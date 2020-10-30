Премьер-министр РБ Роман Головченко внес ясность в вопрос, когда будет созвано Всебелорусское народное собрание, на котором, как ожидается будет представлен проект новой Конституции страны

Документ будет содержать ту политическую реформу, которая должна ответить на протесты и стать актом национального примирения. Господин Головченко сказал, что форум может быть созван в начале 2021 года, в январе или феврале.

В первую очередь это значит то, что Лукашенко не намерен менять свои правила и прибегать к внеочередным мерам в ответ на протесты против лично него. Это логично с точки зрения президента. Объективно же это значит, что пресловутый Беломайдан будет продолжаться, а значит — социальное напряжение будет и дальше определяющим фактором для белорусов, которые строят планы на спокойное и стабильное будущее. И раз в будущем видится много рисков, то увы, жители Белоруссии вынуждены голосовать ногами. То есть уезжать из своей страны.

Потерянный рай

Когда жители массово покидают свою страну — это всегда не от хорошей жизни. Наша большая Родина знала много волн эмиграций, связанных со смутными временами. Революции, войны, наконец распад СССР вызывали массовый исход людей за лучшей долей. Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

В последний раз народ массово бежал из охваченной гражданской войной Украины. В частности, в Белоруссию в 2014-2015 годах переехали до 200 000 граждан этой страны. Потом большинство вернулось, остались лишь трудовые мигранты да политические беженцы. Тогда, шесть лет назад Белоруссия казалась украинским «ушельцам» островком безопасности, удивительным заповедником стабильности, порядка и смысла.

Те любители СССР, кто постарше, нашли в ней «землю обетованную», где все (ну почти) было обустроено, как в их любимом Советском Союзе. Одна бесплатная медицина стоила дорогого. Очарованные этим «скромным обаянием Совка» украинские эмигранты, в силу малой осведомленности, но главным образом шока от того ада, из которого им удалось улизнуть, не замечали или не хотели замечать, что есть в этом царстве благополучия и несогласные. Остывая и успокаиваясь, украинцы в Белоруссии постепенно начинали замечать полутона и нюансы.

Ложка дёгтя

Выяснилось, тот факт, что в стране нет олигархов, имеет и минусы. Главным образом то, что государственный капитализм лукашенковской модели не только не доверяет олигархам, в частности, но и к частному бизнесу вообще тоже, как-то не очень. Безпалько рассказал, какой тактики в отношении протестов придерживается Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

Средний и малый бизнес в роли нелюбимого ребенка рождает недостаточную конкурентную среду, а значит ниже, чем у соседей уровень качества услуг и недостаточно широкий ассортимент товаров. Но это с точки зрения потребителя. С позиций же тех, кто не любит работать на дядю и ходить на службу от и до, все еще хуже. Ибо белорусскому частнику не очень приятно сознавать себя нелюбимым ребенком и обитателем территории остаточного принципа.

На практике это значит то, что с государством работать тяжело. А главное: с тобой, если ты частник, рассчитываются в последнюю очередь. Особо некомфортно от всесильного самодурства чиновников, по воле которых рассеиваются, как дым самые прекрасные начинания среднего и малого бизнеса. Так, кроме вечно недовольных Лукашенко профессиональных политических змагаров, появилась огромная фрондирующая, вечно ноющая прослойка в виде среднего класса белорусского разлива. Это те люди, кто за годы при Лукашенко смог наладить самодостаточную жизнь отдельно от его замечательного государства. Это не плохие люди, но им с Лукашенко душно. Хотя они и не понимают, что последствием свержения «диктатора» будет не обязательно миф о европейском рае, но очень даже непредсказуемое будущее. А кое-кто не соберет костей.

Так что самые самодостаточные предпочитают не бодаться с дубом, а уезжать.

Голосующие ногами

9 ноября будет третий месяц Беломайдана — воскресного хождения с флагами БЧБ. Начиная с августа многое изменилось, но кое-что постоянно — молодежь.

Если откинуть вечно протестных студентов, остается еще одна прослойка фрондеров. Те, кому по долгу службы приходится анализировать анатомию белорусского «майдана», утверждают, что движущей его силой являются люди рентабельных, но свободных от государства профессий. Это программисты, которыми славна Белоруссия, и которым создали самые комфортные условия для, как модно сегодня говорить — коворкинга. А также представители столь же модно называемого Ивент-бизнеса, занимающегося организацией мероприятий, а также логистикой. Утро на Украина.ру: возвращение блудного Саакашвили, Белоруссия нестабильности

Не стоит удивляться — эта тема востребованная, особенно среди современной молодежи, поколения Z. Именно обилием среди протеста людей этих профессий и объясняются крупные информационно-пропагандистские прорывы Беломайдана, на которые заорганизованные государственные креативщики порой не могут ответить и пасуют. Их массовый приток на улицы Минска по воскресеньям и революционные мозговые штурмы по будням объясняются до банального просто: из-за пандемии они остались без работы, а ограничения помешали их сезонным миграциям. Так что, вместо того, чтобы лететь в Москву либо Париж или Нью Йорк, диджитал-аниматоры накопились на Родине, в Белоруссии. И тут подвалила такая работа, при которой автор любого достойного креатива видит свое произведение утром в куплете, вечером — в инете.

Хотя уровень современной информатизации позволяет все и сразу, причем в масштабах Земшара. Но есть существенные минусы. Власти и их карательные органы относятся к подобным инсталляторам с чувством здорового скептицизма. И если попасть к ним на карандаш, то варианта два — ехать за счет государства в СИЗО, либо за свой — за границу. Неглупые и практические молодые люди выбирают второе.

Белорусские айтишники — кто они?

В четверг, 29 октября стало известно, что Белоруссия приняла ответные меры на провокационные действия пояса буферных государств, полукольцо которых окружает эту страну.

«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины».

Вместе с тем транзит через международный аэропорт Минск возможен. Перечислять провокации и поводы нет смысла, но непосредственно Украина стала последней каплей. Президент Зеленский демонстративно подписал указ, который в народе называют «О белорусских айтишниках». Это такой документ, который облегчает башковитым белорусам-инноваторам облегченный процесс легализации на Украине. С учетом того, насколько правовое это государство на самом деле является царством беззакония — звучит и солидно, и угрожающе.

Безусловно, тех граждан РБ, кто на эту обманку клюнет, ждут, как говорил классик, «страшные приключения». Но властям Украины и не верят на слово. Достаточно легко разоблачается ложь украинских СМИ о том, что с момента публикации чудо-указа из РБ на Украину переехало 3000 белорусских айтишников. Если точнее, переехало соблюдая все законные процедуры эмиграции 56 (пятьдесят шесть) верифицированных программистов из числа резидентов Парка Высоких технологий (ПВТ).

Это не легендарные «айтишники», именующие себя этим словом, за которым стоит неизвестно кто и что. Речь о профессиональных программистах, ради которых Лукашенко и городил свои цифровые декреты, сделавшие РБ передовой крипто-айтишной страной. Итак — 56 человек из 50 000 резидентов ПВТ. Не густо.

Анатомия эмиграции

Украинская пресса, как обычно видела цифры, да не расслышала про что они.

А ведь 3000 — это и правда число белорусских «ушельцев» на Украину, вот только вообще, с начала осени, а не мифических «айтишников» на указ Зеленского.

Данные официальные, они в несколько раз больше прошлогодних. Но удивляться этому не стоит: год назад не было политического кризиса, разрушающего все планы на будущее.

Итак, 3000 выехало на Украину, в Литву и Латвию — не более 500. Такие цифры озвучил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Нюанс в том, что в статистику МВД попадают только трудовые мигранты, которые выехали за границу "при содействии юридических лиц с лицензией на трудоустройство за границей".

Соответственно, те, кто нашел работу самостоятельно или выехал за границу по любой другой причине, в этой статистике не учитываются. Впрочем, эти нюансы не меняют общего тренда: тот, кому стало душно и тесно с «режимом», едут. Правда не столько на Украину, сколько через Литву и Польшу — в ЕС. Украина Ру уже описала эту схему: на протесты ходят до первого задержания, после чего, с доказательствами «насилия» в справке из милиции едут на западный кордон и предъявляют его в обмен на статус политического беженца. В ЕС теперь с этим просто. Но только теперь, лавочку в любой момент могут прикрыть, так что предприимчивые люди предпочитают ловить момент.

В общем, плюс Украины только в том, что туда безвизовый въезд.

Правда есть коронавирусные ограничения, но буферные страны приняли специальные решения в отношении граждан Белоруссии. Сначала разрешили въезд, несмотря на карантин, если речь идет о «гуманитарных целях». С 21 сентября Польша разрешила «в исключительных» целях выдавать годовые визы на границе. Литва дает полугодовую визу при предъявлении минимального пакета документов. Какие-то преференции придумали студентам, которых Лукашенко давеча приказал отчислять за протесты (уже отчисляют).

Впрочем, едут и в Россию, через аэропорт Минск, в связи со снятием ограничений на него российской стороной. Правда в Россию едут в основном пророссийски настроенные, которых также достал если не протест, то неспособность властей с ним справиться. Ждать, когда все кончится, им комфортнее в дружественной России, ну, как минимум до февраля 2021 года, когда созовут Всебелорусское собрание, которое обещает стать «конституционным».