Нашли обломки дронов: МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ
10:00 14.02.2025 (обновлено: 10:24 14.02.2025)
Министерство иностранных дел Румынии сообщило на сайте, что вызвало временного поверенного в делах России Елену Копнину из-за нарушения румынского воздушного пространства двумя беспилотниками
"Временный поверенный в делах Российской Федерации в Бухаресте была срочно вызвана в Министерство иностранных дел. Ей было выражено решительное осуждение", - говорится в материале.
Накануне Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении обломков двух дронов, которые взорвались при столкновении с землей.
Там утверждают, что российские беспилотники якобы нарушили воздушное пространство Румынии и упали недалеко от границы с Украиной.
Об отношениях РФ и Румынии - в материале Между Россией и Румынией насильно выстроили барьер — Будрина на сайте Украина.ру.