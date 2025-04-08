Захарова назвала Украину плацдармом для переписывания истории - 08.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250408/1062356801.html
Захарова назвала Украину плацдармом для переписывания истории
Захарова назвала Украину плацдармом для переписывания истории - 08.04.2025 Украина.ру
Захарова назвала Украину плацдармом для переписывания истории
Украина стала плацдармом для процессов переписывания истории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360
2025-04-08T11:04
2025-04-08T11:04
новости
украина
россия
владимир скачко
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060246731_222:0:2959:1540_1920x0_80_0_0_d4af5c56d20986d64eee2a16ca740d0f.jpg
"Современные международные процессы напрямую связаны с переписыванием истории, и Украина, несчастная, стала плацдармом, территорией столкновения этих двух процессов. Когда начали насильственно переписывать историю и тут же ускоренными темпами внедрять новую неоколониальную идеологию в практику жизни", - объяснила Захарова.Она посетовала, что для Украины независимость и суверенитет оказались связаны с западной неоколониальной повесткой, в рамках которой гражданам страны необходимо было переписывать свою же историю и отказываться от своих корней.Подробнее об уничтожении истории - в материале Владимира Скачко Четыре этапа беспамятства. Разрушение памяти и истории на Украине может остановить только СВО на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060246731_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d12a00754848f6515f83a47cad0750e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, владимир скачко, мария захарова
Новости, Украина, Россия, Владимир Скачко, Мария Захарова

Захарова назвала Украину плацдармом для переписывания истории

11:04 08.04.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украина стала плацдармом для процессов переписывания истории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360
"Современные международные процессы напрямую связаны с переписыванием истории, и Украина, несчастная, стала плацдармом, территорией столкновения этих двух процессов. Когда начали насильственно переписывать историю и тут же ускоренными темпами внедрять новую неоколониальную идеологию в практику жизни", - объяснила Захарова.
Она посетовала, что для Украины независимость и суверенитет оказались связаны с западной неоколониальной повесткой, в рамках которой гражданам страны необходимо было переписывать свою же историю и отказываться от своих корней.
Подробнее об уничтожении истории - в материале Владимира Скачко Четыре этапа беспамятства. Разрушение памяти и истории на Украине может остановить только СВО на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир СкачкоМария Захарова
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:43Россия не будет безосновательно разблокировать западные активы - Набиуллина
11:39Залужный подтвердил существование штаба в ФРГ, где планировали операции ВСУ
11:04Захарова назвала Украину плацдармом для переписывания истории
10:13Медведев указал на невозможность ядерного разоружения в мире
09:38США приближаются к цели по урегулированию конфликта - Трамп
09:00Деньги на продолжение войны, провалы ВСУ, проседание экономики. Главное на Украине на утро 8 апреля
08:17Кожедуб: воздушный богатырь
08:08Главное за ночь 8 апреля
08:00"Тиха украинская ночь". Читая "Полтаву"
07:00Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад
05:45"У ВСУ — полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ рвутся к Купянску и соединяют плацдармы на Осколе
05:30Удары по Харькову и аэродрому в Житомире: Алехин рассказал, по каким объектам прилетели "Искандеры"
05:16Трамп превратил украинскую карету в тыкву. Украинские эксперты о том, кому продаться - России или США
05:06Хроника энергетической войны. Пошлины Трампа обвалили цены, а ЕС потерял триллионы от разрыва с Россией
05:00Удар от Купянска на Печенеги: эксперт о том, как ВС РФ могут занять большую часть Харьковской области
04:45ВСУ укрепили Сумскую область: эксперт раскрыл, почему сейчас невозможен удар ВС РФ со стороны Суджи
04:37Михаил Делягин: Трамп перехватывает контроль за Украиной, у Европы будет меньше денег на убийство русских
04:29Либо воюют в ВСУ, либо снимают постановочные сюжеты. Как живут украинские военкоры
04:23Массовые протесты в США. Игра всерьёз против Трампа внутри Америки началась
04:15Дандыкин рассказал, повлияет ли возобновление зерновой сделки на ситуацию вокруг Кинбурнской косы
Лента новостейМолния