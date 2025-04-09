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"Недопустимые действия": Кремль осудил задержание сотрудницы МИД РФ во Франции
"Недопустимые действия": Кремль осудил задержание сотрудницы МИД РФ во Франции - 09.04.2025 Украина.ру
"Недопустимые действия": Кремль осудил задержание сотрудницы МИД РФ во Франции
Задержание сотрудницы МИД России во Франции является непозволительным деянием и достойно осуждения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2025-04-09T12:56
2025-04-09T12:56
2025-04-09T12:56
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Накануне стало известно о задержании сотрудницы российского посольства французскими пограничниками. У неё отняли компьютер и телефон, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В общении с журналистами он также отметил, что инцидент с сотрудницей российского посольства негативно скажется на и без того испорченных официальным Парижем международных отношениях."Конечно, подобные действия Франции мы осуждаем и считаем их по отношению к нашим представителям, к нашим дипломатам непозволительными и недопустимыми. Конечно, это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения", - заявил Песков.МИД России вызвал посла Франции – поводом стал инцидент с задержанием сотрудницы российского посольства.Тем временем во Франции зреет недовольство практиками официального Парижа. Подробности в публикации "Макрон приближает войну": французский политик предостерег граждан
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новости, россия, франция, париж, дмитрий песков, мария захарова, эммануэль макрон, мид рф, международные отношения, международное право, дипломатия, дипломатические отношения
Новости, Россия, Франция, Париж, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, МИД РФ, международные отношения, международное право, дипломатия, дипломатические отношения
"Недопустимые действия": Кремль осудил задержание сотрудницы МИД РФ во Франции
Задержание сотрудницы МИД России во Франции является непозволительным деянием и достойно осуждения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне стало известно о задержании сотрудницы российского посольства французскими пограничниками. У неё отняли компьютер и телефон, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это совершенно недопустимые действия. Они противоречат всем обязательствам Французской Республики в рамках Венской конвенции. Не были допущены на протяжении длительного времени представители нашей консульской службы в Париже", - сказал Песков.
В общении с журналистами он также отметил, что инцидент с сотрудницей российского посольства негативно скажется на и без того испорченных официальным Парижем
международных отношениях.
"Конечно, подобные действия Франции
мы осуждаем и считаем их по отношению к нашим представителям, к нашим дипломатам непозволительными и недопустимыми. Конечно, это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения", - заявил Песков
.
МИД России вызвал посла Франции – поводом стал инцидент с задержанием сотрудницы российского посольства.
Тем временем во Франции зреет недовольство практиками официального Парижа. Подробности в публикации "Макрон приближает войну": французский политик предостерег граждан