Нужно ли менять облик городов в России и сносить памятники, если они кому-то мешают — Ищенко - 17.03.2025 Украина.ру
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Нужно ли менять облик городов в России и сносить памятники, если они кому-то мешают — Ищенко
Нужно ли менять облик городов в России и сносить памятники, если они кому-то мешают — Ищенко - 17.03.2025 Украина.ру
Нужно ли менять облик городов в России и сносить памятники, если они кому-то мешают — Ищенко
В России ввели новые правила, которые касаются охраны объектов культурного наследия. В частности, власть существенно сокращает перечень защищаемых государством... Украина.ру, 17.03.2025
2025-03-17T09:33
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В России ввели новые правила, которые касаются охраны объектов культурного наследия. В частности, власть существенно сокращает перечень защищаемых государством памятников архитектуры и знаковых мест.Кроме того, правительство разрешает строительство в зонах охраняемого природного ландшафта, ранее подпадавших под запрет.Какие обстоятельства могут оправдать отказ от защиты культурных ценностей и природных территорий и насколько сильно эти изменения могут повлиять на внешний вид страны? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.#Культура #Охрана #памятники #Природа #Ландшафты #стройка #Градостроительство #Архитектура #Защита #Экология #Ищенко #УкраинаРу #Влог #Политика #Культура #Общество #РазвитиеТерриторий #ИзмененияВЗаконодательстве #Закон #Страна #СохранениеНаследия #История #Россия #РФ ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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Нужно ли менять облик городов в России и сносить памятники, если они кому-то мешают — Ищенко

09:33 17.03.2025
 
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В России ввели новые правила, которые касаются охраны объектов культурного наследия. В частности, власть существенно сокращает перечень защищаемых государством памятников архитектуры и знаковых мест.

Кроме того, правительство разрешает строительство в зонах охраняемого природного ландшафта, ранее подпадавших под запрет.

Какие обстоятельства могут оправдать отказ от защиты культурных ценностей и природных территорий и насколько сильно эти изменения могут повлиять на внешний вид страны?

Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.

#Культура #Охрана #памятники #Природа #Ландшафты #стройка #Градостроительство #Архитектура #Защита #Экология #Ищенко #УкраинаРу #Влог #Политика #Культура #Общество #РазвитиеТерриторий #ИзмененияВЗаконодательстве #Закон #Страна #СохранениеНаследия #История #Россия #РФ

ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko

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