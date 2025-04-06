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США ждут российские девяностые? Ищенко о шоковой терапии для Америки

США ждут российские девяностые? Ищенко о шоковой терапии для Америки - 06.04.2025 Украина.ру

США ждут российские девяностые? Ищенко о шоковой терапии для Америки

Второго апреля Дональд Трамп ввёл пошлины на товары со всего мира: тарифы на Китайские товары достигли 34%, на товары европейских союзников — 20%. Украина.ру, 06.04.2025

2025-04-06T13:13

2025-04-06T13:13

2025-04-06T13:13

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Второго апреля Дональд Трамп ввёл пошлины на товары со всего мира: тарифы на Китайские товары достигли 34%, на товары европейских союзников — 20%. Президент США назвал свои действия "освобождением Америки". В еженедельном влоге на Украина.ру мы спросили у политолога Ростислава Ищенко, для чего нужна Трампу такая тарифная войны и к каким последствиям это может привести?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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