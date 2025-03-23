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В США нашли мертвой экс-прокурора штата Вирджиния

В США нашли мертвой экс-прокурора штата Вирджиния - 23.03.2025 Украина.ру

В США нашли мертвой экс-прокурора штата Вирджиния

Бывший прокурор штата Вирджиния Джессика Абер найдена мертвой. Об этом говорится в публикации полиции США.

2025-03-23T12:04

2025-03-23T12:04

2025-03-23T12:04

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"Департамент полиции Александрии может подтвердить личность женщины как Джессики Абер, 43 лет, бывшего прокурора США Восточного округа Вирджинии", - сказано в официальном сообщении.Джессика Абер была назначена прокурором штата Вирджиния в 2021 году предыдущим президентом США Джозефом Байденом.Тело экс-прокурора было обнаружено утром 22 марта в её квартире в городе Александрия. Абер подала в отставку в январе после инаугурации избранного в 2024 году президента США Дональда Трампа.Экспертное мнение на эту тему: Трамп не может прогнуть под себя Европу и Конгресс, у него даже в США не настоящая власть — Дробницкий

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новости, сша, дональд трамп, джо байден, криминал, прокурор, прокуратура, полиция, происшествия