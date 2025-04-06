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БПЛА ВСУ атаковал машину детьми в Харьковской области
БПЛА ВСУ атаковал машину детьми в Харьковской области - 06.04.2025 Украина.ру
БПЛА ВСУ атаковал машину детьми в Харьковской области
Украинский fpv-дрон атаковал гражданский легковой автомобиль в населенном пункте Граково Харьковской области – пострадали шестеро мирных жителей, в том числе... Украина.ру, 06.04.2025
2025-04-06T13:52
2025-04-06T13:52
2025-04-06T13:53
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терроризм
мирные жители
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Украинский fpv-дрон атаковал гражданский легковой автомобиль в населенном пункте Граково Харьковской области – пострадали шестеро мирных жителей, в том числе дети. Об этом РИА Новости рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.Атака украинского дрона на гражданский автомобиль была зафиксирована 5 января, сообщила омбудсмен. В результате нападения пострадали четверо детей и двое взрослых.Согласно публикации, по факту теракта 5 января центр фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области возбудил уголовное дело.Омбудсмен подчеркнула: обстрел гражданского автомобиля с мирными жителями, в котором находятся дети, является очевидным нарушением международного гуманитарного права, в частности - Женевских конвенций и Конвенции о правах ребенка.Ранее сообщалось, что Погиб мирный житель Горловки из-за атаки украинского беспилотника Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский пытается прогнуть США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 апреля
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новости, харьковская область, горловка, сша, fpv-дрон, всу, военные преступления, сво, терроризм, мирные жители, дети, международное право, новые регионы
Новости, Харьковская область, Горловка, США, fpv-дрон, ВСУ, Военные преступления, СВО, терроризм, мирные жители, дети, международное право, Новые регионы
Украинский fpv-дрон атаковал гражданский легковой автомобиль в населенном пункте Граково Харьковской области – пострадали шестеро мирных жителей, в том числе дети. Об этом РИА Новости рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
Атака украинского дрона на гражданский автомобиль была зафиксирована 5 января, сообщила омбудсмен. В результате нападения пострадали четверо детей и двое взрослых.
"В населенном пункте Граково Харьковской области украинский ударный FPV-дрон типа "камикадзе" атаковал движущийся легковой гражданский автомобиль. В результате атаки БПЛА пострадали шесть гражданских лиц, среди которых четверо детей. Особо тяжелые ранения получила Анна, ее 3-летняя дочь... и 13-летний ... (юноша - ред.). В результате множественных тяжелых ранений самой маленькой пострадавшей, 2-летней ... (девочке - ред.), ампутировали руку", - рассказала Колесник-Лавинская.
Согласно публикации
, по факту теракта 5 января центр фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области
возбудил уголовное дело.
Омбудсмен подчеркнула: обстрел гражданского автомобиля с мирными жителями, в котором находятся дети, является очевидным нарушением международного гуманитарного права, в частности - Женевских конвенций и Конвенции о правах ребенка.