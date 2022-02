Украинская столица готовится к обороне. Жителей города призывают сдавать кровь. Тем временем Минобороны Белоруссии заявило об усилении контроля на границе

Помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский заявил, что отдельные части вооруженных сил выполняют мероприятия по повышению боеготовности для исключения внезапного нападения. «В идеале нужно освободить Украину». Хроника событий на Украине на 15:00 © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Проводится комплекс мероприятий по усилению участков государственной границы с целью исключения проникновения диверсионно-разведывательных групп, пресечению попыток доставки оружия и боеприпасов. Также отдельные части и подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь выполняют комплекс мероприятий по повышению боевой готовности с целью исключения внезапного нападения», — заявил Касинский.

Он в очередной раз заявил, что «сообщение об участии в специальной военной операции в Донбассе вооруженных сил Республики Беларусь являются фейковыми».

«Вооружённые силы Республики Беларусь находятся в пунктах постоянной дислокации и выполняют задачи в соответствии с планом подготовки вооруженных сил по предназначению», — сказал помощник министра.

Тем временем ширятся данные об украинских потерях в результате спецоперации. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, под Киевом упал украинский военный самолет, 5 человек погибли. В Telegram-канале агентства приводится фото самолёта.

В Донбассе между тем обстановка остаётся напряжённой.

Донбасс и не только

Позже агентство РИА Новости распространило сообщение из ЛНР, согласно которому с начала суток убито и ранено до двух рот украинских силовиков.

СМИ ЛНР распространили видео сдачи украинских военных в плен. Как сообщил корреспондент «ЛуганскИнформЦентра», несколько бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР. Кого обещал простить Зеленский. Хроника событий на Украине на 14.30 © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В командовании Народной милиции отметили, что «после завершения боевых действий они будут отпущены домой».

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источники в ЛНР сообщило о том, что украинские военные расстреляли 5 солдат, пытавшихся перейти на сторону Народной милиции ЛНР.

В ДНР же сообщают о том, как войска Народной милиции готовятся встречать на землях, пока находящихся под контролем Украины.

«Ситуация к обеду в городе изменилась. В магазинах уже наблюдаются очереди, люди скупают продукты. Такими темпами к вечеру большей части товаров на прилавках может уже не оказаться. Такая же ситуация наблюдается на заправках, там очереди. В банкоматах уже денег нет. Также знаю, что из квартир начали выезжать военнослужащие Украины, они грузят вещи в машины и уезжают», — отметил в комментарии «Донецкому агентству новостей» житель Мариуполя Сергей.

Неспокойно и в Авдеевке.

«В городе паника. Очень громко. Постоянно ездит по улицам техника, грузовики. По слухам военные готовятся покинуть Авдеевку», — цитирует «ДАН» жительницу города Марию. В Киеве - паника, идет раздача оружия. Хроника событий на Украине на 13:00 © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В то же время, в направлении того же Мариуполя ведутся ожесточённые бои. Как заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, обстрелы на юге Донецкой народной республики в несколько раз сильнее, чем на донецком направлении.

«По югу сейчас очень сложно сказать, идут очень сильные бои. Обстрелы, которые вы слышите здесь, в Донецке, там в несколько раз сильнее», — сказал Басурин журналистам.

Ситуация на юге ДНР настолько накалена, что страдают даже российские регионы, находящиеся на противоположном берегу Азовского моря.

В 16:15 РИА Новости со ссылкой на ФСБ сообщило о том, что у посёлка Широчанка в Ейском районе Краснодарского края зафиксировали разрыв боеприпаса, вылетевшего со стороны Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским только в том случае, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности.

«Если руководство Украины готово об этом говорить», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли Россия к контактам.

Он напомнил, что Путин уже сформировал свое видение того, что Россия ждала бы от Украины, чтобы «концептуальные краснолинейные проблемы были решены».

«Мы это сформулировали достаточно четко: это нейтральный статус, это отказ от систем вооружений… Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это», — добавил Песков.

Но на Украине не верят в желание России говорить.

Переговорам — нет?

О неготовности украинской власти к переговорам сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк на брифинге. По его мнению, основанному, судя по всему, исключительно на личных впечатлениях, у России нет желания проводить переговоры.

«Безусловно, Российская Федерация не идёт сейчас ни на какие разговоры — и не будет идти. Они приняли для себя фатальное решение и они попробуют блестяще доиграть это решение, пока их не заставят понести какую-то ответственность и сесть за стол переговоров. Они будут пробовать за это время максимально нанести нам урон и каких-то своих целей достичь», — заявил Подоляк.

Несмотря на то, что Россия, по словам Пескова, готова к переговорам, Подоляк отмёл возможность диалога. Кто говорит от имени Зеленского. Хроника событий на Украина на 12.00 © REUTERS,

Примечательно: несмотря на обещание каждый час информировать сограждан, президент Украины Владимир Зеленский несколько часов не появлялся на публике. Глава Офиса президента Андрей Ермак практически пропал из поля зрения.

Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу дал специальное распоряжение командирам всех подразделений с уважением относиться к украинским военным.

«С учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для безопасного выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям», — подчеркнул Шойгу.

Минобороны РФ обнародовало данные об украинских потерях. Согласно этой информации, выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов ВВС, 3 командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук — М1».

Из всех регионов Украины сообщают о топливном кризисе: Белоруссия прекратила поставки топлива в эту страну. На заправках на фоне паники выстроились очереди.

«На заправках огромные очереди. Бензин отпускают по 20 литров. Магазины закрываются. Суды жгут документы. Из Одессы бегут нацисты. Причем некоторые уходят даже пешком. На вокзале люди штурмуют любые поезда. Дорога в сторону киевской трассы забита машинами. В основном уезжают проукраински настроенные понаехавшие», — сообщил одному из популярных Τelegram-каналов подписчик-одессит.

Ситуация остаётся крайне напряжённой.