https://ukraina.ru/20250409/nedopustimye-deystviya-kreml-osudil-zaderzhanie-sotrudnitsy-mid-rf-vo-frantsii-1062404403.html

"Недопустимые действия": Кремль осудил задержание сотрудницы МИД РФ во Франции

"Недопустимые действия": Кремль осудил задержание сотрудницы МИД РФ во Франции - 09.04.2025 Украина.ру

"Недопустимые действия": Кремль осудил задержание сотрудницы МИД РФ во Франции

Задержание сотрудницы МИД России во Франции является непозволительным деянием и достойно осуждения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2025-04-09T12:56

2025-04-09T12:56

2025-04-09T12:56

новости

россия

франция

париж

дмитрий песков

мария захарова

эммануэль макрон

мид рф

международные отношения

международное право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061217617_0:225:2049:1377_1920x0_80_0_0_82371f9a763d0286c03f3453a346aef6.jpg

Накануне стало известно о задержании сотрудницы российского посольства французскими пограничниками. У неё отняли компьютер и телефон, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В общении с журналистами он также отметил, что инцидент с сотрудницей российского посольства негативно скажется на и без того испорченных официальным Парижем международных отношениях."Конечно, подобные действия Франции мы осуждаем и считаем их по отношению к нашим представителям, к нашим дипломатам непозволительными и недопустимыми. Конечно, это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения", - заявил Песков.МИД России вызвал посла Франции – поводом стал инцидент с задержанием сотрудницы российского посольства.Тем временем во Франции зреет недовольство практиками официального Парижа. Подробности в публикации "Макрон приближает войну": французский политик предостерег граждан

россия

франция

париж

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, франция, париж, дмитрий песков, мария захарова, эммануэль макрон, мид рф, международные отношения, международное право, дипломатия, дипломатические отношения