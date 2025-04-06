США ждут российские девяностые? Ищенко о шоковой терапии для Америки - 06.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250406/1062316855.html
США ждут российские девяностые? Ищенко о шоковой терапии для Америки
США ждут российские девяностые? Ищенко о шоковой терапии для Америки - 06.04.2025 Украина.ру
США ждут российские девяностые? Ищенко о шоковой терапии для Америки
Второго апреля Дональд Трамп ввёл пошлины на товары со всего мира: тарифы на Китайские товары достигли 34%, на товары европейских союзников — 20%. Украина.ру, 06.04.2025
2025-04-06T13:13
2025-04-06T13:13
видео
сша
америка
ростислав ищенко
дональд трамп
пошлина
ес
торговая война
торговля
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/06/1062316733_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_89fc2abf03b5a50d3a057c43410300a7.jpg
Второго апреля Дональд Трамп ввёл пошлины на товары со всего мира: тарифы на Китайские товары достигли 34%, на товары европейских союзников — 20%. Президент США назвал свои действия "освобождением Америки". В еженедельном влоге на Украина.ру мы спросили у политолога Ростислава Ищенко, для чего нужна Трампу такая тарифная войны и к каким последствиям это может привести?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
сша
америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/06/1062316733_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e1b1bf4748e5ce46fcf6c607aad5908.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сша, америка, ростислав ищенко, дональд трамп, пошлина, ес, торговая война, торговля, международные отношения, международная политика, экономика, видео
Видео, США, Америка, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, пошлина, ЕС, торговая война, торговля, международные отношения, Международная политика, экономика

США ждут российские девяностые? Ищенко о шоковой терапии для Америки

13:13 06.04.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Второго апреля Дональд Трамп ввёл пошлины на товары со всего мира: тарифы на Китайские товары достигли 34%, на товары европейских союзников — 20%.
Президент США назвал свои действия "освобождением Америки".
В еженедельном влоге на Украина.ру мы спросили у политолога Ростислава Ищенко, для чего нужна Трампу такая тарифная войны и к каким последствиям это может привести?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
ВидеоСШААмерикаРостислав ИщенкоДональд ТрамппошлинаЕСторговая войнаторговлямеждународные отношенияМеждународная политикаэкономика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:03"Уже на следующей неделе": Дмитриев рассказал о новых контрактах России и США
14:35Армия России нанесла поражение ВСУ в Курской области и освободила Басовку в Сумской области
14:20ВСУ несут огромные потери в Сумской области
13:52БПЛА ВСУ атаковал машину детьми в Харьковской области
13:28Британские русофобы призвали заготовить "набор для выживания"
13:13США ждут российские девяностые? Ищенко о шоковой терапии для Америки
13:10Зеленский пытается прогнуть США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 апреля
12:21Американский конгрессмен пообещал начать импичмент Трампа
12:00"Вокруг Булгакова": Маргарита – штрихи к портрету
11:42Правительство Британии озабочено помощью Украине и санкциями США
11:33Надо соглашаться на грабеж. Украинские эксперты о необходимости трезвого взгляда на происходящее в стране
11:19Катя Петлюк и детский танк "Малютка"
11:15Суд арестовал деньги Чубайса и других фигурантов дела "Роснано"
11:00Погиб мирный житель Горловки из-за атаки украинского беспилотника
10:56Технологическая республика: новые тренды в глобальной политике. Что на самом деле строят Трамп и его люди
10:48Принизить роль Красной Армии в победе над фашизмом и нацизмом не получится – Матвиенко
10:24Западная Украина за минувшую неделю: Женщины против военкомов во Львове и новый маршрут побега уклонистов
10:11Фотоальбом Победы: войска 2-го Украинского фронта выходят на нашу государственную границу
10:08Плохой актёр или мёртвый политик? Орленко о Макроне и войне элит в Европе
10:03"Это экономическая революция": Трамп просит держаться крепче
Лента новостейМолния