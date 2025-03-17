Нужно ли менять облик городов в России и сносить памятники, если они кому-то мешают — Ищенко
В России ввели новые правила, которые касаются охраны объектов культурного наследия. В частности, власть существенно сокращает перечень защищаемых государством памятников архитектуры и знаковых мест.
Кроме того, правительство разрешает строительство в зонах охраняемого природного ландшафта, ранее подпадавших под запрет.
Какие обстоятельства могут оправдать отказ от защиты культурных ценностей и природных территорий и насколько сильно эти изменения могут повлиять на внешний вид страны?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
#Культура #Охрана #памятники #Природа #Ландшафты #стройка #Градостроительство #Архитектура #Защита #Экология #Ищенко #УкраинаРу #Влог #Политика #Культура #Общество #РазвитиеТерриторий #ИзмененияВЗаконодательстве #Закон #Страна #СохранениеНаследия #История #Россия #РФ
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Кроме того, правительство разрешает строительство в зонах охраняемого природного ландшафта, ранее подпадавших под запрет.
Какие обстоятельства могут оправдать отказ от защиты культурных ценностей и природных территорий и насколько сильно эти изменения могут повлиять на внешний вид страны?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
#Культура #Охрана #памятники #Природа #Ландшафты #стройка #Градостроительство #Архитектура #Защита #Экология #Ищенко #УкраинаРу #Влог #Политика #Культура #Общество #РазвитиеТерриторий #ИзмененияВЗаконодательстве #Закон #Страна #СохранениеНаследия #История #Россия #РФ
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
07:13Пять условий "Вечного мира" России с УкраинойЛично я отношусь к скептикам, которые считают, что из мирных инициатив Трампа, который искренне хочет добиться мира на Украине, ничего не выйдет. Почему? Потому что для того, чтобы установился мир, России надо добиться нижеперечисленных целей, на что Украина и Западная Европа не пойдут