Захарова назвала Украину плацдармом для переписывания истории
Украина стала плацдармом для процессов переписывания истории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360
"Современные международные процессы напрямую связаны с переписыванием истории, и Украина, несчастная, стала плацдармом, территорией столкновения этих двух процессов. Когда начали насильственно переписывать историю и тут же ускоренными темпами внедрять новую неоколониальную идеологию в практику жизни", - объяснила Захарова.
Она посетовала, что для Украины независимость и суверенитет оказались связаны с западной неоколониальной повесткой, в рамках которой гражданам страны необходимо было переписывать свою же историю и отказываться от своих корней.
Подробнее об уничтожении истории - в материале Владимира Скачко Четыре этапа беспамятства. Разрушение памяти и истории на Украине может остановить только СВО на сайте Украина.ру.