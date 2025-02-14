Нашли обломки дронов: МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ - 14.02.2025 Украина.ру
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Нашли обломки дронов: МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ
Нашли обломки дронов: МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ - 14.02.2025 Украина.ру
Нашли обломки дронов: МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ
Министерство иностранных дел Румынии сообщило на сайте, что вызвало временного поверенного в делах России Елену Копнину из-за нарушения румынского воздушного пространства двумя беспилотниками
2025-02-14T10:00
2025-02-14T10:24
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мид
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"Временный поверенный в делах Российской Федерации в Бухаресте была срочно вызвана в Министерство иностранных дел. Ей было выражено решительное осуждение", - говорится в материале.Накануне Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении обломков двух дронов, которые взорвались при столкновении с землей.Там утверждают, что российские беспилотники якобы нарушили воздушное пространство Румынии и упали недалеко от границы с Украиной.Об отношениях РФ и Румынии - в материале Между Россией и Румынией насильно выстроили барьер — Будрина на сайте Украина.ру.
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452
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новости, россия, румыния, украина, министерство иностранных дел, мид
Новости, Россия, Румыния, Украина, министерство иностранных дел, МИД

Нашли обломки дронов: МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ

10:00 14.02.2025 (обновлено: 10:24 14.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Министерство иностранных дел Румынии сообщило на сайте, что вызвало временного поверенного в делах России Елену Копнину из-за нарушения румынского воздушного пространства двумя беспилотниками
"Временный поверенный в делах Российской Федерации в Бухаресте была срочно вызвана в Министерство иностранных дел. Ей было выражено решительное осуждение", - говорится в материале.
Накануне Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении обломков двух дронов, которые взорвались при столкновении с землей.
Там утверждают, что российские беспилотники якобы нарушили воздушное пространство Румынии и упали недалеко от границы с Украиной.
Об отношениях РФ и Румынии - в материале Между Россией и Румынией насильно выстроили барьер — Будрина на сайте Украина.ру.
 
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