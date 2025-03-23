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Запад должен признать статус Крыма - Константинов
Запад должен признать статус Крыма - Константинов - 23.03.2025 Украина.ру
Запад должен признать статус Крыма - Константинов
На Западе есть все основания для признания российского статуса Крыма. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
2025-03-23T11:33
2025-03-23T11:33
2025-03-23T11:33
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референдум о статусе крыма (2014)
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"Очень хорошо, что эта дискуссия началась. Мы много говорим с первого дня о том, что именно соблюдение всех норм международного права, правильное трактование этих норм и практическое использование является образцом", — заявил глава парламента Крыма.Константинов уверен, что оснований для признания Крыма российским ранее было "более чем". Жители полуострова имели законное право на самоопределение, что является важным фактором в мировой политике.Глава парламента Крыма отметил также, что с 2014 года ни у одного международного эксперта не было сомнений в правоте крымчан и трактовании юридических оснований для проведения референдума.Ранее Константинов ответил на "бред Зеленского" насчет "смерти Крыма без украинцев" Также стал известно,что Американский журналист раскрыл, какие у Трампа планы на Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Запад должен признать статус Крыма - Константинов
На Западе есть все основания для признания российского статуса Крыма. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.