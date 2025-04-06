https://ukraina.ru/20250406/1062305761.html

Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ

Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ - 06.04.2025 Украина.ру

Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ

Запад играет с помощью ВСУ в солдатиков, пробуя на них различные тактические приемы. И Украина сама гордится тем, что она полигон, на котором НАТО учится воевать, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-04-06T07:00

2025-04-06T07:00

2025-04-06T07:00

интервью

украина

донбасс

россия

вооруженные силы украины

нато

сво

великая новоселка

орехов

днепропетровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058536740_122:36:809:422_1920x0_80_0_0_05ec01d287ba0e667334ce65456c2dad.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Тимофей, Минобороны РФ официально подтвердило, что наша армия освободила населенные пункты Лобковое (район Орехова) и Веселое (стык ДНР и Запорожской области). Можно ли, исходя из этих тактических успехов, порассуждать о некоем едином замысле нашего командования в плане продвижения в Днепропетровскую и Запорожскую области в ходе летней кампании?- Да, можно.Лобковое – это мое любимое село (смеется). Хорошо, что мы его взяли. Дело в том, что наш прорыв от Щербаков до Лобкового составляет 10 километров в ширину и 5 километров в глубину. Это много. Учитывая, что до этого под Ореховом мы в основном занимались позиционными боями после контрнаступа ВСУ. Фронт там долго не двигался, а теперь – сдвинулся.Следующая наша задача – Каменское (на берегу Каховского водохранилища), куда мы уже заскакивали. А дальше мы займемся окружением Орехова и отрезанием логистики противника.Почему это стало возможным? Потому что в Донбассе у ВСУ серьезные просадки.Под Красноармейском (Покровск) противнику не удалось срезать Шевченковский выступ. Нацисты застряли в Песчаном. До сих пор врут, что контролируют Котлино. Из самого Шевченко мы их выбили. Да, Зверево мы пока не отбили, но в его административных границах мы находимся. Поэтому пожарные команды ВСУ были переброшены с "тихого" Запорожского фронта в Донбасс, и мы этим воспользовались.При этом в Донбассе мы тоже посадили противника на очередной шпагат, когда ему приходится выбирать, что же оборонять: Покровск, стык ДНР с Запорожьем или продолжать контрудары в Дзержинске, которые тоже провалились.Хотя, надо признать, что этот контрудар был организован грамотно. Украина подловила нас на ротации и нанесли вклинивающиеся удары с четырех сторон к центру города. Но это все равно не сработало. Потому что у Киева нет достаточно сил и резервов на то, чтобы держать в боевом тонусе весь фронт, который пришел в движение (контратаковать, наступать или вести активную оборону). Им приходится выбирать что-то одно. Поэтому они выбрали оборону Красноармейска с локальными контрударами.Это даст противнику выиграть время, как это было в Селидово, но никаких стратегических задач не решит. В том смысле, что судьба Красноармейска сейчас решается не возле него, а гораздо южнее.Сейчас мы продолжаем наступление по реке Мокрые Ялы, которая течет с севера на юг через Великую Новоселку. Мы взяли Днепроэнергию и Веселое. Бои идут уже за Федоровку. Причем есть информация, что мы обогнули Федоровку с запада и зацепились за окраины Комара. Так вот одна из крупнейших оборонительных линий ВСУ, которая тянется еще с Запорожья, упирается как раз в Днепроэнергию, а потом уходит южнее Отрадного к Разливу. И мы ее уже прорвали и двигаемся к трассе Богатырь-Курахово.Кстати, уже было видео, как по украинским боевикам, которые засели в придорожной застройке, наносятся удары РСЗО.Вернемся к реке Мокрые Ялы. Когда мы продвигаемся по ней вверх, ведя бои за Комар и Федоровку, мы фактически выходим в тыл крупнейшей линии обороны врага. И, как я уже сказал, фронт смещается ближе к Богатырю. За ним накопанных сооружений у ВСУ нет.То есть в ближайшее время усилия нашего командования будут направлены на то, чтобы наши группировки, которые наступают с двух сторон, соединились в треугольнике "Поддубное-Мирное-Комар". За него будет очень серьезная битва. Потому что юго-западнее этого рубежа находится село Искра, которое открывает нам путь в Днепропетровскую область.Инженерные фортификации ВСУ там построены в конце декабря 2024 года. Совсем свежие.Отмечу также, что у нас есть успехи оперативно-тактической важности чуть севернее Богатыря в районе села Троицкое, которое лежит напротив села Новопавловское. Нацисты так и называют этот район "Новопавловское направление", потому что оно выполняет роль логистического хаба.Так вот выход с рубежа "Котляровка-Троицкое-Богдановка" на Новопавловское перережет снабжение противнику в районе Богатыря и Алексеевки. Там в окружение может попасть дырявая 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая из-за огромных потерь превратилась в полк.Наша задача максимум – взять Новопавловское и Искру. Если это произойдет, мы обрушим юго-западный фронт ВСУ в Донбассе и создадим им проблемы с Гуляйполе в Запорожье. События, которые происходят в районе Великой Новоселке носят стратегический характер. Причем я не знаю, откуда киевский режим сможет перебросить туда войска, чтобы купировать эту угрозу, потому что везде началось наше серьезное движение.Мы продвигаемся к югу и северу от Купянска. Возле Красного Лимана. Мы освободили Александрополь между Нью-Йорком (Новгородское) и Воздвиженкой, а этот участок стоял намертво после взятия Авдеевки. Это означает, что мы будем двигаться к Константиновке. Даже под Херсоном у нас на островах есть продвижения. Я уже молчу про Сумскую область, где мы создали несколько плацдармов от Владимировки до Басовки, которые станут единым плацдармом шириной в 18 километров.Может быть, обыватель этого не замечает. Но сейчас происходят важные события, которые приведут к серьезным результатам.- Часто задаваемый вопрос. Как мы будем справляться с украинскими дронами, которые однозначно задержат наше продвижение?- Это оружие, на которое Украина сделала ставку. Конечно, они будут создавать нам проблемы. Поэтому надо уничтожать логистические центры, из которых дроны поставляются на фронт, а также сами производственные цеха. Этим мы сейчас и занимаемся.В свое время "осинтеры" провели замечательное расследование и выяснили, почему дроны едут в Житомире. Оказалось, что там находится 190-й центр обучения и подготовки операторов БПЛА, набор в который активно рекламируется. Вот его надо уничтожить.Мне самому пишут неравнодушные люди из Харькова, которые сливают координаты мест изготовления дронов. Я эту информацию пересылаю куда следует, чтобы ее проверили. Все это надо и дальше выявлять и уничтожать через агентуру и открытые источники.А на фронте нам нужно больше РЭБа. У нас уже производятся эффективные комплексы. Правда, стоят "мое почтение". Но что поделать. Воевать в эпоху капитализма дорого.- А то, что у нас нет больших пехотных масс и что малые группы вынуждены медленно прогрызать оборону? В этом тоже нет ничего страшного?- Наверное, мы решили совершить исторический подвиг – воевать добровольцами против страны, в которой проводится тотальная мобилизация. Целесообразность этого подвига мне оценить сложно, но российское руководство считает это правильным, потому что это позволяет сохранить стабильность в обществе. Людей у нас не хватает. В том смысле, что успех операций достигается не только превосходством в технике, но и превосходством в личном составе.- И все-таки, если бы у нас были большие пехотные массы, что нам это дало бы, если сейчас все воюют малыми группами по шесть-десять человек?- Первое. Мы могли бы наступать более широким фронтом теми же малыми группами.Второе. Мы бы чаще проводили ротацию личного состава, люди бы не так уставали.Третье. У нас было бы тыловое обеспечение лучше налажено, потому что больше людей всегда могут сделать больше.Другое дело, что резкое увеличение личного состава вызовет у нас сложности, потому что производственные мощности оборонки кратно не увеличены. Ну нет у нас 20 новых снарядных заводов. А штурмовики составляют не самый большой процент от сражающихся. На фронте нужны танкисты, артиллеристы, водители-снабженцы и связисты. Пока этого не предвидится.Поэтому мы оттачиваем тактику, которую генерал Мордвичев на должности командующего группировкой "Центр" отточил прекрасно.Вообще группировку "Центр" очень хвалят на фронте. Мой товарищ с одного направления рассказывал: "Нам поменяли командарма. Прислали его из Центрального военного округа. Так он приехал на наши передовые позиции, до которых командир полка никогда не доезжал. И спросил у комбата о наших проблемах и потребностях. Для меня было просто открытие, что так можно и нужно".То есть у Мордвичева еще и правильная работа с личным составом поставлена. Это очень хорошо. Это повышает градус доверия простого солдата к командующему. Но так далеко не у всех.- Чтобы эта тактика клещей работала, нам нужно своими дронами работать по логистике противника, как у нас это получилось под Суджей. Как именно нам это удалось? Как использовать этот опыт на других направлениях?- На самом деле перерезанием логистики в образовавшихся выступах противника занимались еще в Великую Отечественную войну. Правда, тогда не было дронов, поэтому эти задачи решали механизированные ударные соединения. Сейчас в плане БПЛА мы стараемся догонять врага, потому что он сделал на это ставку гораздо раньше, поняв, что в отсутствие денег и снарядов надо делать ставку на простое оружие для бедных.Под Суджей успех наших операторов БПЛА был связан с тем, что мы целенаправленно накапливали там больше количество дронов. А всех снабжать одинаково много мы пока не можем. Нужно увеличивать производство, перенимая опыт Украины, у которых масса кустарных производств, которые клепают по 10 тысяч дронов.В этом нет ничего сложного. Любой радиомеханик это вам скажет. Рама, плата, камера и все. Если он одну "морковку" унесет, этого вполне будет достаточно.Не скажу, что мы в этом отношении совсем не работаем. "Мурзолеты" у нас есть. Но, хотелось бы, чтобы масштабирование этого опыта шло быстрее.- Еще один вопрос по приграничью. У себе в телеграм-канале вы писали, что наши ребята в Сумской области де-факто освободили Басовку. Куда мы пойдем дальше? На Локню или в тыл Олешне?- На Локню и оттуда на Юнаковку. Наши десантники из 106-й дивизии будут углублять этот плацдарм. А по Олешне работает другое подразделение. Мы к ней вышли с двух сторон, осталось ей недолго.Фактически ВСУ в Курской области сейчас устойчиво контролируют только Горналь с прилегающим монастырем. Гуево практически зачищено. Может быть, противник проводит там какие-то контратаки, но в целом мы его скоро освободим. А до Горналя еще надо дойти.Вы же не забывайте, что враг еще пытается прорваться в Демидовку и Поповку (Белгородская область). Я все же опасаюсь, что это какой-то отвлекающий маневр. Есть информация, что ВСУ накапливаются напротив Красной Яруги, чтобы зайти туда через Колотиловку.С другой стороны, понять, где враг будет наступать – легко. Он пойдет только по дорогам. А из Демидовки ты особо никуда не попадешь, потому что там особо дорог нет.- То есть все равно нам надо готовиться к новым сюрпризом на приграничье?- Конечно. Задача Киева – регулярно создавать направление. Понятно, что война Украины против России – безумие. Это заведомый проигрыш. Но поскольку Украина – это инструмент в чужих руках, ее особо никто не спрашивает. Запад играет с помощью ВСУ в солдатиков, пробуя на них различные тактические приемы. И Украина сама гордится тем, что она полигон, на котором НАТО учится воевать.- Скоро истекает мораторий на взаимные удары по энергетике, который нарушает киевский режим. В нашем обществе есть ожидание, что после этого мы либо окончательно погасим украинскую энергетику, либо наконец-то начнем бить по мостам через Днепр. Возможно ли это? Или мы просто будем спокойно воевать?- Мы уже четвертый год СВО это обсуждаем. Не знаю, что нам мешало приступить к этому раньше. Более того, я вообще не понимаю, зачем мы пошли на этот мораторий. Кому мы демонстрируем безумие киевского режима? Трампу, с которого начались все эти поставки оружия на Украину? Думаете, США не знают, на что способен Франкенштейн, которого они сами создали?Более того, я не верю во всю эту историю с якобы отказом США предоставить Киеву разведданные, потому что прямое руководство украинской армии в натовских мундирах сидит где-то рядом с зоной боевых действий. А удар по ГИС в Судже? Он наносился из "Хаймарсов", которые не работают без американских целеуказаний. То есть фактически сами американцы нарушают это перемирие.Я не склонен искать тайные смыслы в этой игре. Мне кажется, что нас, чтобы мы не выглядели слишком уж кровожадными в глазах новой американской администрации, вынудили согласиться хоть на что-то. Нас же изначально хотели склонить к тому, чтобы мы вообще перестали стрелять на месяц. А так Запад дал Украине хоть какую-то передышку.Конечно, по другим объектам на Украине мы и так бьем. Может быть, начнем работать по энергетике. Но, повторюсь, смысл этого соглашения на мораторий мне вообще непонятен.О других аспектах СВО - в интервью Михаила Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр

https://ukraina.ru/20250327/1062092873.html

https://ukraina.ru/20250403/1062278446.html

украина

донбасс

россия

великая новоселка

орехов

днепропетровская область

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, донбасс, россия, вооруженные силы украины, нато, сво, великая новоселка, орехов, днепропетровская область, дроны, энергетика, дональд трамп, сша