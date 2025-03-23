МИД России считает пожизненный приговор Тордену политически мотивированным - 23.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250323/1061979518.html
МИД России считает пожизненный приговор Тордену политически мотивированным
МИД России считает пожизненный приговор Тордену политически мотивированным - 23.03.2025 Украина.ру
МИД России считает пожизненный приговор Тордену политически мотивированным
Вынесенный судом Финляндии пожизненный приговор бывшему командиру отряда диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Воиславу Тордену (Яну Петровскому) является предвзятым и политически мотивированным. Об этом РИА Новости сообщили в МИД РФ.
2025-03-23T11:54
2025-03-23T11:54
новости
россия
финляндия
украина
сво
приговор
репрессии
суд
международное право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/33/1034283396_1:0:639:359_1920x0_80_0_0_2f336e723a0430da045896605955b1f9.jpg
"Считаем данный вердикт предвзятым, политически мотивированным, в полной мере отражающим активное и безоговорочное участие всех ветвей финской власти, включая судебную (одной из главных отличительных черт которой должна быть беспристрастность), в развязанной "коллективным Западом" гибридной войне против России", — заявили в российском министерстве.По мнению российских дипломатов, решение суда в отношении российского гражданина будет обжаловано в следующей инстанции. Если же приговор в отношении Тордена вступит в силу, то у России есть юридические инструменты, которые позволят продолжить борьбу за обеспечение права осужденного на справедливое судебное разбирательство, отметили в МИД РФ.Ситуация в Финляндии рассмотрена в материале Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
россия
финляндия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/33/1034283396_81:0:560:359_1920x0_80_0_0_aca5dc507b734f6892ab4c9e26beda11.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, финляндия, украина, сво, приговор, репрессии, суд, международное право
Новости, Россия, Финляндия, Украина, СВО, приговор, репрессии, Суд, международное право

МИД России считает пожизненный приговор Тордену политически мотивированным

11:54 23.03.2025
 
© РИА НовостиФинляндия
Финляндия
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Вынесенный судом Финляндии пожизненный приговор бывшему командиру отряда диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Воиславу Тордену (Яну Петровскому) является предвзятым и политически мотивированным. Об этом РИА Новости сообщили в МИД РФ.
"Считаем данный вердикт предвзятым, политически мотивированным, в полной мере отражающим активное и безоговорочное участие всех ветвей финской власти, включая судебную (одной из главных отличительных черт которой должна быть беспристрастность), в развязанной "коллективным Западом" гибридной войне против России", — заявили в российском министерстве.
По мнению российских дипломатов, решение суда в отношении российского гражданина будет обжаловано в следующей инстанции. Если же приговор в отношении Тордена вступит в силу, то у России есть юридические инструменты, которые позволят продолжить борьбу за обеспечение права осужденного на справедливое судебное разбирательство, отметили в МИД РФ.
Ситуация в Финляндии рассмотрена в материале Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияФинляндияУкраинаСВОприговоррепрессииСудмеждународное право
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Почему нельзя доверять РЭБ, не проверяя: важные советы тем, кто хочет спасти себя и других
13:58Они ничему не научились. Байден возвращается в большую политику
13:14Насколько сильно главные рупоры пропаганды США влияют на людей и страны — Ищенко
13:09Перемирие к Пасхе, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 марта
13:01Аэродромы ВСУ в Прилуках и пригороде Чернигова подверглись атакам – подполье
12:50Армия России контролирует Срибное в ДНР
12:50Девять лиц Макрона. Как семейно-альковной грязью мировая элита держит президента Франции на крючке
12:35Молдавию превращают в полицейское государство – оппозиция
12:16Британия не желает ждать сделки США с Россией по Украине
12:04В США нашли мертвой экс-прокурора штата Вирджиния
12:00"Вокруг Булгакова": Маргарита и роман мастера
11:54МИД России считает пожизненный приговор Тордену политически мотивированным
11:33Запад должен признать статус Крыма - Константинов
11:26ЮАР блокирует Starlink из-за геноцида белых – Маск
10:51Суд арестовал мэра Стамбула, телеканалы прекратили трансляцию оппозиционных митингов
10:17Захарова рассказала о кощунственном "заскоке" посла Канады на Пискарёвское кладбище
09:39СКР располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области
09:35Головная боль — Закарпатье. Главное на Украине на утро 23 марта
09:25Чехия может присоединиться к "коалиции желающих" отправить своих солдат на Украину
09:15План Каи Каллас, что с замороженными деньгами России, почему Урсулу не пускают к Трампу и другие скандалы
Лента новостейМолния