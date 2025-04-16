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ВСУ кричат о помощи в Харьковской области — российский разведчик

ВСУ кричат о помощи в Харьковской области — российский разведчик - 16.04.2025 Украина.ру

ВСУ кричат о помощи в Харьковской области — российский разведчик

Постоянная активность российских БПЛА на линии боевого соприкосновения в Харьковской области вынуждает ВСУ жаловаться своему командованию и просить подкрепление. Об этом 16 апреля агентству РИА Новости рассказал разведчик 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"

2025-04-16T09:50

2025-04-16T09:50

2025-04-16T09:50

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Ссылаясь на радиоперехваты украинских подразделений с этого участка фронта, он сообщил, что украинские солдаты постоянно просят подкрепление, чтобы хоть как-то воздействовать на российских операторов БПЛА.По его словам, украинцы просят нарастить резервы и дать подкрепление. Российский разведчик также добавил, что операторы БПЛА России настолько "закошмарили противника FPV-шками", что ВСУ постоянно жалуются на возросшие сложности. Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники рассказал, что российские войска уничтожили в районе Новой Кругляковки Харьковской области три украинских опорных пункта."Средства объективного контроля также зафиксировали уничтожение до 30 человек личного состава (противника - Ред.)", — пояснил он. О других новостях на сегодняшний день — в публикации "Стимул" для перемирия, манипуляции Киева для затягивания конфликта. Главное на Украине на утро 16 апреля.

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новости, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, бпла