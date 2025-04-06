https://ukraina.ru/20250406/1062317227.html

БПЛА ВСУ атаковал машину детьми в Харьковской области

БПЛА ВСУ атаковал машину детьми в Харьковской области - 06.04.2025 Украина.ру

БПЛА ВСУ атаковал машину детьми в Харьковской области

Украинский fpv-дрон атаковал гражданский легковой автомобиль в населенном пункте Граково Харьковской области – пострадали шестеро мирных жителей, в том числе... Украина.ру, 06.04.2025

2025-04-06T13:52

2025-04-06T13:52

2025-04-06T13:53

новости

харьковская область

горловка

сша

fpv-дрон

всу

военные преступления

сво

терроризм

мирные жители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0f/1053314147_17:0:1146:635_1920x0_80_0_0_78e8676c19f50fb59b88cb4ebeed4d19.jpg

Украинский fpv-дрон атаковал гражданский легковой автомобиль в населенном пункте Граково Харьковской области – пострадали шестеро мирных жителей, в том числе дети. Об этом РИА Новости рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.Атака украинского дрона на гражданский автомобиль была зафиксирована 5 января, сообщила омбудсмен. В результате нападения пострадали четверо детей и двое взрослых.Согласно публикации, по факту теракта 5 января центр фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области возбудил уголовное дело.Омбудсмен подчеркнула: обстрел гражданского автомобиля с мирными жителями, в котором находятся дети, является очевидным нарушением международного гуманитарного права, в частности - Женевских конвенций и Конвенции о правах ребенка.Ранее сообщалось, что Погиб мирный житель Горловки из-за атаки украинского беспилотника Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский пытается прогнуть США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 апреля

харьковская область

горловка

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьковская область, горловка, сша, fpv-дрон, всу, военные преступления, сво, терроризм, мирные жители, дети, международное право, новые регионы