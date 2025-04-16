https://ukraina.ru/20250416/stimul-dlya-peremiriya-manipulyatsii-kieva-dlya-zatyagivaniya-konflikta-glavnoe-na-ukraine-na-utro-16-1062543245.html

"Стимул" для перемирия, манипуляции Киева для затягивания конфликта. Главное на Украине на утро 16 апреля

"Стимул" для перемирия, манипуляции Киева для затягивания конфликта. Главное на Украине на утро 16 апреля - 16.04.2025 Украина.ру

"Стимул" для перемирия, манипуляции Киева для затягивания конфликта. Главное на Украине на утро 16 апреля

Трамп считает, что Россия хочет закончить конфликт на Украине, у нее есть "стимул". ВС РФ уничтожают противника и технику, ВСУ хотят свергнуть Зеленского. Спикер Рады заставляет нардепов затягивать войну

2025-04-16T09:00

2025-04-16T09:00

2025-04-16T11:28

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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов заверила, что Россия хочет закончить конфликт на Украине."Как заявил вчера вечером посланник президента Стив Уиткофф, он считает, что Россия хочет положить конец этой войне, и президент (США Дональд Трамп – ред.) тоже так считает", – сказала Левитт.По ее словам, у России есть стимул прекратить эту войну, и, возможно, это могло бы быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами.Также она сказала, что президент США пока не планирует посещать Украину по приглашению Владимира Зеленского."Я не говорила с президентом об этом, не знаю, видел ли он предложение Зеленского, уверена, что видел, могу спросить его. Точно у меня нет планов о посещении (Трампом - ред.) Украины, которыми бы я могла поделиться", – сказала она.В свою очередь венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто указал, что урегулировать конфликт на Украине было бы проще, если бы предыдущая администрация США и европейские политики не предпринимали подрывных шагов."Предыдущая администрация США в последние месяцы во власти предприняла шаги, которые существенно осложнили мирный процесс, например, отправив в Киев огромные партии оружия. Если бы администрация Байдена не предприняла этих провоенных шагов, установить мир было бы проще... И если бы некоторые европейские политики не подрывали движение к миру, то установить мир было бы проще", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.Он призвал европейских политиков не подрывать, а поддерживать попытки установления мира, которые предпринимают нынешние власти США.Незавидное положение ВСУВ ночь на среду в украинской столице, а также в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской и Черкасской областях Украины звучала воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники рассказал, что российская армия продвигается западнее Белогоровки в ЛНР, под контроль ВС РФ перешла территория площадью около трех квадратных километров.Марочко добавил, что на динамике продвижения также позитивно отразились удары по флангам украинских сил в районе Кременских лесов и южнее Белогоровки: украинские боевики попросту не успевают восполнять потери на широком участке фронта, что, в свою очередь, ослабляет передовую оборонительную линию противника.Кроме того, он рассказал, что российские войска уничтожили в районе Новой Кругляковки в Харьковской области три украинских опорных пункта."Средства объективного контроля также зафиксировали уничтожение до 30 человек личного состава (противника - ред.)", - рассказал Марочко.Помимо пехоты, уничтожена одна гаубица и два автомобиля ВСУ.В свою очередь разведчик 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" рассказал, что операторы БПЛА ВС России настолько активно работают в зоне боевых действий недалеко от Старицы в Харьковской области, что командование Вооруженных сил Украины постоянно получает жалобы от бойцов и просьбы прислать подкрепление."То есть они (российские операторы БПЛА) противника настолько закошмарили FPV-шками, что противник жалуется, что ему сейчас очень трудно", — пояснил разведчик.В то же время сотрудники территориальных центров комплектования (украинский аналог военкоматов) "выгребли украинские села", заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.По ее словам, общество на Украине разделилось на тех, кто может откупиться от мобилизации, выехать за границу, и тех, кому это недоступно. В результате те, кого хватают на улицах в рамках принудительной мобилизации, не имеют достаточной мотивации к службе в ВСУ."Если человек не хочет или морально не может, как бы вы его ни заставляли, боец из него никакой", — высказалась она.В свою очередь РИА Новости со ссылкой на подполье пишет, что уставшие от войны бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины хотят возглавить поход на Киев и свергнуть Зеленского."Десантники призвали военных и гражданское население к походу на Киев", — рассказал подпольщик.Бойцы 95-й бригады считают, что политика Зеленского ведет к распаду Украины.Попытки Киева затянуть конфликтСпикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук накануне голосования в парламенте заранее обвинил депутатов-противников продления военного положения в стране в сотрудничестве с российскими властями.Соответствующее заявление Стефанчук сделал накануне запланированного на среду голосования в Раде об очередном продлении срока военного положения и мобилизации на Украине.С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.Накануне Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая 2025 года на 90 дней.Депутат Рады Ярослав Железняк указывал, что если военное положение будет продлено еще на 90 дней, значит до начала августа не может быть и речи о проведении выборов президента Украины. В случае если в августе все-таки отменят военное положение, подготовка к выборам займет еще 90 дней.Экс-президент страны, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* заявил, что Зеленский, злоупотребляя военным положением, узурпирует власть на Украине. Ряд депутатов от партии Порошенко, в частности Алексей Гончаренко** сказал, что не поддержит продление сроков военного положения.Выехавший из страны депутат Рады Артем Дмитрук назвал предложение Зеленского о продлении военного положения на Украине плевком в сторону не только президента США, но и лидеров стран, участвующих в процессе урегулирования конфликта.Нардеп Александр Дубинский считает, что целью Зеленского является ликвидация украинской государственности "путем создания условий или для развала страны, или для проигрыша России". Он отметил, что Зеленский желает уничтожить юридическую структуру Украины, чтобы впоследствии "не нести ни перед кем никакой ответственности".Он призвал Трампа ввести режим жестких санкций против Зеленского, чтобы не дать ему сорвать попытки Вашингтона договориться о прекращении огня на Украине. По его словам, США сколько угодно могут считать себя великими, но для урегулирования ситуации на Украине нужны более твердые меры.Депутат добавил, что за последнюю неделю Зеленский придумал несколько шагов, которые позволят затянуть переговоры с Вашингтоном, включая идею о размещении "миротворцев", срыв сделки по редкоземельным металлам.Подробнее - в материале Дубинский рассказал, что станет с руководством Украины после заключения сделки о металлах на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.** Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250415/umeret-za-ukrainu--malo-zelenskiy-otkazyvaetsya-ot-mira-a-trampa-otgovarivayut-glavnoe-na-1300--1062524906.html

https://ukraina.ru/20250415/na-grani-chego-to-vazhnogo-popytka-sokhranit-natsistskiy-rezhim-glavnoe-na-ukraine-na-utro-15-aprelya-1062522719.html

https://ukraina.ru/20250414/beschestnyy-deyatel-zelenskiy-razozlil-trampa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-14-aprelya-1062507146.html

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