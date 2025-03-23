ЮАР блокирует Starlink из-за геноцида белых – Маск - 23.03.2025 Украина.ру
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ЮАР блокирует Starlink из-за геноцида белых – Маск
ЮАР блокирует Starlink из-за геноцида белых – Маск - 23.03.2025 Украина.ру
ЮАР блокирует Starlink из-за геноцида белых – Маск
Белое население ЮАР подвергается геноциду и из-за этого правительство этой страны блокирует работу системы связи Starlink в африканской стране. Об этом заявил известный предприниматель и инноватор из США, уроженец ЮАР Илон Маск
2025-03-23T11:26
2025-03-23T11:26
новости
юар
сша
илон маск
интернет
связь
африка
геноцид
расизм
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По мнению предпринимателя, нынешнее правительство ЮАР проводит политику геноцида белого населения и использует методы расизма в определении правил ведения бизнеса.По нению Маска, геноцид белого населения в ЮАР продвигает крупная политическая партия. Он также отметил, что власти страны приняли закон об изъятии собственности у белых граждан без какой-либо компенсации.СМИ не освещают пробелы белого населения в ЮАР, констатировал Маск.Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса отверг обвинения в геноциде белого населения страны и заявил, что закон об экспроприации собственности белого населения не является конфискацией, но правовым процессом утверждения справедливости.Ранее Леонид Николенко рассмотрел проблему в публикации Трамп против ЮАР: первый американский президент, который атаковал Южную Африку
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новости, юар, сша, илон маск, интернет, связь, африка, геноцид, расизм
Новости, ЮАР, США, Илон Маск, интернет, связь, Африка, геноцид, расизм

ЮАР блокирует Starlink из-за геноцида белых – Маск

11:26 23.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР
Президент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Белое население ЮАР подвергается геноциду и из-за этого правительство этой страны блокирует работу системы связи Starlink в африканской стране. Об этом заявил известный предприниматель и инноватор из США, уроженец ЮАР Илон Маск
По мнению предпринимателя, нынешнее правительство ЮАР проводит политику геноцида белого населения и использует методы расизма в определении правил ведения бизнеса.
"Starlink не может получить лицензию на работу в ЮАР просто потому, что я не черный. Разве это справедливо?", - задался Маск вопросом на своей странице в соцсети.
По нению Маска, геноцид белого населения в ЮАР продвигает крупная политическая партия. Он также отметил, что власти страны приняли закон об изъятии собственности у белых граждан без какой-либо компенсации.
СМИ не освещают пробелы белого населения в ЮАР, констатировал Маск.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса отверг обвинения в геноциде белого населения страны и заявил, что закон об экспроприации собственности белого населения не является конфискацией, но правовым процессом утверждения справедливости.
Ранее Леонид Николенко рассмотрел проблему в публикации Трамп против ЮАР: первый американский президент, который атаковал Южную Африку
 
НовостиЮАРСШАИлон МаскинтернетсвязьАфрикагеноцидрасизм
 
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