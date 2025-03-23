В США нашли мертвой экс-прокурора штата Вирджиния - 23.03.2025 Украина.ру
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В США нашли мертвой экс-прокурора штата Вирджиния
В США нашли мертвой экс-прокурора штата Вирджиния - 23.03.2025 Украина.ру
В США нашли мертвой экс-прокурора штата Вирджиния
Бывший прокурор штата Вирджиния Джессика Абер найдена мертвой. Об этом говорится в публикации полиции США.
2025-03-23T12:04
2025-03-23T12:04
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дональд трамп
джо байден
криминал
прокурор
прокуратура
полиция
происшествия
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"Департамент полиции Александрии может подтвердить личность женщины как Джессики Абер, 43 лет, бывшего прокурора США Восточного округа Вирджинии", - сказано в официальном сообщении.Джессика Абер была назначена прокурором штата Вирджиния в 2021 году предыдущим президентом США Джозефом Байденом.Тело экс-прокурора было обнаружено утром 22 марта в её квартире в городе Александрия. Абер подала в отставку в январе после инаугурации избранного в 2024 году президента США Дональда Трампа.Экспертное мнение на эту тему: Трамп не может прогнуть под себя Европу и Конгресс, у него даже в США не настоящая власть — Дробницкий
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новости, сша, дональд трамп, джо байден, криминал, прокурор, прокуратура, полиция, происшествия
Новости, США, Дональд Трамп, Джо Байден, криминал, прокурор, Прокуратура, полиция, происшествия

В США нашли мертвой экс-прокурора штата Вирджиния

12:04 23.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия беспорядков в здании Конгресса США
Последствия беспорядков в здании Конгресса США - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Бывший прокурор штата Вирджиния Джессика Абер найдена мертвой. Об этом говорится в публикации полиции США.
"Департамент полиции Александрии может подтвердить личность женщины как Джессики Абер, 43 лет, бывшего прокурора США Восточного округа Вирджинии", - сказано в официальном сообщении.
Джессика Абер была назначена прокурором штата Вирджиния в 2021 году предыдущим президентом США Джозефом Байденом.
Тело экс-прокурора было обнаружено утром 22 марта в её квартире в городе Александрия. Абер подала в отставку в январе после инаугурации избранного в 2024 году президента США Дональда Трампа.
Экспертное мнение на эту тему: Трамп не может прогнуть под себя Европу и Конгресс, у него даже в США не настоящая власть — Дробницкий
 
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