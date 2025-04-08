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Захарова назвала Украину плацдармом для переписывания истории

Захарова назвала Украину плацдармом для переписывания истории - 08.04.2025 Украина.ру

Захарова назвала Украину плацдармом для переписывания истории

Украина стала плацдармом для процессов переписывания истории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360

2025-04-08T11:04

2025-04-08T11:04

2025-04-08T11:04

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"Современные международные процессы напрямую связаны с переписыванием истории, и Украина, несчастная, стала плацдармом, территорией столкновения этих двух процессов. Когда начали насильственно переписывать историю и тут же ускоренными темпами внедрять новую неоколониальную идеологию в практику жизни", - объяснила Захарова.Она посетовала, что для Украины независимость и суверенитет оказались связаны с западной неоколониальной повесткой, в рамках которой гражданам страны необходимо было переписывать свою же историю и отказываться от своих корней.Подробнее об уничтожении истории - в материале Владимира Скачко Четыре этапа беспамятства. Разрушение памяти и истории на Украине может остановить только СВО на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, владимир скачко, мария захарова