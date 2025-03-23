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ЮАР блокирует Starlink из-за геноцида белых – Маск

ЮАР блокирует Starlink из-за геноцида белых – Маск - 23.03.2025 Украина.ру

ЮАР блокирует Starlink из-за геноцида белых – Маск

Белое население ЮАР подвергается геноциду и из-за этого правительство этой страны блокирует работу системы связи Starlink в африканской стране. Об этом заявил известный предприниматель и инноватор из США, уроженец ЮАР Илон Маск

2025-03-23T11:26

2025-03-23T11:26

2025-03-23T11:26

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По мнению предпринимателя, нынешнее правительство ЮАР проводит политику геноцида белого населения и использует методы расизма в определении правил ведения бизнеса.По нению Маска, геноцид белого населения в ЮАР продвигает крупная политическая партия. Он также отметил, что власти страны приняли закон об изъятии собственности у белых граждан без какой-либо компенсации.СМИ не освещают пробелы белого населения в ЮАР, констатировал Маск.Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса отверг обвинения в геноциде белого населения страны и заявил, что закон об экспроприации собственности белого населения не является конфискацией, но правовым процессом утверждения справедливости.Ранее Леонид Николенко рассмотрел проблему в публикации Трамп против ЮАР: первый американский президент, который атаковал Южную Африку

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новости, юар, сша, илон маск, интернет, связь, африка, геноцид, расизм