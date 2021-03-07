Всем хорошо известна пословица: «Что русскому хорошо, то немцу смерть!» Однако в реальной жизни всё далеко не так однозначно

Немец приходит всюду вовремя, в кожаных штанах, с пивом и сосисками, под нос поёт «Майн либе Аугустин», а под рубашкой у него наверняка где-то свастика… Скажем «найн!» некритичному тиражированию стереотипов.

1. В Берлине хотят переписать итоги Второй мировой войны

Дискуссии по этому поводу активизировались после того, как на днях журналист влиятельного немецкого издания Die Welt Свен Феликс Келлерхофф попытался доказать, что не было никакого триумфа Красной армии в танковом сражении под Прохоровкой 12 июля 1943 года, и заявил, что теперь памятник Победы на Прохоровском поле «в сущности должен быть снесён». Естественно, это вызвало протесты в России, однако в самой Германии статья особого резонанса не получила, а специалисты (к примеру, историк Роман Тёппель) раскритиковали её за неточности и передёргивания.

«Гей-гоп, Канада, старых баб не надо...» Пять украинских мифов о Стране кленового листа © РИА Новости, Владимир Баранов | Перейти в фотобанк Ульрих Герберт, «в реальности эти отцы и матери были идеологизированным, политизированным поколением, желавшим нацистской Германии победы, потому что это считалось правильным».

Конечно, нынешние немцы в массе своей просто не ассоциируют себя с народом, рукоплескавшим когда-то идеям Третьего Рейха. Хотя у старшего поколения не принято гордиться своей страной, а слово патриотизм воспринимается чуть ли не синонимом нацизма, общее мнение о фюрере у молодого поколения примерно такое: «Гитлер сплотил нацию, но перемудрил с евреями». О Холокосте в быту немцы вообще стараются не говорить, это одна из немногих недопустимых тем для юмора, а отрицание этого преступления нацистов, как и пропаганда нацизма, — уголовное преступление в ФРГ.

Однако когда у федеральной земли Бавария в январе 2016 года истёк срок авторских прав на «Майн кампф» Адольфа Гитлера, и книга впервые за 70 лет была издана в Германии (в академическом формате, снабжённая 3,5 тысячи критических и пояснительных примечаний), тираж в четыре тысячи экземпляров был раскуплен мгновенно.

2. В Германии растут ксенофобия и экстремизм

Согласно обнародованным в конце 2018 года результатам репрезентативного социологического исследования Центра по изучению правого экстремизма и демократии в Лейпцигском университете, больше трети немцев придерживается мнения, что иностранцы приезжают в Германию только за тем, чтобы воспользоваться социальными благами, а в Восточной Германии так считает почти каждый второй.

Кроме того, примерно столько же людей убеждены, что из-за наплыва иностранцев ФРГ «подчиняется иностранному влиянию в опасных масштабах» — в целом 35,6 процента, на востоке страны — 44,6%. При этом более 30% жителей Восточной Германии придерживаются враждебных по отношению к иностранцам взглядов, на западе ФРГ он не превышает 22%.

Уровень негативного отношения к мигрантам вырос в целом, но в особенности это касается мусульман и цыган. Причём по отношению к последним агрессия особенно сильна: почти 60% опрошенных согласились с тезисом, что цыгане склонны к преступному поведению, это почти на 5% больше, чем в 2014 году. Негативные предубеждения против мусульман также значительно усилились: по данным исследования, более 44% находят, что переселение мусульман в Германию должно быть поставлено под запрет (в 2014 году так считали 36,5%). А больше половины опрошенных (55,8%) заявили, что из-за такого большого количества мусульман иногда ощущают себя чужими в собственной стране (в 2014 году так считали 43%).

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Исследование также показало рост антисемитизма, каждый десятый немец считает, будто влияние евреев «и сегодня ещё слишком большое». Почти столько же полагают, что евреям присущи некие особенные черты и свойства, из-за которых они «не во всём совпадают с нами». Учёные предполагают, что в действительности антисемитские позиции характерны для куда большего количества немцев, однако не все готовы высказываться на эту тему публично, опасаясь негативного общественного мнения по поводу таких взглядов. Кстати, в мае 2019 года международный скандал вызвало заявление уполномоченного правительства ФРГ по антисемитизму Феликса Кляйна о том что опасность для жизни может в Германии представлять ношение кипы — традиционного мужского головного убора иудеев. Президент Израиля Реувен Ривлин тогда сказал, что «Германия капитулирует перед антисемитизмом».

Федеральное ведомство по охране конституции Германии зафиксировало в 2018 году существенный рост количества насильственных преступлений, совершенных правыми экстремистами, 12 700 членов правоэкстремистских группировок считаются склонными к насилию. Главными объектами враждебности правых экстремистов считаются искатели убежища и мусульмане, а также и некоторые политики. Число левых экстремистов, склонных к применению насилия — главным образом, против полицейских, — также остаётся высоким и составляет около девяти тысяч человек.

В последние два года в Германии благодаря качественной работе полиции и спецслужб не было терактов, совершенных радикальными исламистами. Однако особую проблему для страны представляют исламисты, ранее уезжавшие из Германии в Сирию и Ирак, чтобы поддержать «Исламское государство*», а теперь возвращающиеся назад. Из более чем тысячи выезжавших в эти страны лиц треть вернулась в Германию, и примерно половина принимала участие в боевых действия.

Однако в целом в ФРГ вот уже несколько лет подряд фиксируются рекордно низкие показатели преступности, и корректным является заявление министра внутренних дел страны Xopcта Зeexoфepа о том, что Германия является одной из самых безопасных стран в мире.

3. Говорим Евросоюз, подразумеваем — Германия

Хотя в 2019-м исполнительный орган ЕС, Европейскую комиссию, впервые может возглавить представитель Германии, речь в первую очередь об экономике. Согласно принципам Европейского Союза, самые богатые страны альянса должны финансово поддерживать государства ЕС со слабой экономикой. Германия формально является крупнейшей страной-донором, за пять последних лет она профинансировала экономики разных стран ЕС на общую сумму 59,5 млрд евро. Немецкую помощь получали Греция, Польша, Чехия, Румыния, Словакия и даже Испания. Однако у «немецкой щедрости» есть обратная сторона. Анти-Пьемонт: 5 мифов и стереотипов о Галичине

Когда значительная часть стран-членов ЕС ввели в обращение евро, страны альянса потеряли важнейший элемент суверенитета — выпуск собственной валюты и возможность контролировать её стоимость. Это дало возможность Германии сконцентрировать в одном государстве треть промышленного потенциала ЕС и уничтожить целые сектора индустриального производства в других странах Европы.

Они вот уже который год ожидают, что Германия оживит экономику и увеличит закупки товаров и услуг у партнёров по ЕС. С профицитом бюджета в 1,7% ВВП, госдолгом в 60,9% ВВП и профицитом торговли товарами и услугами на уровне 8% ВВП именно в Германии должно было начаться восстановление европейской экономики, со стимулированием внутренних расходов и открытием рынков. Однако немецкий индекс DAX упал на 10,5% в долларовом выражении за последние 12 месяцев, а в июне 2019-го сразу несколько экономических институтов понизили экономические прогнозы для ФРГ, сославшись на слабый спрос на мировых рынках.

Поэтому неудивительно, что правительство Германии, несмотря на противодействие США и ряда стран-членов ЕС, поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2», который, по словам министра экономики ФРГ Петера Альтмайера в недавнем интервью газете Bild, «принесёт Германии экономическую выгоду и не сделает её зависимой от России».

4. Немцы экономны, пунктуальны и чистоплотны

Экономность немцев в первую очередь связана с дороговизной жизни в ФРГ. Около половины зарплаты среднестатистического жителя Германии уходит на пенсионное страхование (19,5%), страхование по болезни (14% плюс доплаты) и по безработице (7%). Вместе с тем пожилые немцы особо не экономят, расходуя до 75% своего дохода.

То, что некоторые называют немецкой жадностью, на самом деле рациональность и практичность. Немцы тоже могут пригласить друга в ресторан и оставить официанту щедрые чаевые, однако вряд ли следует ожидать от немца, что он будет сорить деньгами. Просто в Германии не принято афишировать своё богатство, если даже таковое имеется, это считается неприличным. При этом 35% жителей Германии арендуют жильё, 3,5% живут в коммунальных квартирах, и лишь около 29% имеют собственный дом, а 4% — собственную квартиру.

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Что касается немецкой чистоплотности, то, с одной стороны, немцы очень аккуратны и моют тротуары специальным шампунем. Но с другой — в их доме может царить настоящий хаос. Это красочно описано в книге «Под немецкими кроватями» («Unter deutschen Betten»), моментально ставшей бестселлером в 2010-м. Книга написана от имени Юстины Поланской, 32-летней польки, которая в течение 12 лет работала уборщицей в немецких домах, а потом в буквальном смысле слова «вынесла сор из избы» своих работодателей. Какую только грязь ей не приходилось убирать: под кроватями она находила остатки ногтей, гниющий труп домашнего хомяка и даже два зуба мудрости!

5. Немцы пьют много пива

Немцы обожают своё пиво, оно возведено в культ, а баварский закон «о чистоте пива» от 1516 года является одним из старейших законов в производстве пищевых продуктов, он инкорпорирован в современное немецкое законодательство и продолжает применяться до сих пор. Нет такого человека, кто не слышал об Октоберфесте (Oktoberfest) в Мюнхене, — это праздник, крутящийся только вокруг темы пива, потребления пива, распевания песен под пиво и дискуссиям о пиве. Пиво в Германии — это практически образ жизни, а его употребление — целая философия. Недаром здесь родилась пословица: «Если бы у Адама было пиво, он бы никогда не съел яблоко». Кроме этой шутливой немецкой поговорки, в стране можно услышать и другую расхожую фразу: «Где пиво пьют, там и наш приют».

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По данным Германского союза пивоваров, в среднем бюргер употребляет около 104 литров пива в год, хотя первое место по этому показателю в мире занимают чехи, выпивающие в среднем по 143 литра пенного напитка. При этом Германия является европейским лидером по объёмам его производства — 9,5 млрд литров. Такого количества достаточно, чтобы заполнить бассейн длиной и шириной 2,2 километра и глубиной 2 метра, и тогда в пиве действительно можно было бы плавать, как в море.

Кстати, в России, где пива на душу населения пьют почти вдвое меньше, чем в Германии (55,5 л, 32-е место в мире) продажи пенного напитка в 2018 году выросли впервые за последние 11 лет, что связывают в первую очередь с чемпионатом мира по футболу. По мнению Союза российских пивоваров, можно поднимать потребление пива в РФ без вреда для здоровья населения, и делать это в первую очередь за счёт потребления других алкогольных напитков.

* Организация запрещена на территории РФ.