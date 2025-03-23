Суд арестовал мэра Стамбула, телеканалы прекратили трансляцию оппозиционных митингов - 23.03.2025 Украина.ру
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Суд арестовал мэра Стамбула, телеканалы прекратили трансляцию оппозиционных митингов
Суд арестовал мэра Стамбула, телеканалы прекратили трансляцию оппозиционных митингов - 23.03.2025 Украина.ру
Суд арестовал мэра Стамбула, телеканалы прекратили трансляцию оппозиционных митингов
Турецкий суд санкционировал арест подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, а турецкие каналы прекратили трансляцию оппозиционных митингов в его поддержку.
2025-03-23T10:51
2025-03-23T10:52
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Экрем Имамоглу был арестован в рамках расследования коррупции, сообщил 23 марта телеканал Sözcü.До этого прокуратура Стамбула ходатайствовала перед судом о взятии под стражу Экрема Имамоглу, считающегося политическим оппонентом турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.Аресту оппозиционера предшествовало задержание оппозиционного политика, активно выступавшего на протестных митингах. Его обвинили в коррупции, получении и даче взяток, а также в причастности к террористической деятельности. Последнее, по версии властей, выразилось в контактах с Курдской рабочей партией.Имамоглу в свою очередь ответил обвинениями властей в ошибках госуправления, создании коррупционной среды, подавлении гражданских прав и свобод, создании фиктивных предлогов для политических репрессий.В поддержку Имамоглу были организованы массовые оппозиционные акции. Турецкие власти запретили проведение оппозиционных митингов, арестовали нескольких чиновников мэрии Стамбула и запретили телеканалам транслировать происходящее на оппозиционных митингах.Интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: У Эрдогана в Турции слишком много врагов, он будет держаться за власть до последнего
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новости, стамбул, турция, эрдоган, оппозиция, оппозиционеры, коррупция, митинг
Новости, Стамбул, Турция, Эрдоган, оппозиция, оппозиционеры, коррупция, митинг

Суд арестовал мэра Стамбула, телеканалы прекратили трансляцию оппозиционных митингов

10:51 23.03.2025 (обновлено: 10:52 23.03.2025)
 
мэр Стамбула Экрем Имамоглу
мэр Стамбула Экрем Имамоглу
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Турецкий суд санкционировал арест подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, а турецкие каналы прекратили трансляцию оппозиционных митингов в его поддержку.
Экрем Имамоглу был арестован в рамках расследования коррупции, сообщил 23 марта телеканал Sözcü.
До этого прокуратура Стамбула ходатайствовала перед судом о взятии под стражу Экрема Имамоглу, считающегося политическим оппонентом турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Аресту оппозиционера предшествовало задержание оппозиционного политика, активно выступавшего на протестных митингах. Его обвинили в коррупции, получении и даче взяток, а также в причастности к террористической деятельности. Последнее, по версии властей, выразилось в контактах с Курдской рабочей партией.
Имамоглу в свою очередь ответил обвинениями властей в ошибках госуправления, создании коррупционной среды, подавлении гражданских прав и свобод, создании фиктивных предлогов для политических репрессий.
В поддержку Имамоглу были организованы массовые оппозиционные акции. Турецкие власти запретили проведение оппозиционных митингов, арестовали нескольких чиновников мэрии Стамбула и запретили телеканалам транслировать происходящее на оппозиционных митингах.
Интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: У Эрдогана в Турции слишком много врагов, он будет держаться за власть до последнего
 
НовостиСтамбулТурцияЭрдоганоппозицияоппозиционерыкоррупциямитинг
 
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