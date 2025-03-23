В США нашли мертвой экс-прокурора штата Вирджиния
Бывший прокурор штата Вирджиния Джессика Абер найдена мертвой. Об этом говорится в публикации полиции США.
"Департамент полиции Александрии может подтвердить личность женщины как Джессики Абер, 43 лет, бывшего прокурора США Восточного округа Вирджинии", - сказано в официальном сообщении.
Джессика Абер была назначена прокурором штата Вирджиния в 2021 году предыдущим президентом США Джозефом Байденом.
Тело экс-прокурора было обнаружено утром 22 марта в её квартире в городе Александрия. Абер подала в отставку в январе после инаугурации избранного в 2024 году президента США Дональда Трампа.
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