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Эстергомский десант – "No pasarán" по-морпеховски

Эстергомский десант – "No pasarán" по-морпеховски - 21.03.2025 Украина.ру

Эстергомский десант – "No pasarán" по-морпеховски

Ровно 80 лет назад северо-западнее Будапешта Дунайской флотилией был высажен один из легендарных десантов нашей морской пехоты, который в отечественной историографии носит название Эстергомского, а в венгерской – Татского. Он стал для врага кровавой прелюдией к наступлению Красной Армии на Вену

2025-03-21T08:00

2025-03-21T08:00

2025-03-21T08:00

история

история

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великая отечественная война

1945

десант

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Ко второй половине марта 1945 года последнее крупное немецкое наступление в районе озера Балатон выдохлось. Практически без оперативной паузы 16 марта началось ответное советское наступление на Вену. Его целью ставилось не только окончательное освобождение Венгрии и Австрии, но и разгром вражеской группы армий "Юг".Основная задача здесь ложилась на плечи 3-го Украинского фронта генерала армии Фёдора Ивановича Толбухина. Но в районе западнее Будапешта сражалось левое крыло 2-го Украинского фронта, командовал которым уроженец Одессы маршал Родион Яковлевич Малиновский. Подчиненная ему 46-я армия продвигалась вдоль южного берега Дуная. Её соединениям и предстояло разгромить эстергомско-товарошскую вражескую группировку.Первые три дня серьезно отбросить врага здесь не удавалось. Но утром 19 марта в сражение был введен 2-й гвардейский мехкорпус. Уже на следующий день он вышел к Дунаю западнее Товароша, в результате чего более 17 тыс. вражеских солдат и офицеров: 96-я и 711-я немецкие пехотные дивизии, 23-я пехотная дивизия венгров, кавалерийская дивизия "Фегеляйн" и 92-я моторизованная бригада оказались прижатыми к Дунаю.Прорвать стенки котла, который образовывали порядки советских войск с востока, юга и запада, немцам так и не удалось. Для них оставался единственный путь для бегства – трасса, которая шла из Будапешта на Вену по южному берегу Дуная. Вот эту "дырку" и должен был "запечатать" Эстергомский десант, подготовка которого началась за пару недель до описываемых событий.Основу десанта составляли добровольцы из 144-го отдельного батальона морской пехоты 83-й морской стрелковой бригады, приданной на тот момент Дунайской военной флотилии. Ее комбата майора Виктора Павловича Быстрова назначили командовать десантом. 10 десантных групп формировались из добровольцев его батальона, из штрафников штрафной роты автоматчиков-морпехов, противотанкистов из роты противотанковых ружей (21 ПТР) и пулеметчиков из пулеметной роты (26 пулеметов). Также десанту был придан взвод саперов и два орудия-"сорокапятки". Всего 536 человек, которых к месту высадки должны были доставить 10 бронекатеров. Для прикрытия высадки огнем выделили ещё три бронекатера – один с реактивной установкой на палубе.83-я бригада морпехов участвовала в обороне Новороссийска, в Керченских десантах, в освобождении Крыма, Николаева, Одессы, Буджака, Болгарии, Румынии, Югославии, участвовала в штурме Королевского замка в Будапеште и разгроме последних прорывавшихся из венгерской столицы вражеских войск. Последние бои для неё закончились 12 февраля, после чего последовал месячный отдых. И вот теперь бригаду снова бросали в бой. В то время как основные силы её 144-го батальона высаживались в тылу у вражеских войск, остальные батальоны должны были наступать вдоль берега Дуная и той самой дороги, которую и должен был "закупорить" десант.Особенностью высадки было то, что до этого морпехи десантировались на южный берег Дуная в условиях, когда северный контролировался нашими войсками. Но здесь на обоих берегах "сидели" враги, приходилось лезть, как говорили морпехи, в "голенище", где лупить по катерам будут не с одной стороны, а с двух. Все это прекрасно знали, но отбоя в добровольцах не было. Наоборот, было много желающих "пролезть" в десант "зайцем". Но начавшуюся вечером 19 марта 1945 года погрузку лично контролировали командиры бронекатеров, которые всех "несанкционированных" десантников просто заворачивали обратно.В районе Эстергома существовал мост, который немцы подорвали и заминировали. Однако разведотряд Дунайской флотилии, командовал которым старший лейтенант Виктор Андреевич Калганов, разведал проход. Шесть моряков в лёгких лодках создали своеобразный коридор. На груди у каждого висел фонарь, который от врага моряки закрывали расстёгнутыми бортами своих бушлатов.Несмотря на все предосторожности, враг огни заметил, и открыл по району моста шквальный огонь из орудий, миномётов и пулемётов.Несмотря на смертельную опасность, разведчики до последнего сидели в своих шлюпках. Если их выбрасывало огнем за борт, они карабкались обратно, и вновь зажигали огонь.Из шести разведчиков вернулись пятеро. Аркадия Малахова выбросило из его лодки, он долго плыл в темноте в холодной воде, пока не потерял сознание. Очнулся в плену. Через 10 дней моряк бежал вместе с ещё 30-ю товарищами по несчастью. Их укрыли местные жители – чехи, уже через несколько дней сюда пришли наши войска.Но вернёмся к десанту. В ночь на 20 марта в 2:15 он закончил высадку, причем одну группу моряки ошибочно высадили на остров. Где она и проторчала до окончания операции. Незамеченными катера без потерь вернулись обратно, а десантники приступили к обустройству своих позиций.На самом танкоопасном направлении, у дороги, заняла позиции группа лейтенанта Михаила Владимировича А́шика. Странной фамилией он обязан своим предкам – сербским переселенцам в Российскую империю, которые бежали туда еще в екатерининские времена и верой и правдой служили России несколько столетий.Майор Быстров отдал группе Ашика обе пушки, половину расчётов ПТР и треть станковых пулеметов "Максим". В результате группа получилась наиболее многочисленной – 67 человек. Рядом с ней закрепились моряки-автоматчики из штрафной роты.Изначально при подготовке десанта морпехам сообщили, что они должны продержаться всего 8 часов. Еду с собой морпехи не взяли – вместо неё под завязку загрузились патронами, гранатами, минами. У всех были ножи и сапёрные лопатки.К утру на Дунай опустился густой, как молоко, туман, из которого донеслось мерное урчание танкового двигателя. Наконец, появился и сам танк, а вместе с ним несколько десятков врагов. Морпехи открыли шквальный огонь. Танк задним ходом уполз обратно в туман, а вражеские солдаты, те немногие, кто уцелел, скрылись в растущих у дороги виноградниках – это была разведка.Ашик приказал всем, кто еще не окопался, срочно это сделать. Теперь было совершенно ясно, что ударить по немцам с тыла и быстро добиться победы не получится.Местность, где закреплялся Эстергомский десант, представляла собой равнину, которая с севера ограничивалась Дунаем, а с юга – горами, в которые, если что, можно было прорваться. Равнина была покрыта виноградниками, которые растут там и сейчас. С рассветом на них градом посыпались снаряды. Канонада стояла такая, что оглушенный, полузасыпанный землей Ашик подумал, что все его морпехи погибли – остались только он и ординарец. Однако, когда на позиции поползли танки, самоходки и пехота, окопы ожили.По дороге открыла огонь находившаяся в десятке километров восточнее наша артиллерия. Дефиле между рекой и горами было узкое, так что почти каждый снаряд находил себе жертву.Морпехи продержались восемь часов, потом ещё восемь часов, затем прошли сутки, вторые – подмоги всё не было. Подошли к концу боеприпасы. Теперь приходилось после каждой отбитой атаки выбираться из окопов и собирать трофейное оружие с убитых врагов. Иногда дело доходило до рукопашной.Вышли из строя пушки. Десантникам повезло, что их стволы продолжали торчать из кустов и враг, думая, что орудия все еще целы, продолжал настойчиво "лупить" по позициям давно погибших артиллеристов.Остальные группы десанта также не сидели без дела, и ситуация там также была очень сложной. В критический момент боя вражеские автоматчики прорвались к штабу десанта – их с трудом уничтожили.Одна из вражеских самоходок встала неподалеку от позиций группы Ашика, и стала расстреливать их практически в упор. Морпехи заплатили за её уничтожение гибелью троих своих товарищей.В штабе бригады не понимали, как десант ещё держится. Ему попытались перебросить подкрепления – из трёх катеров смог прорваться только один. Высадка ещё одного десанта, из 305-го отдельного батальона, не удалась.Штаб бригады приказал майору Быстрову оставить плацдарм и прорываться в горы, но он отказался его выполнить – на одного целого морпеха приходилось трое раненых, вынести которых из боя было просто невозможно. Быстров передал, что десантники своих не бросят – если уж суждено помирать, то помирать будут все. Наступило утро 23 марта 1945 года.Патронов осталось по 5 на брата, а гранат 10 на всех. Поступил приказ идти в атаку – морпехи приготовили ножи, поднялись, пошли вперед. И тут на них из тумана вынеслась… наша полевая кухня. Оказалось, что враг начал сдаваться, и как только об этом узнал батальонный повар, тут же вскочил на передки свое полевой кухни и через вражеские порядки, мимо колонн бредущих сдаваться врагов, погнал к своим морячкам, которые не ели уже почти четверо суток. Ашик потом вспоминал, что все это время есть особо и не хотелось, настолько сильным было психологическое напряжение. Когда повар увидел, что из 67 бойцов группы остались всего 13 человек, он сел на облучке и заплакал.Следом на участок морпехов Ашика приехал командир бригады полковник Леонид Константинович Смирнов. Увидев, сколько перед их позициями "намолочено" врагов, он тут же пообещал троих наиболее отличившихся представить к званию Героя Советского Союза, все остальные морпехи также были награждены. Всего на поле боя насчитали три тысячи поверженных врагов и еще 700 пленных. Перед окопами замерли 57 танков и самоходок, из которых 19 потом стали трофеями. Бо́льшую часть потерь немцам нанесла артиллерия, непосредственно морпехи уничтожили три танка, две самоходки и 250 вражеских солдат.В результате к 25 марта вражеская эстергом-товарошская группировка была полностью уничтожена. Войска 3-го Украинского фронта двинулись освобождать Австрию, 2-го Украинского – Чехию, а история Эстергомского десанта осталось в людской памяти, как очередной пример бесшабашной храбрости советской морской пехоты.

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история, история ссср, дунай, будапешт, красная армия, великая отечественная война, 1945, десант