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МИД России считает пожизненный приговор Тордену политически мотивированным
МИД России считает пожизненный приговор Тордену политически мотивированным - 23.03.2025 Украина.ру
МИД России считает пожизненный приговор Тордену политически мотивированным
Вынесенный судом Финляндии пожизненный приговор бывшему командиру отряда диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Воиславу Тордену (Яну Петровскому) является предвзятым и политически мотивированным. Об этом РИА Новости сообщили в МИД РФ.
2025-03-23T11:54
2025-03-23T11:54
2025-03-23T11:54
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"Считаем данный вердикт предвзятым, политически мотивированным, в полной мере отражающим активное и безоговорочное участие всех ветвей финской власти, включая судебную (одной из главных отличительных черт которой должна быть беспристрастность), в развязанной "коллективным Западом" гибридной войне против России", — заявили в российском министерстве.По мнению российских дипломатов, решение суда в отношении российского гражданина будет обжаловано в следующей инстанции. Если же приговор в отношении Тордена вступит в силу, то у России есть юридические инструменты, которые позволят продолжить борьбу за обеспечение права осужденного на справедливое судебное разбирательство, отметили в МИД РФ.Ситуация в Финляндии рассмотрена в материале Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, финляндия, украина, сво, приговор, репрессии, суд, международное право
Новости, Россия, Финляндия, Украина, СВО, приговор, репрессии, Суд, международное право
МИД России считает пожизненный приговор Тордену политически мотивированным
Вынесенный судом Финляндии пожизненный приговор бывшему командиру отряда диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Воиславу Тордену (Яну Петровскому) является предвзятым и политически мотивированным. Об этом РИА Новости сообщили в МИД РФ.
"Считаем данный вердикт предвзятым, политически мотивированным, в полной мере отражающим активное и безоговорочное участие всех ветвей финской власти, включая судебную (одной из главных отличительных черт которой должна быть беспристрастность), в развязанной "коллективным Западом" гибридной войне против России", — заявили в российском министерстве.
По мнению российских дипломатов, решение суда в отношении российского гражданина будет обжаловано в следующей инстанции. Если же приговор в отношении Тордена вступит в силу, то у России есть юридические инструменты, которые позволят продолжить борьбу за обеспечение права осужденного на справедливое судебное разбирательство, отметили в МИД РФ.