерные фортификации ВСУ там построены в конце декабря 2024 года. Совсем свежие.
Отмечу также, что у нас есть успехи оперативно-тактической важности чуть севернее Богатыря в районе села Троицкое, которое лежит напротив села Новопавловское. Нацисты так и называют этот район "Новопавловское направление", потому что оно выполняет роль логистического хаба.
Так вот выход с рубежа "Котляровка-Троицкое-Богдановка" на Новопавловское перережет снабжение противнику в районе Богатыря и Алексеевки. Там в окружение может попасть дырявая 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая из-за огромных потерь превратилась в полк.
Наша задача максимум – взять Новопавловское и Искру. Если это произойдет, мы обрушим юго-западный фронт ВСУ в Донбассе и создадим им проблемы с Гуляйполе в Запорожье. События, которые происходят в районе Великой Новоселке носят стратегический характер. Причем я не знаю, откуда киевский режим сможет перебросить туда войска, чтобы купировать эту угрозу, потому что везде началось наше серьезное движение.
Мы продвигаемся к югу и северу от Купянска. Возле Красного Лимана. Мы освободили Александрополь между Нью-Йорком (Новгородское) и Воздвиженкой, а этот участок стоял намертво после взятия Авдеевки. Это означает, что мы будем двигаться к Константиновке. Даже под Херсоном у нас на островах есть продвижения. Я уже молчу про Сумскую область, где мы создали несколько плацдармов от Владимировки до Басовки, которые станут единым плацдармом шириной в 18 километров.
Может быть, обыватель этого не замечает. Но сейчас происходят важные события, которые приведут к серьезным результатам.
- Часто задаваемый вопрос. Как мы будем справляться с украинскими дронами, которые однозначно задержат наше продвижение?
- Это оружие, на которое Украина сделала ставку. Конечно, они будут создавать нам проблемы. Поэтому надо уничтожать логистические центры, из которых дроны поставляются на фронт, а также сами производственные цеха. Этим мы сейчас и занимаемся.
В свое время "осинтеры" провели замечательное расследование и выяснили, почему дроны едут в Житомире. Оказалось, что там находится 190-й центр обучения и подготовки операторов БПЛА, набор в который активно рекламируется. Вот его надо уничтожить.
Мне самому пишут неравнодушные люди из Харькова, которые сливают координаты мест изготовления дронов. Я эту информацию пересылаю куда следует, чтобы ее проверили. Все это надо и дальше выявлять и уничтожать через агентуру и открытые источники.
А на фронте нам нужно больше РЭБа. У нас уже производятся эффективные комплексы. Правда, стоят "мое почтение". Но что поделать. Воевать в эпоху капитализма дорого.
- А то, что у нас нет больших пехотных масс и что малые группы вынуждены медленно прогрызать оборону? В этом тоже нет ничего страшного?
- Наверное, мы решили совершить исторический подвиг – воевать добровольцами против страны, в которой проводится тотальная мобилизация. Целесообразность этого подвига мне оценить сложно, но российское руководство считает это правильным, потому что это позволяет сохранить стабильность в обществе. Людей у нас не хватает. В том смысле, что успех операций достигается не только превосходством в технике, но и превосходством в личном составе.
- И все-таки, если бы у нас были большие пехотные массы, что нам это дало бы, если сейчас все воюют малыми группами по шесть-десять человек?
- Первое. Мы могли бы наступать более широким фронтом теми же малыми группами.
Второе. Мы бы чаще проводили ротацию личного состава, люди бы не так уставали.
Третье. У нас было бы тыловое обеспечение лучше налажено, потому что больше людей всегда могут сделать больше.
Другое дело, что резкое увеличение личного состава вызовет у нас сложности, потому что производственные мощности оборонки кратно не увеличены. Ну нет у нас 20 новых снарядных заводов. А штурмовики составляют не самый большой процент от сражающихся. На фронте нужны танкисты, артиллеристы, водители-снабженцы и связисты. Пока этого не предвидится.
Поэтому мы оттачиваем тактику, которую генерал Мордвичев на должности командующего группировкой "Центр" отточил прекрасно.
Вообще группировку "Центр" очень хвалят на фронте. Мой товарищ с одного направления рассказывал: "Нам поменяли командарма. Прислали его из Центрального военного округа. Так он приехал на наши передовые позиции, до которых командир полка никогда не доезжал. И спросил у комбата о наших проблемах и потребностях. Для меня было просто открытие, что так можно и нужно".
То есть у Мордвичева еще и правильная работа с личным составом поставлена. Это очень хорошо. Это повышает градус доверия простого солдата к командующему. Но так далеко не у всех.
- Чтобы эта тактика клещей работала, нам нужно своими дронами работать по логистике противника, как у нас это получилось под Суджей. Как именно нам это удалось? Как использовать этот опыт на других направлениях?
- На самом деле перерезанием логистики в образовавшихся выступах противника занимались еще в Великую Отечественную войну. Правда, тогда не было дронов, поэтому эти задачи решали механизированные ударные соединения. Сейчас в плане БПЛА мы стараемся догонять врага, потому что он сделал на это ставку гораздо раньше, поняв, что в отсутствие денег и снарядов надо делать ставку на простое оружие для бедных.
Под Суджей успех наших операторов БПЛА был связан с тем, что мы целенаправленно накапливали там больше количество дронов. А всех снабжать одинаково много мы пока не можем. Нужно увеличивать производство, перенимая опыт Украины, у которых масса кустарных производств, которые клепают по 10 тысяч дронов.
В этом нет ничего сложного. Любой радиомеханик это вам скажет. Рама, плата, камера и все. Если он одну "морковку" унесет, этого вполне будет достаточно.
Не скажу, что мы в этом отношении совсем не работаем. "Мурзолеты" у нас есть. Но, хотелось бы, чтобы масштабирование этого опыта шло быстрее.
- Еще один вопрос по приграничью. У себе в телеграм-канале вы писали, что наши ребята в Сумской области де-факто освободили Басовку. Куда мы пойдем дальше? На Локню или в тыл Олешне?
- На Локню и оттуда на Юнаковку. Наши десантники из 106-й дивизии будут углублять этот плацдарм. А по Олешне работает другое подразделение. Мы к ней вышли с двух сторон, осталось ей недолго.
Фактически ВСУ в Курской области сейчас устойчиво контролируют только Горналь с прилегающим монастырем. Гуево практически зачищено. Может быть, противник проводит там какие-то контратаки, но в целом мы его скоро освободим. А до Горналя еще надо дойти.
Вы же не забывайте, что враг еще пытается прорваться в Демидовку и Поповку (Белгородская область). Я все же опасаюсь, что это какой-то отвлекающий маневр. Есть информация, что ВСУ накапливаются напротив Красной Яруги, чтобы зайти туда через Колотиловку.
С другой стороны, понять, где враг будет наступать – легко. Он пойдет только по дорогам. А из Демидовки ты особо никуда не попадешь, потому что там особо дорог нет.
- То есть все равно нам надо готовиться к новым сюрпризом на приграничье?
- Конечно. Задача Киева – регулярно создавать направление. Понятно, что война Украины против России – безумие. Это заведомый проигрыш. Но поскольку Украина – это инструмент в чужих руках, ее особо никто не спрашивает. Запад играет с помощью ВСУ в солдатиков, пробуя на них различные тактические приемы. И Украина сама гордится тем, что она полигон, на котором НАТО учится воевать.
- Скоро истекает мораторий на взаимные удары по энергетике, который нарушает киевский режим. В нашем обществе есть ожидание, что после этого мы либо окончательно погасим украинскую энергетику, либо наконец-то начнем бить по мостам через Днепр. Возможно ли это? Или мы просто будем спокойно воевать?
- Мы уже четвертый год СВО это обсуждаем. Не знаю, что нам мешало приступить к этому раньше. Более того, я вообще не понимаю, зачем мы пошли на этот мораторий. Кому мы демонстрируем безумие киевского режима? Трампу, с которого начались все эти поставки оружия на Украину? Думаете, США не знают, на что способен Франкенштейн, которого они сами создали?
Более того, я не верю во всю эту историю с якобы отказом США предоставить Киеву разведданные, потому что прямое руководство украинской армии в натовских мундирах сидит где-то рядом с зоной боевых действий. А удар по ГИС в Судже? Он наносился из "Хаймарсов", которые не работают без американских целеуказаний. То есть фактически сами американцы нарушают это перемирие.
Я не склонен искать тайные смыслы в этой игре. Мне кажется, что нас, чтобы мы не выглядели слишком уж кровожадными в глазах новой американской администрации, вынудили согласиться хоть на что-то. Нас же изначально хотели склонить к тому, чтобы мы вообще перестали стрелять на месяц. А так Запад дал Украине хоть какую-то передышку.
3 апреля, 21:40Олег Иванов о смысле визита Дмитриева в США: Трамп хочет быстрых результатов, но РФ предложит ему другоеВ случае неудачи мирного урегулирования сейчас, у России остается один путь — продолжение СВО. Но в результате все равно придется вернуться к переговорам к концу лета или в начале осени, но на худших для Украины условиях.
Конечно, по другим объектам на Украине мы и так бьем. Может быть, начнем работать по энергетике. Но, повторюсь, смысл этого соглашения на мораторий мне вообще непонятен.
О других аспектах СВО - в интервью Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр