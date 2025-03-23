https://ukraina.ru/20250323/1061973552.html

"Вокруг Булгакова": Маргарита и роман мастера

"Вокруг Булгакова": Маргарита и роман мастера - 23.03.2025 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Маргарита и роман мастера

Встреча мастера и Маргариты не была случайной, а чувство, которое между ними возникло, сам же мастер считает каким-то болезненным – "так поражает молния, так поражает финский нож!" Логично ожидать, что за этим последует что-то не то…

2025-03-23T12:00

2025-03-23T12:00

2025-03-23T12:00

"вокруг булгакова"

история

михаил булгаков

мастер и маргарита

нквд

роман

писатель

русская литература

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058069880_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e4a659f9ea109bbc6be88cb7b635671c.jpg

"Что-то не то" начинается буквально сразу:"На другой день мы сговорились встретиться там же, на Москве-реке, и встретились. Майское солнце светило нам".Итак, вспоминаем – во время первой встречи Маргарита держит в руках жёлтые цветы, которые первые появляются в Москве. Это мимоза, которая цветёт с середины января до середины апреля. Но "на другой день" у них уже май. Внезапно.Оно, конечно, счастливые часов не наблюдают, но тут вспоминается другой фрагмент романа:"Как ни был расстроен Иван, все же его поражала та сверхъестественная скорость, с которой происходила погоня. И двадцати секунд не прошло, как после Никитских ворот Иван Николаевич был уже ослеплён огнями на Арбатской площади".Следует напомнить, что основные события романа происходят как раз в мае. Так что случайности тут почти наверняка нет – для булгаковского сюжета была важна и мимоза, и май. Даже несмотря на то, что хронологически они не совмещаются.Потом "эта женщина" стала "тайной женой" мастера – смысл понятен. Позже Маргарита уже прямо называет мастера своим любовником (мастер, как и Иван Бездомный, видимо "любит выражаться вычурно и фигурально").Маргарита приходит к мастеру каждый день, причём из описания мастера видно, что он без ума от любви:"Ждать её я начинал с утра. Ожидание это выражалось в том, что я переставлял на столе предметы. За десять минут я садился к оконцу и начинал прислушиваться, не стукнет ли ветхая калитка".Можно предположить, что продуктивность мастера как писателя в это время снизилась и в таком случае тут есть хитрый план Воланда, который подгонял готовность романа к какой-то определённой дате (например – началу очередной антирелигиозной кампании).Но скорее всего продуктивность мастера снизилась незначительно, а возможно и повысилась. Ведь Маргарита:- вдохновляла его на завершение романа;- занялась вычиткой (повторюсь – занятие не самое творческое, но остро необходимое и отнимающее уйму времени);- взяла на себя часть работы по дому (которая тоже отнимает массу времени; кстати, дома она не готовила и не убирала – у неё есть домработница Наташа);- в целом повысила его тонус и самооценку ("она сулила славу, она подгоняла его и вот тут-то стала называть мастером" – это потом сыграет негативную роль в его дальнейшей судьбе).В августе роман готов, мастер понёс роман по редакциям… Дальше Булгаков излагает историю своей жизни чуть ли не цитатами из собственного письма правительству 1930 года:"Произведя анализ моих альбомов вырезок, я обнаружил в прессе СССР за десять лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из них: похвальных было 3, враждебно-ругательных – 298".У мастера началась депрессия, связанная не только с травлей, но и с тем, что "делать было нечего, и мы оба жили тем, что сидели на коврике на полу у печки и смотрели на огонь".Обратим внимание, что Маргарита находится в такой же растерянности как мастер:"Моя возлюбленная очень изменилась (…), похудела и побледнела, перестала смеяться и всё просила меня простить её за то, что она советовала мне, чтобы я напечатал отрывок".Возможно она всё это время жила той же мечтой, что и мастер, а возможно её задачей было только лишь способствовать написанию романа. Сам по себе мастер ей не был настолько уж интересен.Маргарита начинает надолго уходить от мастера. В это время у него появляется друг – тот самый Алоизий Могарыч, который, по информации адского следствия, на мастера настучал. Маргарита была против этого знакомства, но повлиять не может, а точнее – не хочет:"Делай, как хочешь, но говорю тебе, что этот человек производит на меня впечатление отталкивающее".В контексте последующих событий это выглядит как создание алиби – я тебя предупреждала, но ты меня не послушал.Дальше – ключевой момент: в середине октября мастеру стало совсем плохо, Маргарита говорит, что "ей легче было бы умереть, чем покидать меня в таком состоянии одного, но что её ждут, что она покоряется необходимости, что придет завтра".Ночью мастер сжигает роман, но Маргарита приходит к нему, спасает ещё не сгоревший фрагмент. Потом она уходит, рассказав вполне правдоподобную историю о том, что не застала мужа дома, а то бы обязательно ему бы всё рассказала и навсегда бы ушла к мастеру (как в конце концов сделала Е.С. Булгакова). А через 15 минут после её ухода мастера арестовали.Вообще вся хроника событий вызывает подозрения и особенно последний момент – Маргарита приходит ночью и уходит до прихода сотрудников ОГПУ/НКВД. Причём мастера арестовывают именно в тот промежуток времени, когда Маргарита достаточно далеко отошла, чтобы её никак не увязали с этим делом, но так, чтобы она не успела вернуться.Такое впечатление, что она знала о времени ареста и "ждали" её именно в большом доме на площади Дзержинского (название с 1926 года, т.е. во время действия романа она именно так называется, хотя Булгаков, конечно, называл её Лубянкой, а в романе она вообще никак не названа).Мне эта версия кажется неубедительной прежде всего потому, что Маргарита забирает важнейшее вещественное доказательство – уцелевший фрагмент рукописи мастера. Зачем, если она собирается вернуться?Именно это действие не укладывается в логику сотрудничества с правоохранительными органами – не то, чтобы им сильно нужен был этот фрагмент, но его наличие было бы полезно. Вообще в их распоряжении был опубликованный в газете фрагмент романа и была рукопись, которая хранилась в редакции. Но там ничего недозволенного скорее всего не было – Булгакова тоже много ругали, но изъяли у него только очень сомнительные, но всё же не тянущие на уголовное дело дневник и "Собачье сердце". А вот обгоревшая рукопись – это аргумент копать дальше – ведь не просто так сжёг-то? Может там был какой-то криминал, которого не было в рукописи, переданной в редакцию? Правда, мастер наверняка всё честно рассказал во время следствия… Так или иначе, похищение рукописи (а то именно похищение – она ведь её себе оставила) не похоже на поведение агента-провокатора.А на что похоже?Опять же вспомним, что она говорит мастеру. Очень яркая фраза:"– Я тебя вылечу, вылечу, – бормотала она, впиваясь мне в плечи, – ты восстановишь его. Зачем, зачем я не оставила у себя один экземпляр!"Он точно к мастеру пришла? Такое впечатление, что нет. Такое впечатление, что пришла она за романом. А мастера она видит как приложение к роману…Предлагаю свою версию событий.Маргарите было поручено проследить за тем, чтобы роман был написан и опубликован. Последнее, конечно, не в её власти, но может не сейчас, может позже… Именно так, как было с романом "Мастер и Маргарита", опубликованным через 26 лет после смерти автора.Маргарита, скорее всего, действительно собиралась остаться с мастером, чтобы гарантировать сохранение романа. Ждал её, как она думала, муж – она не знала, что его нет дома. Ночью некто некоторым образом (никаких намёков в тексте нет, но с окружением Воланда она ещё не знакома) сообщил ей, что происходит страшное – мастер сжигает роман…Порядок её действий такой – спасти то, что может быть основой для восстановления романа, решить свои дела дома, вернуться, чтобы вылечить мастера и заставить его восстановить роман.Уйти именно так, чтобы не попасть под арест её, наверное, тоже надоумили – тем же непонятным способом.Правда, ту самую любовь в этой истории найти трудно…

https://ukraina.ru/20250316/1061822877.html

https://ukraina.ru/20230219/1043656815.html

https://ukraina.ru/20240428/1027534110.html

https://ukraina.ru/20200808/1028398493.html

https://ukraina.ru/20240128/1052927218.html

https://ukraina.ru/20221127/1041216971.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, михаил булгаков, мастер и маргарита, нквд, роман, писатель, русская литература