По состоянию на 20:00 25 апреля в мире зафиксировали свыше 2 миллионов 834,1 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Почти 199,3 тысячи человек скончались, а более 803,1 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 25 апреля

Тем не менее в процентном выражении ситуация со смертностью хуже обстоит у следующей за США Испании, где на данный момент зафиксировано более 223,7 тысячи случаев заболевания COVID-19, из которых 10,2% (22,9 тысячи) скончались.

Аналогичная ситуация наблюдается в Италии, где болеют почти 193 тысячи человек. Из них умерли почти 26 тысяч (13,4%) пациентов.

В Китае, где началось распространение коронавируса, на данный момент зафиксировано 83,9 тысячи заболевших, свыше 4,6 тысячи (5,5%) из которых скончались.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших следует за Китаем — 74 588. По состоянию на 20:00 в стране зафиксировано 6250 выздоровевших и 681 скончавшихся.

Для более эффективной борьбы с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень медорганизаций, которые перепрофилируют в регионах для борьбы с коронавирусом. В список вошло 50 учреждений в 28 регионах, в том числе в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Крыму, Краснодарском крае, Чувашии, Приморье. В правительстве заявили, что благодаря этим мерам количество коек для больных COVID-19 и пациентов с подозрением на него вырастет на 4981 место.

При этом по окончании пандемии российские туроператоры и отельеры разрабатывают предложения для организации отдыха медицинских работников. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова также предложила иностранным коллегам на встрече министров туризма G20 рассмотреть возможность создания совместных туристических проектов.

И если для медиков каникулы только планируются, то кредитные каникулы у банков идут уже сейчас. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, они обойдутся российским банкам в 160 миллиардов рублей.

При этом правительство России «достаточно жестко» поговорило с руководителями банков, когда они изначально «не очень спешно» стали включаться в программу выдачи льготных кредитов бизнесу, рассказал глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, по заявлениям на реструктуризацию ипотечных кредитов от физических лиц нареканий уже стало меньше.

Однако платить по кредитам россиянам все же придется, несмотря на режим нерабочих дней. Так, Верховный суд поддержал позицию Центробанка о том, что режим нерабочих дней не дает права на отсрочку платежей по кредитам.

Однако у многих людей режим нерабочих дней продлится дольше, чем у остальных. Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что из-за пандемии коронавируса безработица в России может подскочить до 7-8%, в худшем варианте — до 10%, что затронет 6-9 миллионов человек.

В связи с этим Роспотребназдор начал принимать предложения представителей бизнес-сообщества по методическим рекомендациям об условиях работы на фоне пандемии. Так, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разрабатываются различные методические рекомендации для видов бизнеса по осуществлению их деятельности в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 20:00 зафиксировано 8125 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 201 стали летальными. В то же время 782 пациента выздоровели.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Василий Володин заявил, что новые пики заболеваемости COVID-19 ожидаются на конец апреля, а также с 3 по 8 мая.

В связи со сложившейся ситуацией Министерство образования и науки Украины направило всем заведениям высшего образования рекомендации, посоветовав быть готовыми к завершению учебного года дистанционно.

Та же участь ждет и школы, где, несмотря на пандемию, учебный год, как обычно, закончится в мае. При этом до этого же срока продлятся уроки с использованием дистанционных технологий.

В то же время, несмотря на то что учебные учреждения на Украине закрыты, продовольственные магазины должны продолжать работать. Однако это правило действует не везде. Так, в городе Каменском Днепропетровской области торговцы и посетители атаковали закрытый из-за карантина рынок. По словам одного из местных жителей, торговцы заплатили полагающийся налог в 1 тысячу гривен (почти 3 тысячи рублей), а через час их без предупреждения закрыли.

При этом без работы могут остаться не только предприниматели. Несмотря на пандемию коронавируса и актуальность профессии медработника, украинский Минздрав получает очень тревожные сигналы во время аудита второго этапа медицинской реформы. Так, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, аудит выявил, что где-то планируется сокращение медработников до конца года, где-то — снижение уровня зарплаты, а где-то медиков начинают отправлять в неоплачиваемые отпуска.

Ситуация в мире

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что нет доказательств, что даже при наличии антител в крови люди, переболевшие COVID-19, защищены от повторного заражения. Таким образом, ВОЗ предостерегает правительства стран от выдачи «иммунных паспортов» тем гражданам, которые уже переболели коронавирусом.

Тем временем госсекретарь США Майкл Помпео выступил за то, чтобы Вашингтон, который ранее отказался перечислять деньги в бюджет ВОЗ, все-таки продолжил финансировать программы организации по борьбе с распространением нового коронавируса и полиомиелита, но лишь в семи государствах. По его мнению, ВОЗ играет ключевую роль в борьбе с пандемией в Афганистане, Египте, Ливии, Пакистане, Сирии, Судане и Турции.

Развитые же страны страдают прежде всего от экономических коллапсов. Так, по данным Reuters, экономика Германии сократится более чем на 6% в этом году, что станет рекордным падением после Второй мировой войны.

При этом если в ФРГ количество заразившихся за сутки начинает снижаться, то в Великобритании число погибших за 24 часа в очередной раз превысило 800 человек.