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Нашли обломки дронов: МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ

Нашли обломки дронов: МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ - 14.02.2025 Украина.ру

Нашли обломки дронов: МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ

Министерство иностранных дел Румынии сообщило на сайте, что вызвало временного поверенного в делах России Елену Копнину из-за нарушения румынского воздушного пространства двумя беспилотниками

2025-02-14T10:00

2025-02-14T10:00

2025-02-14T10:24

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"Временный поверенный в делах Российской Федерации в Бухаресте была срочно вызвана в Министерство иностранных дел. Ей было выражено решительное осуждение", - говорится в материале.Накануне Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении обломков двух дронов, которые взорвались при столкновении с землей.Там утверждают, что российские беспилотники якобы нарушили воздушное пространство Румынии и упали недалеко от границы с Украиной.Об отношениях РФ и Румынии - в материале Между Россией и Румынией насильно выстроили барьер — Будрина на сайте Украина.ру.

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новости, россия, румыния, украина, министерство иностранных дел, мид