Запад должен признать статус Крыма - Константинов - 23.03.2025 Украина.ру
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Запад должен признать статус Крыма - Константинов
Запад должен признать статус Крыма - Константинов - 23.03.2025 Украина.ру
Запад должен признать статус Крыма - Константинов
На Западе есть все основания для признания российского статуса Крыма. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
2025-03-23T11:33
2025-03-23T11:33
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чей крым
государственный совет крыма
референдум о статусе крыма (2014)
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"Очень хорошо, что эта дискуссия началась. Мы много говорим с первого дня о том, что именно соблюдение всех норм международного права, правильное трактование этих норм и практическое использование является образцом", — заявил глава парламента Крыма.Константинов уверен, что оснований для признания Крыма российским ранее было "более чем". Жители полуострова имели законное право на самоопределение, что является важным фактором в мировой политике.Глава парламента Крыма отметил также, что с 2014 года ни у одного международного эксперта не было сомнений в правоте крымчан и трактовании юридических оснований для проведения референдума.Ранее Константинов ответил на "бред Зеленского" насчет "смерти Крыма без украинцев" Также стал известно,что Американский журналист раскрыл, какие у Трампа планы на Крым
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новости, крым, запад, владимир константинов, чей крым, государственный совет крыма, референдум о статусе крыма (2014), референдум 11 мая, международные отношения, международное право, международная политика
Новости, Крым, Запад, Владимир Константинов, Чей Крым, Государственный совет Крыма, Референдум о статусе Крыма (2014), референдум 11 мая, международные отношения, международное право, Международная политика

Запад должен признать статус Крыма - Константинов

11:33 23.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Рабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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На Западе есть все основания для признания российского статуса Крыма. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Очень хорошо, что эта дискуссия началась. Мы много говорим с первого дня о том, что именно соблюдение всех норм международного права, правильное трактование этих норм и практическое использование является образцом", — заявил глава парламента Крыма.
Константинов уверен, что оснований для признания Крыма российским ранее было "более чем". Жители полуострова имели законное право на самоопределение, что является важным фактором в мировой политике.
Глава парламента Крыма отметил также, что с 2014 года ни у одного международного эксперта не было сомнений в правоте крымчан и трактовании юридических оснований для проведения референдума.
Ранее Константинов ответил на "бред Зеленского" насчет "смерти Крыма без украинцев"
Также стал известно,что Американский журналист раскрыл, какие у Трампа планы на Крым
 
НовостиКрымЗападВладимир КонстантиновЧей КрымГосударственный совет КрымаРеферендум о статусе Крыма (2014)референдум 11 маямеждународные отношениямеждународное правоМеждународная политика
 
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11:33Запад должен признать статус Крыма - Константинов
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