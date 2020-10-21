«Французское в этой модели только название, потому что Renault Arkana изготавливают на российском заводе «АвтоВАЗ». А «начало производства» на ЗАЗ — на самом деле является крупноузловой сборкой, чтобы обойти запрет на ввоз автомобилей из России», — отмечает журналист «ЭП» Владимир Рыхлицкий.
Стоит напомнить, что власти Украины пытались запретить ввоз в страну машин российского производства еще в середине прошлого года, однако запрет вступил в силу только с 1 января 2020 года.
Однако ввоз деталей для автомобилей из России не запрещен. Этим и воспользовались на ЗАЗ.
ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, чтобы начать производство и полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. Устраивая презентацию в сентябре, Renault не скрывало, что машинокомплекты на ЗАЗ поставляются из московского завода группы.
Руководитель евразийского филиала Renault Group Макс Миссана сделал акцент на важности украинского рынка для французского концерна и подчеркнул, что собранные на ЗАЗе автомобили не будут отличаться по качеству от выпущенных на других заводах группы Renault.
Председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко заявил, что проект с Renault Group создаст новые рабочие места и поспособствует развитию автопрома.
ЗАЗ: конец легенды
Запорожский автомобилестроительный завод — старейшее предприятие по производству автомобилей на Украине. Он был основан в 1863 году голландцем по происхождению, колонистом Абрагамом Коопом и специализировался на выпуске сельскохозяйственных машин и оборудования.
В ноябре 1960 года с конвейера Запорожского завода «Коммунар» сошёл первый украинский народный автомобиль «Запорожец» — ЗАЗ-965. С этой даты начался не только украинский легковой автопром и история бренда "Запорожец", но и целая эпоха в автостроении.
Всего с конвейера ЗАЗа с 1960 по 1994 год сошло 3 422 444 «Запорожца» моделей 965, 966, 968, 968А, 968М.
В 1986 г. на ЗАЗе было начато серийное производство еще одной народной модели — легковых автомобилей семейства «Таврия». Вместе с пикапами до 1998 года было выпущено 337 713 «Таврий».
В 90-е завод освоил целую гамму моделей, базировавшихся на платформе ЗАЗ-1102. Это и 5-дверный универсал ЗАЗ-1105 «Дана», и пикап, а в экспериментальном производстве были даже «кабриолет-ландо» «Таврии».
Однако социально-политические и экономические изменения конца 90-х привели к тому, что за 1997 г. ЗАЗ смог произвести и продать только чуть больше тысячи машин. Завод срочно нужно было спасать.
Государственному предприятию могло помочь либо само государство, либо внешний инвестор. Инвестора для ЗАЗа нашли. Им стала корейская Daewoo, которая в то время активно выходила на внешние рынки и уже построила или купила заводы в Индии, Польше, Чехии, Румынии, Узбекистане и вела переговоры о приобретении российского ТаГАЗа (Таганрогский автозавод).
По инициативе тогдашнего руководства ЗАЗа Daewoo удалось убедить прийти на Украину и создать здесь совместное предприятие с «АвтоЗАЗом c долевым участием 50/50. Но для этого корейский инвестор настаивал на льготных условиях. И такие условия он получил.
Это был не уникальный украинский опыт: компания Daewoo получила преференции и в Польше, и в Румынии, и в Индии.
Украинское правительство освободило СП «АвтоЗАЗ-Daewoo» от уплаты НДС, пошлины на материалы и комплектующие, которые не производились на Украине (тогда она была 3%) и налога на реинвестированную в производство прибыль.
При этом инвестор взял на себя ряд обязательств, а именно сохранить численность работающих на момент создания СП. А она тогда на фактически простаивающем предприятии достигала 20 тысяч человек.
Еще одно обязательство инвестора — запустить в производство новую модель Lanos. А также провести реновацию и обновление производства и привлечь к сотрудничеству СП GM-OPEL для производства модели Opel Astra. Включить СП в свою мировую сеть реализации продукции, а также в сеть поставок материалов и компонентов.
В обновления корейцы успели инвестировать 150 млн долларов, плюс дали 50 млн долларов кредита на оборотные средства «ЗАЗу». Это то, что Daewoo успело сделать до собственного банкротства в 1999 г. То есть меньше чем через 2 года после создания СП.
На этих инвестициях «ЗАЗ» в 1999 году успел запустить в производство еще одну новую модель — лифтбек ЗАЗ-1103 «Славута» по цене $3000.
В 1998 г. на ЗАЗе также фактически заново стартовало серийное производство пикапов на базе «Таврии» (ЗАЗ-1105). С 1999 по 2011 год предприятие выпустило 140 835 шт. «Славуты». А с 1998 по 2010 г. — 36 674 шт. пикапов.
В 2000 году это был почти остановившийся завод с частично обновленной производственной базой, выпускавший по-прежнему устаревшую советскую продукцию. Но при этом численность работников по состоянию на 2000-й год была 18 тыс. человек, которых по условиям инвестпрограммы нельзя было уволить.
«ЗАЗ» уже отставал от графика инвестобязательств, а акционер с долей 50% (Daewoo Motor) находился под управлением комитета кредиторов в Корее. Вот такой «ЗАЗ» в 2000 году и купила корпорация «УкрАвто» у Фонда государственного имущества Украины.
Первым траншем она приобрела 50% государственной части СП. А в течение следующего года выкупила и долю, оставшуюся у корейцев.
В 2003 г. ЗАЗ вошел в орбиту корпорации «УкрАвто», и качественно новое производство здесь начал создавать уже украинский инвестор. На «ЗАЗе» был налажен полномасштабный выпуск автомобилей, которых на тот момент требовал рынок: ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099, Lanos (Т-150), Opel Astra G. А чуть позже — Lanos-фургон и автобусов «I-VAN».
Предприятие запустило и сборку целой гаммы автомобилей Chevrolet и Opel.
С 2003 по 2008 год история Запорожского автомобилестроительного завода стала примером успеха. Lanos с разрешения General Motors, которая купила все лицензии и заводы Daewoo в Корее, был доработан. Для этой модели адаптировали мелитопольский двигатель 1,3 л 70 л.с., и родился Sens.
Автомобилей Lada, которые в то время были самыми продаваемыми авто на Украине, за эти годы только на ЗАЗе было выпущено 127 933 шт. По лицензии было изготовлено 48 150 шт. Opel Astra Classic.
А производство моделей Lanos/Sens с украинскими комплектующими только в 2008 году уже достигало 80 557 шт.
Тогда же Запорожский автомобилестроительный завод стал рекордсменом по массовому производству автомобилей в независимой Украине. 2006, 2007 и 2008 годы были наиболее продуктивными для ЗАЗа.
В то время предприятие ежегодно производило соответственно 193 тысячи, 282 тысячи и почти 258 тысяч новых транспортных средств.
Главные трудности наступили после 2014 года. Девальвация гривны привела к низкой покупательской способности населения и падению украинского рынка.
Одновременно один за другим закрылись и экспортные рынки для продукции ЗАЗа. Завод оказался «зажатым» в объемах рынка Украины, но и тут его ждал новый удар — поток подержанных автомобилей на еврономерах, которые заполонили рынок.
Объемы производства ЗАЗа стали сокращаться. В 2014 — до 13 144 авто, в 2015 — завод выпустил 3949 автомобилей. Дальше было все хуже и хуже, в 2017-м на ЗАЗе едва выпустили 1674 автомобиля.
Такие объемы производства позволяли лишь номинально поддерживать жизнедеятельность завода, они не окупали затрат на налоги, электроэнергию и охрану большой территории.
Малые объемы не позволяли сделать завод безубыточным, а выпускать много не позволял сам рынок. Дальше производить автомобили на ЗАЗе уже не было никакого смысла. И с 2017 года крупнейший на Украине автомобильный завод остановил производство легковых автомобилей.
В его цехах едва ли не в штучном режиме собирали только перелицованные китайские автобусы и корейские тракторы. За 1 полугодие 2020 года ЗАЗ выпустил 17 автобусов и 0 легковых автомобилей.
Спасение ЗАЗа
Как и в 1997-м, выходом из тупика мог бы стать альянс с иностранным производителем. И ЗАЗ несколько лет вел переговоры с разными автопроизводителями.
Однако в ситуации нестабильности, связанной с войной, политической нестабильностью и отсутствием промышленной политики, прийти к каким-то финальным договоренностям не удавалось.
И наконец, о чудо, удалось запустить совместный проект с группой Renault. Для Запорожского автозавода контракт с Renault стал спасением — крупноузловая сборка позволит предприятию удержаться на плаву.
В группу брендов группы входит «Лада», чью деятельность Renault контролирует практически полностью.
Хотя слухи о начале производства моделей Lada на ЗАЗе ходят с января 2020 года, то есть с того момента, как на Украине ввели запрет на импорт легковых автомобилей из России, официально сотрудничество Запорожского автомобильного завода и Renault Group подтверждено только в сентябре.
Любопытно, что от упоминания бренда Lada в ходе заявлений для прессы воздержались обе стороны.
Тем не менее, ЗАЗ уже освоил крупноузловую сборку Lada Largus, Vesta, Xray и их Cross-версий. Что касается Lada 4x4, то внедорожник также ждет локализация. Renault провела аудит мощностей и качества выпущенных машин на ЗАЗ. Французская компания осталась довольна качеством сборки.
Эксперты не исключают, что Lada для украинского рынка переименуют, а сами автомобили, выпущенные на ЗАЗе, будут незначительно отличаться от «родственных» моделей российской сборки.
Groupe Renault и ЗАЗ еще могут удивить украинцев, организовав производство всего модельного ряда Lada, куда также входит Granta и новая «Нива 2021» (в прошлом — Chevrolet Niva).
Ну и ход конем — сборка Renault Duster. Это может показаться интересным на фоне огромного интереса украинцев к этому бюджетному кроссоверу. Не стоит забывать, что следующая «Лада Нива», скорее всего, будет использовать в основе агрегаты и узлы Renault Duster. Очень удобно в перспективе работы с общим конвейером.
Интересно, что компактный кроссовер Lada Xray, который будет выпускаться на ЗАЗе, технически унифицирован с Renault Sandero, — обе модели производят на заводе АвтоВАЗ. Таким образом, вполне возможно, что в будущем на Украине будут выпускать и Renault Sandero.
Однако возрождение украинского автопрома вызывает недовольство у украинских радикалов. Несмотря на марку Renault, они считают автомобили, узлы которых произведены на заводах в РФ, российскими. В сети уже появились призывы блокировать работу ЗАЗа, чтобы не «кормить агрессора».
Президент и премьер могут, конечно, долго и красиво вещать об инвестиционной привлекательности Украины. Но если в стране будет продолжаться травля реальных инвесторов, решившихся вложить средства в производство на Украине, вряд ли можно ожидать, что сюда хлынет приток иностранных инвестиций.
И никакие разрекламированные инвестняни не помогут.