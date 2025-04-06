https://ukraina.ru/20250406/1062316855.html
США ждут российские девяностые? Ищенко о шоковой терапии для Америки
США ждут российские девяностые? Ищенко о шоковой терапии для Америки - 06.04.2025 Украина.ру
США ждут российские девяностые? Ищенко о шоковой терапии для Америки
Второго апреля Дональд Трамп ввёл пошлины на товары со всего мира: тарифы на Китайские товары достигли 34%, на товары европейских союзников — 20%. Украина.ру, 06.04.2025
2025-04-06T13:13
2025-04-06T13:13
2025-04-06T13:13
видео
сша
америка
ростислав ищенко
дональд трамп
пошлина
ес
торговая война
торговля
международные отношения
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Второго апреля Дональд Трамп ввёл пошлины на товары со всего мира: тарифы на Китайские товары достигли 34%, на товары европейских союзников — 20%. Президент США назвал свои действия "освобождением Америки". В еженедельном влоге на Украина.ру мы спросили у политолога Ростислава Ищенко, для чего нужна Трампу такая тарифная войны и к каким последствиям это может привести?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сша, америка, ростислав ищенко, дональд трамп, пошлина, ес, торговая война, торговля, международные отношения, международная политика, экономика, видео
Видео, США, Америка, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, пошлина, ЕС, торговая война, торговля, международные отношения, Международная политика, экономика
США ждут российские девяностые? Ищенко о шоковой терапии для Америки
Второго апреля Дональд Трамп ввёл пошлины на товары со всего мира: тарифы на Китайские товары достигли 34%, на товары европейских союзников — 20%.
Президент США назвал свои действия "освобождением Америки".
В еженедельном влоге на Украина.ру мы спросили у политолога Ростислава Ищенко, для чего нужна Трампу такая тарифная войны и к каким последствиям это может привести?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko