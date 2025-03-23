"Вокруг Булгакова": Маргарита и роман мастера
Встреча мастера и Маргариты не была случайной, а чувство, которое между ними возникло, сам же мастер считает каким-то болезненным – "так поражает молния, так поражает финский нож!" Логично ожидать, что за этим последует что-то не то…
"Что-то не то" начинается буквально сразу:
"На другой день мы сговорились встретиться там же, на Москве-реке, и встретились. Майское солнце светило нам".
Итак, вспоминаем – во время первой встречи Маргарита держит в руках жёлтые цветы, которые первые появляются в Москве. Это мимоза, которая цветёт с середины января до середины апреля. Но "на другой день" у них уже май. Внезапно.
Оно, конечно, счастливые часов не наблюдают, но тут вспоминается другой фрагмент романа:
"Как ни был расстроен Иван, все же его поражала та сверхъестественная скорость, с которой происходила погоня. И двадцати секунд не прошло, как после Никитских ворот Иван Николаевич был уже ослеплён огнями на Арбатской площади".
16 марта, 12:00"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": загадки первой встречи мастера и Маргариты"Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!", – с этих слов начинается вторая часть романа "Мастер и Маргарита", в которой, собственно, появляется Маргарита
Следует напомнить, что основные события романа происходят как раз в мае. Так что случайности тут почти наверняка нет – для булгаковского сюжета была важна и мимоза, и май. Даже несмотря на то, что хронологически они не совмещаются.
Потом "эта женщина" стала "тайной женой" мастера – смысл понятен. Позже Маргарита уже прямо называет мастера своим любовником (мастер, как и Иван Бездомный, видимо "любит выражаться вычурно и фигурально").
Маргарита приходит к мастеру каждый день, причём из описания мастера видно, что он без ума от любви:
"Ждать её я начинал с утра. Ожидание это выражалось в том, что я переставлял на столе предметы. За десять минут я садился к оконцу и начинал прислушиваться, не стукнет ли ветхая калитка".
Можно предположить, что продуктивность мастера как писателя в это время снизилась и в таком случае тут есть хитрый план Воланда, который подгонял готовность романа к какой-то определённой дате (например – началу очередной антирелигиозной кампании).
Но скорее всего продуктивность мастера снизилась незначительно, а возможно и повысилась. Ведь Маргарита:
19 февраля 2023, 07:46"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": мимоза
- вдохновляла его на завершение романа;
- занялась вычиткой (повторюсь – занятие не самое творческое, но остро необходимое и отнимающее уйму времени);
- взяла на себя часть работы по дому (которая тоже отнимает массу времени; кстати, дома она не готовила и не убирала – у неё есть домработница Наташа);
- в целом повысила его тонус и самооценку ("она сулила славу, она подгоняла его и вот тут-то стала называть мастером" – это потом сыграет негативную роль в его дальнейшей судьбе).
В августе роман готов, мастер понёс роман по редакциям… Дальше Булгаков излагает историю своей жизни чуть ли не цитатами из собственного письма правительству 1930 года:
"Произведя анализ моих альбомов вырезок, я обнаружил в прессе СССР за десять лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из них: похвальных было 3, враждебно-ругательных – 298".
28 апреля 2024, 09:25"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова». Сталин как гений манипуляцииВ 1930 году дом 35а на Большой Пироговской в Москве выглядел иначе. Был он двухэтажный (сейчас – шестиэтажный) с надстройкой слева. В этом "пентхаузе" до революции, по легенде, жила хозяйка дома купчиха Решетникова и бывал Григорий Распутин… А в глухой стене была дверь – тогда это был вход в квартиру Михаила Булгакова. сейчас - в музей
У мастера началась депрессия, связанная не только с травлей, но и с тем, что "делать было нечего, и мы оба жили тем, что сидели на коврике на полу у печки и смотрели на огонь".
Обратим внимание, что Маргарита находится в такой же растерянности как мастер:
"Моя возлюбленная очень изменилась (…), похудела и побледнела, перестала смеяться и всё просила меня простить её за то, что она советовала мне, чтобы я напечатал отрывок".
Возможно она всё это время жила той же мечтой, что и мастер, а возможно её задачей было только лишь способствовать написанию романа. Сам по себе мастер ей не был настолько уж интересен.
Маргарита начинает надолго уходить от мастера. В это время у него появляется друг – тот самый Алоизий Могарыч, который, по информации адского следствия, на мастера настучал. Маргарита была против этого знакомства, но повлиять не может, а точнее – не хочет:
"Делай, как хочешь, но говорю тебе, что этот человек производит на меня впечатление отталкивающее".
8 августа 2020, 14:00"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: полёт МаргаритыНе так давно, 18 июля, исполнилось 50 лет со дня смерти Елены Сергеевны Булгаковой – третьей жены писателя. Е.С. – личность во многом уникальная, вполне достойная ещё не написанного тома в серии «Жизнь замечательных людей». Общее мнение всех без исключения булгаковедов состоит в том, что именно она была основным прототипом Маргариты
В контексте последующих событий это выглядит как создание алиби – я тебя предупреждала, но ты меня не послушал.
Дальше – ключевой момент: в середине октября мастеру стало совсем плохо, Маргарита говорит, что "ей легче было бы умереть, чем покидать меня в таком состоянии одного, но что её ждут, что она покоряется необходимости, что придет завтра".
Ночью мастер сжигает роман, но Маргарита приходит к нему, спасает ещё не сгоревший фрагмент. Потом она уходит, рассказав вполне правдоподобную историю о том, что не застала мужа дома, а то бы обязательно ему бы всё рассказала и навсегда бы ушла к мастеру (как в конце концов сделала Е.С. Булгакова). А через 15 минут после её ухода мастера арестовали.
Вообще вся хроника событий вызывает подозрения и особенно последний момент – Маргарита приходит ночью и уходит до прихода сотрудников ОГПУ/НКВД. Причём мастера арестовывают именно в тот промежуток времени, когда Маргарита достаточно далеко отошла, чтобы её никак не увязали с этим делом, но так, чтобы она не успела вернуться.
Такое впечатление, что она знала о времени ареста и "ждали" её именно в большом доме на площади Дзержинского (название с 1926 года, т.е. во время действия романа она именно так называется, хотя Булгаков, конечно, называл её Лубянкой, а в романе она вообще никак не названа).
Мне эта версия кажется неубедительной прежде всего потому, что Маргарита забирает важнейшее вещественное доказательство – уцелевший фрагмент рукописи мастера. Зачем, если она собирается вернуться?
Именно это действие не укладывается в логику сотрудничества с правоохранительными органами – не то, чтобы им сильно нужен был этот фрагмент, но его наличие было бы полезно. Вообще в их распоряжении был опубликованный в газете фрагмент романа и была рукопись, которая хранилась в редакции. Но там ничего недозволенного скорее всего не было – Булгакова тоже много ругали, но изъяли у него только очень сомнительные, но всё же не тянущие на уголовное дело дневник и "Собачье сердце". А вот обгоревшая рукопись – это аргумент копать дальше – ведь не просто так сжёг-то? Может там был какой-то криминал, которого не было в рукописи, переданной в редакцию? Правда, мастер наверняка всё честно рассказал во время следствия… Так или иначе, похищение рукописи (а то именно похищение – она ведь её себе оставила) не похоже на поведение агента-провокатора.
А на что похоже?
Опять же вспомним, что она говорит мастеру. Очень яркая фраза:
"– Я тебя вылечу, вылечу, – бормотала она, впиваясь мне в плечи, – ты восстановишь его. Зачем, зачем я не оставила у себя один экземпляр!"
Он точно к мастеру пришла? Такое впечатление, что нет. Такое впечатление, что пришла она за романом. А мастера она видит как приложение к роману…
Предлагаю свою версию событий.
27 ноября 2022, 10:18"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": Бегемот
Маргарите было поручено проследить за тем, чтобы роман был написан и опубликован. Последнее, конечно, не в её власти, но может не сейчас, может позже… Именно так, как было с романом "Мастер и Маргарита", опубликованным через 26 лет после смерти автора.
Маргарита, скорее всего, действительно собиралась остаться с мастером, чтобы гарантировать сохранение романа. Ждал её, как она думала, муж – она не знала, что его нет дома. Ночью некто некоторым образом (никаких намёков в тексте нет, но с окружением Воланда она ещё не знакома) сообщил ей, что происходит страшное – мастер сжигает роман…
Порядок её действий такой – спасти то, что может быть основой для восстановления романа, решить свои дела дома, вернуться, чтобы вылечить мастера и заставить его восстановить роман.
Уйти именно так, чтобы не попасть под арест её, наверное, тоже надоумили – тем же непонятным способом.
Правда, ту самую любовь в этой истории найти трудно…