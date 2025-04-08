"Макрон приближает войну": французский политик предостерег граждан - 08.04.2025 Украина.ру
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"Макрон приближает войну": французский политик предостерег граждан
"Макрон приближает войну": французский политик предостерег граждан - 08.04.2025 Украина.ру
"Макрон приближает войну": французский политик предостерег граждан
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо 8 апреля отреагировал в соцсети X на слова Владимира Зеленского об отправке европейских военных на Украину
2025-04-08T12:13
2025-04-08T12:13
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флориан филиппо
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"Макрон и ЕС движутся за спинами французов к войне", - написал Филиппо.Политик также сыронизировал над тем, что Зеленский делает заявления о перемещении французских войск на Украину и что он, вероятно, осведомлен об этом лучше самих французов.В конце марта по итогам парижского саммита "коалиции желающих" президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.На днях Зеленский выразил надежду, что Франция и Британия будут среди первых, кто отправит свой контингент на Украину. При этом он не стал уточнять детали по их размещению.Подробнее о вероятной судьбе так называемых миротворцев на Украине — в материале "Их будут жечь и убивать": Лебедев раскрыл, как украинцы отнесутся к европейским миротворцам на сайте Украина.ру.
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новости, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский, флориан филиппо, ес
Новости, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, ЕС

"Макрон приближает войну": французский политик предостерег граждан

12:13 08.04.2025
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкФлориан Филиппо
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо 8 апреля отреагировал в соцсети X на слова Владимира Зеленского об отправке европейских военных на Украину
"Макрон и ЕС движутся за спинами французов к войне", - написал Филиппо.
Политик также сыронизировал над тем, что Зеленский делает заявления о перемещении французских войск на Украину и что он, вероятно, осведомлен об этом лучше самих французов.

"Это (Зеленский - ред.) наш новый министр обороны? Вы думаете, это нормально?", - возмутился Филиппо.

В конце марта по итогам парижского саммита "коалиции желающих" президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
На днях Зеленский выразил надежду, что Франция и Британия будут среди первых, кто отправит свой контингент на Украину. При этом он не стал уточнять детали по их размещению.
Подробнее о вероятной судьбе так называемых миротворцев на Украине — в материале "Их будут жечь и убивать": Лебедев раскрыл, как украинцы отнесутся к европейским миротворцам на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоЕС
 
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