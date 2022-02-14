Спортивный арбитражный суд допустил фигуристку Камилу Валиеву к дальнейшему участию на Олимпиаде, но Международный олимпийский комитет изо всех сил ищет способ насолить: никакой торжественной церемонии вручения золотых медалей России за победу в командном турнире, к тому же Камила не поднимется на пьедестал, если завоюет награду в личном первенстве

Накануне старта личных соревнований в женском фигурном катании на первый план вышли не спортивные показатели одиночниц, а скандал с допинг-пробой фаворита турнира Камилы Валиевой. Исторические победы России и злость украинцев: чем удивляют Олимпийские игры в Пекине © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

После получения сообщения о положительном результате анализа, взятого ещё 25 декабря (после произвольной программы на Чемпионате России в Санкт-Петербурге), спортсменку автоматически отстранили от дальнейшего участия в соревнованиях, однако российская сторона это решение обжаловала, и временное отстранение сняли, после чего Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

13 февраля состоялось выездное заседание CAS по делу российской фигуристки, оно продолжалось почти 7 часов. Утром следующего дня пресс-служба CAS объявила, что арбитраж отклонил апелляции МОК, WADA и ISU и допустил Валиеву к дальнейшему участию в Олимпиаде (с короткой программой девушки выступят 15 февраля, а с произвольной — 17-го). CAS принял во внимание совокупность факторов: во-первых, Камила относится к категории защищённых лиц (в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, этот статус распространяется на лиц, не достигших 16 лет, а ей сейчас 15), во-вторых, задержку с информированием о положительной допинг-пробе (в соответствии с международными стандартами WADA для аккредитованных антидопинговых лабораторий, результат должен быть обнародован в течение 20 дней после поступления в лабораторию, то есть в случае Валиевой не позднее 19 января).

«Выездная панель сочла, что недопуск спортсменки к участию в Олимпийских играх нанесёт ей непоправимый вред в сложившихся обстоятельствах. Комиссия CAS также отметила серьёзные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки, проведённого в декабре 2021 года, что помешало спортсменке установить определённые юридические требования в свою пользу. Такое позднее уведомление произошло не по её вине и в разгар зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине», — говорится в заявлении.

«Единственное, что тут можно сказать — здравый смысл и справедливость восторжествовали. Насколько растянется весь процесс? Это вопрос юридический, мы ещё пока не знаем. Главное, что она допущена», — сказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

«Хочется поздравить Камилу и всю команду тренеров во главе с Этери Тутберидзе. Это победа не только их, но и всей нашей страны, России в сегодняшней напряжённой ситуации. Видим, что наша Родина остается в спорте одной из самых сильных в мире», — заявил Ренат Лайшев, руководитель центра образования «Самбо-70», за который выступает Валиева. Украинцы поливают грязью своих атлетов на Олимпиаде © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В том, что Валиева ведёт честную борьбу, ни на секунду не сомневались ни российские болельщики, ни руководство Федерации фигурного катания России и Российского олимпийского комитета, ни тренерский штаб.

«Она находит силы в себе, потому что знает, что чиста. Её сложно победить на льду. Она на протяжении 3 лет показывает высочайший уровень и лидировала во всех соревнованиях, в которых принимала участие. Она лидер нашей сборной, она лицо нашей сборной, поэтому, конечно, такое меткое попадание. Никакой допинг не поможет спортсмену научиться прыгать четверные, не даст пластики или умение выражать музыкальное произведение», — заявила заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

Триметазидин, обнаруженный в допинг-пробе Камилы, — это препарат, который применяется в кардиологии.

«Этот препарат позиционируется как кардиопротектор, метаболик, антигипоксант — повышает обменные энергетические процессы внутри клетки. Вне спорта его назначают в основном пациентам с проблемами сердца. С такими патологиями, где требуется увеличить поступление энергии/ресурса в клетку. Как допинг он сомнителен. Просто есть допинг, который напрямую влияет на спортивный результат, а есть так называемый аптечный допинг — попал в список запрещённых препаратов непонятно по каким критериям, прямо за уши притянут. Это из той же серии, что и милдронат», — пояснил спортивный врач Валентин Беляевский.

По сведениям СМИ, выявленная у российской фигуристки доза вещества настолько ничтожна, что о систематическом употреблении речь не идёт. Более того, Камила сдавала анализы и до, и после той пробы, и уже по прибытии в Пекин — все они отрицательные. Возникает вопрос, как вообще триметазидин мог попасть в её организм. Телеканал RT сообщил со ссылкой на документы WADA, что к образованию в организме метаболитов триметазидина может приводить разрешённый для спортсменов препарат от мигрени ломеризин. В случае обнаружения в допинг-пробе триметазидина, лаборатория, проводившая исследование, должна проверить наличие следов ломеризина.

О положительном результате допинг-пробы Валиеву проинформировали ни раньше ни позже, а чётко наутро после победы российских фигуристов в командных соревнованиях, которую в значительной степени удалось одержать благодаря 1-му месту Камилы в короткой программе среди одиночниц. К моменту выхода на произвольную программу от нее уже ничего не зависело — Россия была недосягаема по баллам и досрочно обеспечила себе золото, но Валиева ни на мгновение не расслабилась, а откатала на максимуме. Оба ее выступления привели в восторг зрителей, журналистов, всемирно известных деятелей искусства, а соперники аплодировали стоя (кроме украинской команды).

«Я люблю Олимпийские игры, потому что планета замирает даже в столь удручающие времена, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!), такие, как Камила Валиева, показывают нам красоту этого мира, создаваемую одним человеком. Песня. Поэма. Живопись. Посвятить свою жизнь (в случае Валиевой — пока очень короткую) этому искусству. Спасибо тебе, Камила Валиева, за то, что ты даришь миру красоту, от которой замирает сердце», — писал в Instagram голливудский актер Алек Болдуин.

Судя по всему, такая сильная конкурентка для фигуристок из других стран кому-то очень мешала. Бывший глава WADA, а ныне член МОК Ричард Паунд заявил: «Возьмите тайм-аут на 1, 2 или 3 Олимпиады, пока не возьмёте всё это под контроль. Но русские не хотят помочь себе, потому что они абсолютно не раскаялись. Они ничего не признают, они обжалуют каждое решение. Я думаю, что наш подход, возможно, был слишком мягким, когда мы позволили им выступать в качестве Олимпийского комитета России». Странно, что он не знает о принципе презумпции невиновности, ведь он юрист по образованию. А руководитель американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт угрожает применить к тренерами и врачам Валиевой «закон Родченкова», который разрешает США преследовать граждан любой страны, причастных к допинговым скандалам, которые нанесли ущерб американским спортсменам — как раз-таки фигуристы из США заняли 2-е место в командном турнире. Эксперт: МОК наказал Россию за внешнеполитические успехи © РИА Новости, Антон Денисов / Перейти в фотобанк

«Есть подозрения, что он (Тайгарт. — Ред.) просто пытался набрать политические очки, как он неоднократно делал, когда речь шла о России. Неужели только русские виновны, пока не доказана их невиновность?» — пишет портал 3 Wire Sports.

Например, наличие в допинг-пробе австралийской пловчихи Шайны Джек анаболик, способствующий набору мышечной массы, в 2019 году Тайгарт ещё до судебного разбирательства объяснял некачественным мясом, которое она могла съесть.

Организаторы провокации, видимо, решили выбить Валиеву из борьбы такими нечестными, совершенно неспортивными методами: если не получится добиться дисквалификации под надуманным предлогом о допинге, то хотя бы подорвать моральное состояние и заставить ошибаться при исполнении сложных (а соответственно, дорогих по баллам) элементов на выступлениях. Находясь в подвешенном состоянии, пока шли разбирательства, Камила испытывала сильное психологическое давление, журналисты следили за каждым её шагом и со всех сторон задавали вопрос, принимала ли она запрещённые препараты, сеть облетели кадры, как она плачет на плече Этери Георгиевны, на тренировках происходили ошибки, которых раньше не было. Однако Валиева сразу же собрала всю волю в кулак и проявила настоящий чемпионский характер — на тренировках она выдавала, как говорят присутствовавшие там журналисты, огненный прокат.

На защиту спортсменки из команды ОКР встала и американская пресса, которая часто пестрит антироссийскими публикациями.

«История Валиевой разоблачила WADA с его сомнительной токсикологией, необоснованными преследованиями и бесконечными юридическими уловками. Нет ни одного убедительного доказательства того, что следы безвредного лекарства триметазидин дали Валиевой какое-либо преимущество или что она принимала это вещество сознательно. Но есть неопровержимое доказательство того, что она величайшая фигуристка своего времени, а возможно, любого другого. Она возвышается над всеми. И ничем, кроме вдохновения, нельзя объяснить её артистизм и впечатление, будто она возносится ввысь на божественных крыльях», — пишет газета The Washington Post.

Автор статьи Салли Дженкинс подчеркивает, что МОК и WADA «не способны разумно разобраться в ситуации, поскольку это фиктивные структуры, которые проводят политику "если сомневаешься — наказывай", чтобы создавалось впечатление, будто у них есть своя этика, которой на самом деле нет, эта система — страна чудес несправедливости более вопиющей, чем любое правонарушение».

Однако точку в этой истории ставить рано. Если ISU незамедлительно объявил, что уважает решение CAS и должным образом принимает его к сведению, то WADA же смириться с постановлением не может — независимый отдел разведки и расследований агентства уже приступил к проведению разбирательства в отношении вспомогательного персонала спортсменки (тренерского штаба и врачей), поэтому дело Валиевой может затянуться ещё на несколько месяцев. В США более 80% спортсменов не проходят проверку на допинг - WADA © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

МОК, очевидно, тоже ожидал другого исхода заседания CAS: через несколько часов после объявления о допуске Валиевой к соревнованиям комитет выпустил заявление, что, если Камила завоюет медаль в личном первенстве, ни медальная, ни цветочная церемонии проводиться не будут. А ведь есть реальные шансы, что весь пьедестал почёта займут российские фигуристки: Валиева вместе с Анной Щербаковой и Александрой Трусовой.

До этого ещё нужно дожить, а золотая медаль Камилы за командный турнир — это уже факт случившийся, но её спортсменка даже в глаза не видела, как и её партнёры по команде. Более того, МОК принял решение не награждать их на Олимпиаде.

«В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и соответствующим Национальным олимпийским комитетам было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения медалями командных соревнований по фигурному катанию во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в неё будет включен спортсмен, у которого, с одной стороны, положительная проба А, но, с другой стороны, нарушение антидопинговых правил еще не установлено», — говорится в заявлении.

Отмена торжественной церемонии не означает, что российские спортсмены не получат свои честно завоеванные медали. Камила Валиева, Марк Кондратюк, танцевальный дуэт Никита Кацалапов и Виктория Синицына, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов войдут в историю как олимпийские чемпионы в командном турнире на Играх в Пекине-2022.