Официальный Киев показал, чего хочет для Донбасса. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции) опубликовало проект закона о государственной политике переходного периода в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и в Крыму «после деоккупации»

Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что проект закона направлен «на рассмотрение для предоставления предложений центральным органам исполнительной власти, государственным службам и фондам, местным органам власти, научным, международным организациям, общественным организациям, экспертной среде, судебным органам, прокуратуре, органам военного управления, представительству президента Украины в АРК и другим».

Резников рассказал, когда в Раду внесут стратегию экономического развития Донбасса © Y27 / wikimedia.org

В проекте также предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Как отмечается в сообщении пресс-службы, «это как новые, так и усовершенствованные термины: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные громады на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированные территории, реинтеграция деоккупированных территорий, территории приоритетного развития».

Помимо прочего, отмечает Интерфакс-Украина, «предлагается принципиально новое определение государства-агрессора, государства-оккупанта, и этот статус на уровне закона закрепляется за Российской Федерацией».

При этом в министерстве подчеркнули, что «главной задачей переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми».

Но о каком восстановлении доверия можно говорить, если документ этот замечателен тем, что и без реализации, одним только фактом своего существования, хоронит надежды на реинтеграцию неподконтрольных Киеву территорий? Прочитав законопроект, многие люди там просто не захотят возвращаться.

«Мало того, что к реинтеграции и примирению этот проект закона не имеет отношения, но он ещё и Минским соглашениям прямо противоречит», — отметил на своей странице в Facebook украинский общественный деятель Александр Скубченко.

Он поясняет: в предлагаемом законопроекте «речь не о жизни в мире — в нём речь о подавлении ОРДЛО».

Украина может реинтегрировать Донбасс по примеру Хорватии — Резников © скриншот LBTV

«Вся материальная ответственность и возмещение ущерба — Россия.

Особый порядок въезда-выезда, то есть КПВВ, на весь срок действия закона — 25 лет с момента восстановления контроля над границей и ОРДЛО.

Люстрация.

Право НА ПРАВДУ. Об агрессии России, разумеется, а не на всю правду.

Украинизация образования и изучение новой «истории» Украины.

Мероприятия по популяризации НАТО.

Декоммунизация и дероссиизация (запрещение любых символов, связанных с популяризацией России в период оккупации ОРДЛО).

Конвалидация сделок, совершённых в ОРДЛО, — признание сделок действительными. Все (практически) сделки, совершённые до принятия закона, но после 14 апреля 2020 — никчемные (что там с обратной силой закона?).

Всё отчужденное имущество переходит в собственность тех, кто владел до 14 апреля 2014, или подлежит конвалидации специально созданным органом (ох, представляю, сколько бабла на госрегистрации срубят «конвалидаторы»).

Документы об образовании в ОРДЛО считаются не действительными. Вводится аттестация признания полученных квалификаций.

В Киеве создаётся Национальный музей преодоления агрессии России, а в ОРДЛО — постоянное чествование памяти погибших в результате агрессии России.

Вводятся Национальные дни памяти агрессии России:

1 марта — день разрешения Россией применения Вооруженных сил России,

15 марта — день убийства в Крыму первого гражданина Украины,

18 марта — день гибели прапорщика Кокурина в Симферополе,

19 апреля — день убийства горловского депутата Рыбака,

17 июля — сбитие малайзийского «Боинга»,

День деоккупации — дата открыта.

Все памятники, памятные доски и знаки, установленные после 14 апреля 2014 (включая Аллею Ангелов в Донецке, надо полагать) в ОРДЛО, подлежат сносу и уничтожению.

В Киеве, Донецке, Луганске, Симферополе и Севастополе создаются Мемориальные комплексы жертв российской агрессии.

Органы власти в ОРДЛО создаёт Киев, подследственность и подсудность — Киев.

Граждане Украины на территории ОРДЛО участия в выборах президента и народных депутатов Украины, а также во всеукраинском референдуме не принимают. Местные выборы и местные референдумы в ОРДЛО тоже не проводятся.

Для управления в ОРДЛО создаются государственные и международные переходные организации. В международные не могут входит представители России и стран ОДКБ.

Все органы власти и управления, все предприятия и организации берёт под охрану Нацгвардия Украины.

На все должности в ОРДЛО в первый год после деоккупации назначают без конкурса и без применения положений законов о госслужбе и местном самоуправлении (и без гарантий служащим тоже, надо полагать).

Восстановление функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни в ОРДЛО…».

«В общем и в целом законопроект показывает всю нацистскую суть министра Резникова (глава Минреинтеграции. — Ред.) и ненависть к миллионам наших соотечественников в ОРДЛО команды Зеленского», — делает вывод Скубченко.

И задаёт риторический вопрос: «О какой реинтеграции вы говорите? О возврате каких душ???».

Назван срок «безопасного» возвращения Донбасса в состав Украины © скриншот LBTV

«Какая реинтеграция?! Какое министерство?! Хотя да. Надо тунеядцев и бездельников окладами обеспечить, — отмечает один из комментаторов. — На Донбассе в школу пошли дети, которые об Украине ни сном, ни духом. А в кадетских корпусах, или как-то по-другому они называются, уже учатся подростки, которые по подвалам в свое время прятались (от обстрелов. — Ред.). Вот они уж точно об Украине особого мнения…»

И тут, пожалуй, тоже нечего добавить.

Наконец, такой немаловажный момент. Как сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина, в республике идёт подготовка инфраструктуры к вакцинации от коронавирусной инфекции.

«В первую очередь будем вакцинировать сотрудников учреждений здравоохранения, образования, работников социальной сферы, которые контактируют с людьми, и силовых ведомств», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы ДНР (его цитирует ДАН).

Прививать будут российской вакциной, первые партии которой поступят уже в январе. Сообщается, что «весь процесс, включая тестирование на этапе подготовки к приему вакцины, для первоочередных категорий граждан будет бесплатным».

Ранее руководство республики обратилось к правительству России c просьбой оказать ДНР гуманитарную помощь в предоставлении российской вакцины от коронавируса, эта просьба была оперативно рассмотрена и удовлетворена.

Итак, на неподконтрольных территориях люди получат вакцину, тогда как украинские «элитарии» фактически бросили народ на произвол судьбы, а сами прививаются тайно в частной клинике. Люди сравнивают и делают выводы.