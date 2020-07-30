Бывший тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу был связан много лет с одной командой, с одним регионом и с одной эпохой, и он не должен был переходить в киевское «Динамо», считает эксперт в области футбола и фанатского движения Андрей Малосолов

Дмитрий Ефимов: Луческу нужно опасаться не ультрас, а козней внутри «Динамо Киев» © скриншот видео Украина.ру - Андрей, как вы считаете, действительно ли соперничество между «Динамо» и «Шахтером» столь принципиально, что игрок или тренер не может перейти из одного клуба в другой без большого скандала?

— Как говорится, футбол — это больше, чем игра. Соперничество «Динамо» и «Шахтера» — это не просто соперничество. Это соревнование регионов и философий. Донбасс — это русскоязычный регион, основанный Российской империей. Киев — это столица Украины со всеми ее неприятиями, в том числе неприятиями Донбасса.

Мирча Луческу 10 лет ассоциировался с такими словами, как «горняки», «уголь», «Донецк», «черно-оранжевые». Он был частью легендарного «Шахтера», который ассоциировался прежде всего с Донбассом и благополучной мирной жизнью. Прийти управлять и тренировать клуб, подавляющая часть фанатов которого поддерживает АТО, сочувствует, а то и состоит в «Азове» и даже принимала участие в карательных операциях, — это по сути предательство Донбасса.

Другое дело, что нынешний Донбасс, безусловно, не связан с «Шахтером», который выступает в Украине, не имеет своей якорной стоянки, своей Родины. И отношение болельщиков к Ахметову и всему происходящему резко ухудшилось. Тем не менее, многие из аудитории «Шахтера» продолжают за него болеть. В Москве даже есть выступающий в любительской лиге клуб «Горняки», который основали выходцы из Донбасса. Но насколько они себя ассоциируют с этим «Шахтером» — большой вопрос.

Тренер может тренировать кого угодно, хоть Уганду, хоть Конго, хоть «Локомотив», хоть «Спартак». Но есть тренеры и игроки, которые на это не имеют права. Акинфеев никогда не перейдет в «Спартак», потому что его за это проклянут свои же болельщики, а Федун никогда не купит ЦСКА. Точно так же и здесь. Человек, связанный с одной эпохой и одним регионом, не может ни при каких обстоятельствах перейти в клуб, который он усердно поносил все эти 10 лет.

- А зачем Луческу это делал?

— Мирча Луческу всегда был несдержанным на язык. Но это было одним из его плюсов, который позволял ему быть одним из самых ярких представителей медийного пространства. Его хлесткие выражения привлекали внимание, и это тоже было одной из реклам футбола и клуба, который он возглавлял.

За эти 10 лет Луческу столько раз самым приглядным и неприглядным образом прошелся по «Динамо Киев» и всему, что с ним связано, что казалось безумием представить, что он может прийти туда.

Много лет моей жизни были связаны с фанатским движением в России. Я прекрасно понимаю, с каким противостоянием со стороны той же ультрас и простых болельщиков Луческу столкнется в Киеве.

Я ничуть не поддерживаю Киев. Он, «Динамо» и его болельщики далеки от меня. Но я согласен с фразой ультрас, которые сказали, что это будут самые тяжелые миллионы евро в карьере Луческу. Я думаю, там дело может дойти до каких-то крайних шагов.

- Зачем все же это понадобилось Луческу?

— Тут есть несколько вариантов. Всплыла история, что он не очень хорошо расстался с «Шахтером». И генеральный директор «Шахтера» Палкин тоже не очень красиво себя ведет, когда рассказывает, что тренер, много раз приводивший клуб к чемпионству и выигравший с ним кубок УЕФА, якобы поизносился и якобы не тот.

Поэтому первая причина — это некий конфликт внутри «Шахтера». Второй движущий фактор — это деньги, главный движущий момент. Третье — у Луческу не очень хорошо получалось в последнее время на тренерском поприще, и он хочет напомнить о себе там же, где он ярко выступал.

- Какого результата с киевлянами может добиться Луческу? Вы кто: скорее оптимист или скорее скептик?

— Я думаю, что он не может добиться того, что у него было в «Донецке». Во-первых, годы берут свое. Во-вторых, я уверен, что он просто столкнется с противодействием и со стороны клуба, и со стороны футболистов, и со стороны болельщиков.

Мне понятно, почему Луческу пошел на такой шаг, хоть я этого не принимаю. Вопрос в том, зачем это «Динамо». Ответ на него мы вряд ли получим, потому что это вне логики людей, которые наблюдают за этим со стороны.

- Вы сказали, что соперничество «Шахтера» и «Динамо» носит идеологический характер. Может, для Суркисов это не имеет никакого значения? Ведь тот же Ахметов по сути предал Донбасс.

— Я бы на такие моменты сейчас не стал уповать. Противостояние «Динамо» и «Шахтера» — это сегодня единственное противостояние в украинском футболе. Раньше там хотя бы был «Днепр» и «Металлист», а сейчас осталась только эта парочка. Острота этого противостояния будет всегда.

Несмотря на то что часть болельщиков «Шахтера» с началом АТО поселились где-нибудь в Киеве или других городах, они все равно чувствуют себя не в своей тарелке. При всей своей лояльности к этому режиму для Киева и для Львова они все равно останутся «донбаунами» и другими оскорбительными эпитетами.

- Осознает ли Луческу все риски, когда он идет в «Динамо»? Он понимает, что в случае провала его тренерской карьере наступит печальный конец со всеми вытекающими?

— Это не будет концом его карьере. Надеюсь, он будет не печальным. Сам Луческу как раз позиционировал себя как боец, который перешел из «Динамо Бухарест» в «Рапид Бухарест», из одного соперничающего румынского клуба перешел в другой. Это означает, что ориентиры у него сдвинуты в пользу того, где больше предложит денег. Это не отменяет, что Луческу — отличный тренер, который добился немало успехов. Но для него во главе угла стоят хорошие деньги.