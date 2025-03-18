Быть или не быть европейскому военному альянсу без США? - 18.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250318/1061861166.html
Быть или не быть европейскому военному альянсу без США?
Быть или не быть европейскому военному альянсу без США? - 18.03.2025 Украина.ру
Быть или не быть европейскому военному альянсу без США?
Последние недели прошли в европейских столицах под аккомпанемент бесчисленных саммитов, встреч, совещаний, обсуждений. Ключевой была тема коллективной европейской безопасности, перевооружения Европы и сдерживания России. В более узком смысле, и вопрос самостоятельного участия европейцев в украинском кризисе.
2025-03-18T05:52
2025-03-18T05:52
сша
европа
россия
дональд трамп
илон маск
мерлин монро
нато
впк
сенат
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061766888_0:455:2048:1607_1920x0_80_0_0_81a44cc3609f205f3be4e68b5d699cbd.jpg
Триггером стали начавшиеся российско-американские переговоры, подчеркнутая корректность Вашингтона и Москвы друг другу, а так же очевидные примеры их совместной игры на международном треке приключившиеся за последнее время. Так же свою роль сыграла и приостановка военной помощи Штатами Украине. И, конечно же, многочисленные прежние заявления Трампа, о возможном выходе США из НАТО, которые, неожиданным образом, были недавно подкреплены действиями республиканцев в Сенате. И которые закономерно были истолкованы в Европе как пробный шар, и привет европейской антитрамповской фронде. Речь вот о чем. Еще две недели назад сенатор Майк Ли внёс законопроект о выходе Штатов из ООН и НАТО. Затем экс-главком сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил о том, что "возможно, мы станем свидетелями последних дней существования НАТО". Ну, и Илон Маск все эти месседжи отлайкал, попутно отметив, что "он не против". А кто такой Маск в системе координат трампистов, думаю пояснять не стоит. Он там сейчас №2 после самого Донни. Так, насколько велика вероятность выхода США из НАТО, и к чему это приведет в масштабе общей конструкции безопасности мира? Гипотетический выход США из НАТО для Европы станет не проблемой, а неразрешимой катастрофой. Это не означает, что жизнь прям закончится для жителя Бельгии или Румынии. Но эта жизнь просто станет принципиально другой. Представьте, из семьи уходит отец, приносивший в бюджет 70% всех поступлений. Конечно же, жить можно и на оставшиеся 30%, но по размаху и качеству это будет уже совсем не то.В целом, нет ни малейшего смысла описывать урон в военной составляющей НАТО, если оттуда выходит США. Проблема даже не в количественных показателях, а в уходе из блока единственной страны с полным замкнутым циклом ВПК. К тому же, у Европы нет своего аналога истребителя 5-го поколения, нет вообще собственной стратегической авиации, нет самодостаточной военной спутниковой группировки. И это еще не говоря о полноценной ядерной триаде. Если уместно такое сравнение, военная мощь НАТО без США приблизительно то же самое, как военная сила Союза без огромной РСФСР с ее мощнейшим в СССР ВПК и самым большим населением.Тут важно понять другое. Без США в принципе девальвируется базовая идея Альянса. Военно-политический блок всегда создаётся против кого-то. Наличие внешнего противника для военного альянса — это такая же необходимость, как наличие конфликта в сюжете романа. Невозможно написать интересную книгу, где все герои будут друг к другу расположены, добры, а в самом повествовании нет никакого противоречия. И точно так же нельзя создать военный блок у которого нет ярко помеченного противника. А в случае НАТО, с учетом специфики его географии, это может быть только Россия, и никто больше. Нет, блок теоретически мог бы выбрать в противники какую-то другую страну. Пусть это будет Иран. Но, все же, какую угрозу несет гипотетический Иран например Норвегии или Нидерландам, чтобы эти странны непременно объединились друг с другом в военный альянс? То-то и оно. Так что, тут только извечное противостояние с Россией в основе существования блока НАТО.А собственно, в чем резон США вообще выходить из НАТО? Основных причин две. Первая – о ней постоянно говорит Трамп в своей критике альянса, это непропорциональное финансирование со стороны США и остальных союзников. Для Штатов это выливается в самоограничение их геополитических приоритетов. Трамписты, например, своим главным противником считают Китай, но в рамках НАТО вынуждены львиную часть бюджета тратить на сдерживание России и европейский театр военных действий. Вторая причина – противоречия не по форме, а по содержанию. НАТО давно превратилось в такой же глобалистский проект, что и ЕС. Это, де-факто, филиал демократической партии США, вроде того же USAID, который на организационном уровне всегда будет работать против трампистов. При этом в практическом смысле, от НАТО для трампистов не может исходить даже минимальной лояльности. Та же возможная Большая сделка между нами и Вашингтоном никогда не будет одобрена Альянсом, потому что блок, в качестве проекта глобалистов всегда противостоит России. То-есть, по факту, США обеспечивая 2/3 бюджета НАТО, полностью ограничены в выборе маневра на российском треке, даже когда в Вашингтоне уверены в полном приоритете сдерживания Пекина. Теперь главный вопрос – готовы ли США реально выйти из НАТО? Прямо вот так, чтобы в ближайшее время, думаю, всё же нет. Для трампистов прежде всего нужно решить вопрос подавления внутренней фронды демпартии и ее спонсоров, закрыть для себя украинский кризис и переосмыслить, в логике их невысказанной обновленной доктрины Монро 2.0, свои интересы на европейском континенте. И, к слову, если гипотетически США таки выйдут из НАТО, это не равно тому, что их вооружённые силы совсем уйдут из Европы. Но переоценка ценностей и приоритетов несомненно произойдет. Если твой противник №1 это Китай, тогда надо с точки зрения материальных издержек, пояснить избирателю, точно ли необходимо иметь аж 119 баз в Германии и 44 в Италии? Наиболее вероятно, что в таком случае США перейдут на заключение с отдельными европейскими странами двухсторонних военных договоров, такие как у них есть сейчас с Южной Кореей, Японией или Австралией. Сможет ли Европа без США сохранить подобие некоего оборонного союза? А вот тут однозначно уверен, что нет. Хотя глобалисты на первом этапе 100% будут к этому стремиться. Но, проблема в том, что глобализм невозможен в пределах одной только Европы. Это как проведение мировой пролетарской революции в рамках одной только Молдавии. Глобализм без США в пределах Европы не взлетает. Равно как и не работает идея общеколлективного европейского договора по безопасности. Например, в доктринах о безопасности стран Прибалтики экзистенциальная угроза предельно конкретно определена, и она, по их документам, исходит исключительно от России. А потому, они всегда будут готовы подключиться к любой антироссийской инициативе. Но, например, для Венгрии или Турции эта "прибалтийская угроза" не существует, их общества не больны русофобией и правительства стран стараются поддерживать пристойный уровень взаимодействия с нашей страной. А для той же Франции, не смотря на всю петушиную воинственность ее президента Макрона, куда более актуальна проблема маисовой и плохо контролируемой эмиграции из стран Магриба, чем продвижение ВС РФ на Украине. Без единой "руководящей руки", какой на европейском континенте были раньше США и СССР, а теперь только США, Европа теряет свою геополитическую целостность. И она идейно не сшивается на уровне военного альянса ничем, потому что для каждого региона понятие внешней угрозы очень разное, а часто - диаметрально противоположное. Европейцы балтийского региона, скандинавы, Германия и Дания, вероятно, всерьез озаботились идеей выдавливания России из Северной Европы и с европейских арктических коммуникаций. Кроме того, большой вопрос как отреагируют европейские соседи если инициативы Берлина обрести ядерное оружие перейдут из области абстрактных рассуждений к конкретным шагам. В то же время Лондон выстраивает свою прокси британскую империю с участием восточноевропейских сателлитов не только против России, но и против США, и всей Западной Европы, греков беспокоят партнеры по НАТО турки, а Италия и Испания, вероятно станут ключевыми партнерами США в средиземноморском бассейне, где вовсе нет никакого столкновения интересов Москвы и Вашингтона. В общем, среднесрочный прогноз такой – европейская антироссийская коалиция развалится, а поддержка Украины в военных действиях против России будет недолгой и ограниченной. Долгосрочный же – без США альянс НАТО прекратит свое существование, а единый европейский военный альянс не сложится. Хотя военное присутствие Штатов вне рамок НАТО в Европе, еще на долгое время останется реальностью. И тут есть только один главный вопрос, касаемо быть или не быть коллективной европейской угрозе России, на который пока нет ответа. И звучит он так - как долго у власти в США будет это поколение политиков, с их доктриной Монро 2.0, которое стали сейчас называть трампистами? Ответ на него и определит характер военного противостояния в Европе на десятилетия.О том, как премьер Канады встретился и о чем договаривался с руководством Великобритании - в статье Алексея Туманова "Премьер Канады Карни искал союзников против Трампа, а получил похвалу Стармера за подход к Украине"
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
сша
европа
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061766888_0:263:2048:1799_1920x0_80_0_0_63d7124eaf4c225fb62d6b0b37355fa4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, европа, россия, дональд трамп, илон маск, мерлин монро, нато, впк, сенат, мнения
США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Илон Маск, Мерлин Монро, НАТО, ВПК, сенат, Мнения

Быть или не быть европейскому военному альянсу без США?

05:52 18.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПресс-конференция президента США Д. Трампа на саммите НАТО
Пресс-конференция президента США Д. Трампа на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
Все материалы
Последние недели прошли в европейских столицах под аккомпанемент бесчисленных саммитов, встреч, совещаний, обсуждений. Ключевой была тема коллективной европейской безопасности, перевооружения Европы и сдерживания России. В более узком смысле, и вопрос самостоятельного участия европейцев в украинском кризисе.
Триггером стали начавшиеся российско-американские переговоры, подчеркнутая корректность Вашингтона и Москвы друг другу, а так же очевидные примеры их совместной игры на международном треке приключившиеся за последнее время. Так же свою роль сыграла и приостановка военной помощи Штатами Украине. И, конечно же, многочисленные прежние заявления Трампа, о возможном выходе США из НАТО, которые, неожиданным образом, были недавно подкреплены действиями республиканцев в Сенате. И которые закономерно были истолкованы в Европе как пробный шар, и привет европейской антитрамповской фронде.
Речь вот о чем. Еще две недели назад сенатор Майк Ли внёс законопроект о выходе Штатов из ООН и НАТО. Затем экс-главком сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил о том, что "возможно, мы станем свидетелями последних дней существования НАТО". Ну, и Илон Маск все эти месседжи отлайкал, попутно отметив, что "он не против". А кто такой Маск в системе координат трампистов, думаю пояснять не стоит. Он там сейчас №2 после самого Донни.

Так, насколько велика вероятность выхода США из НАТО, и к чему это приведет в масштабе общей конструкции безопасности мира?
Гипотетический выход США из НАТО для Европы станет не проблемой, а неразрешимой катастрофой. Это не означает, что жизнь прям закончится для жителя Бельгии или Румынии. Но эта жизнь просто станет принципиально другой. Представьте, из семьи уходит отец, приносивший в бюджет 70% всех поступлений. Конечно же, жить можно и на оставшиеся 30%, но по размаху и качеству это будет уже совсем не то.
В целом, нет ни малейшего смысла описывать урон в военной составляющей НАТО, если оттуда выходит США. Проблема даже не в количественных показателях, а в уходе из блока единственной страны с полным замкнутым циклом ВПК. К тому же, у Европы нет своего аналога истребителя 5-го поколения, нет вообще собственной стратегической авиации, нет самодостаточной военной спутниковой группировки. И это еще не говоря о полноценной ядерной триаде. Если уместно такое сравнение, военная мощь НАТО без США приблизительно то же самое, как военная сила Союза без огромной РСФСР с ее мощнейшим в СССР ВПК и самым большим населением.
Тут важно понять другое. Без США в принципе девальвируется базовая идея Альянса. Военно-политический блок всегда создаётся против кого-то. Наличие внешнего противника для военного альянса — это такая же необходимость, как наличие конфликта в сюжете романа. Невозможно написать интересную книгу, где все герои будут друг к другу расположены, добры, а в самом повествовании нет никакого противоречия. И точно так же нельзя создать военный блок у которого нет ярко помеченного противника. А в случае НАТО, с учетом специфики его географии, это может быть только Россия, и никто больше. Нет, блок теоретически мог бы выбрать в противники какую-то другую страну. Пусть это будет Иран. Но, все же, какую угрозу несет гипотетический Иран например Норвегии или Нидерландам, чтобы эти странны непременно объединились друг с другом в военный альянс? То-то и оно. Так что, тут только извечное противостояние с Россией в основе существования блока НАТО.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
А собственно, в чем резон США вообще выходить из НАТО? Основных причин две.

Первая – о ней постоянно говорит Трамп в своей критике альянса, это непропорциональное финансирование со стороны США и остальных союзников. Для Штатов это выливается в самоограничение их геополитических приоритетов. Трамписты, например, своим главным противником считают Китай, но в рамках НАТО вынуждены львиную часть бюджета тратить на сдерживание России и европейский театр военных действий.
Вторая причина – противоречия не по форме, а по содержанию. НАТО давно превратилось в такой же глобалистский проект, что и ЕС. Это, де-факто, филиал демократической партии США, вроде того же USAID, который на организационном уровне всегда будет работать против трампистов. При этом в практическом смысле, от НАТО для трампистов не может исходить даже минимальной лояльности. Та же возможная Большая сделка между нами и Вашингтоном никогда не будет одобрена Альянсом, потому что блок, в качестве проекта глобалистов всегда противостоит России. То-есть, по факту, США обеспечивая 2/3 бюджета НАТО, полностью ограничены в выборе маневра на российском треке, даже когда в Вашингтоне уверены в полном приоритете сдерживания Пекина.

Теперь главный вопрос – готовы ли США реально выйти из НАТО? Прямо вот так, чтобы в ближайшее время, думаю, всё же нет. Для трампистов прежде всего нужно решить вопрос подавления внутренней фронды демпартии и ее спонсоров, закрыть для себя украинский кризис и переосмыслить, в логике их невысказанной обновленной доктрины Монро 2.0, свои интересы на европейском континенте. И, к слову, если гипотетически США таки выйдут из НАТО, это не равно тому, что их вооружённые силы совсем уйдут из Европы. Но переоценка ценностей и приоритетов несомненно произойдет. Если твой противник №1 это Китай, тогда надо с точки зрения материальных издержек, пояснить избирателю, точно ли необходимо иметь аж 119 баз в Германии и 44 в Италии? Наиболее вероятно, что в таком случае США перейдут на заключение с отдельными европейскими странами двухсторонних военных договоров, такие как у них есть сейчас с Южной Кореей, Японией или Австралией.

Сможет ли Европа без США сохранить подобие некоего оборонного союза? А вот тут однозначно уверен, что нет. Хотя глобалисты на первом этапе 100% будут к этому стремиться. Но, проблема в том, что глобализм невозможен в пределах одной только Европы. Это как проведение мировой пролетарской революции в рамках одной только Молдавии. Глобализм без США в пределах Европы не взлетает. Равно как и не работает идея общеколлективного европейского договора по безопасности. Например, в доктринах о безопасности стран Прибалтики экзистенциальная угроза предельно конкретно определена, и она, по их документам, исходит исключительно от России. А потому, они всегда будут готовы подключиться к любой антироссийской инициативе.
Но, например, для Венгрии или Турции эта "прибалтийская угроза" не существует, их общества не больны русофобией и правительства стран стараются поддерживать пристойный уровень взаимодействия с нашей страной. А для той же Франции, не смотря на всю петушиную воинственность ее президента Макрона, куда более актуальна проблема маисовой и плохо контролируемой эмиграции из стран Магриба, чем продвижение ВС РФ на Украине.

Без единой "руководящей руки", какой на европейском континенте были раньше США и СССР, а теперь только США, Европа теряет свою геополитическую целостность. И она идейно не сшивается на уровне военного альянса ничем, потому что для каждого региона понятие внешней угрозы очень разное, а часто - диаметрально противоположное.
Европейцы балтийского региона, скандинавы, Германия и Дания, вероятно, всерьез озаботились идеей выдавливания России из Северной Европы и с европейских арктических коммуникаций. Кроме того, большой вопрос как отреагируют европейские соседи если инициативы Берлина обрести ядерное оружие перейдут из области абстрактных рассуждений к конкретным шагам.
В то же время Лондон выстраивает свою прокси британскую империю с участием восточноевропейских сателлитов не только против России, но и против США, и всей Западной Европы, греков беспокоят партнеры по НАТО турки, а Италия и Испания, вероятно станут ключевыми партнерами США в средиземноморском бассейне, где вовсе нет никакого столкновения интересов Москвы и Вашингтона.

В общем, среднесрочный прогноз такой – европейская антироссийская коалиция развалится, а поддержка Украины в военных действиях против России будет недолгой и ограниченной. Долгосрочный же – без США альянс НАТО прекратит свое существование, а единый европейский военный альянс не сложится. Хотя военное присутствие Штатов вне рамок НАТО в Европе, еще на долгое время останется реальностью.
И тут есть только один главный вопрос, касаемо быть или не быть коллективной европейской угрозе России, на который пока нет ответа. И звучит он так - как долго у власти в США будет это поколение политиков, с их доктриной Монро 2.0, которое стали сейчас называть трампистами? Ответ на него и определит характер военного противостояния в Европе на десятилетия.
О том, как премьер Канады встретился и о чем договаривался с руководством Великобритании - в статье Алексея Туманова "Премьер Канады Карни искал союзников против Трампа, а получил похвалу Стармера за подход к Украине"
 
СШАЕвропаРоссияДональд ТрампИлон МаскМерлин МонроНАТОВПКсенатМнения
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:31Памяти Валентины Бузины
07:17Хроника энергетические войны. Европа готова получать газ из РФ, а Хорватия претендует на сербский НПЗ
06:42Сугубо европейская "свобода слова" без "Голоса" не останется
06:10Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском
06:03"Бежать в Москву договариваться". Украинские эксперты о политиках, которые теперь хотят сменить ориентиры
06:00"Начнем с Юнаковки": ветеран Первой чеченской о перспективах наступления ВС России в Сумской области
05:52Быть или не быть европейскому военному альянсу без США?
05:45"Фронт посыпался": военкор раскрыл, как кризис управления привел к обрушению обороны ВСУ под Курском
05:30Штурмовать этот рубеж будет проблематично: Кутырь объяснил, куда смогут выйти ВС РФ после Юнаковки
05:27Премьер Канады Карни искал союзников против Трампа, а получил похвалу Стармера за подход к Украине
05:00"У вас нет козырей": Линин объяснил, почему Украине уже не помогут американские "Хамви" и "Патриоты"
04:30Удар на Великую Писаревку и Белополье: эксперт о том, каким способом будет легче продвигаться к Сумам
04:00"Они разносят все": военкор рассказал, что ждет ВСУ, если они захотят окопаться в Сумской области
03:30Хотите поставлять — поставляйте: эксперт о том, зачем США возобновили отправку вооружений на Украину
23:59В десяти ярдах от мира и fake news. Переговоры вступают в критическую стадию, заявил Трамп
21:07"Они пахли как бомжи": военкор рассказал, как ВС РФ утилизируют "андроидов" из ВСУ в Курской области
20:50"Ситуация была идеальной": Линин рассказал про отличную работу операторов БПЛА в Курской области
20:30"Смотрите, мы уже нападаем на Москву": Баранец назвал причины массированной атаки украинских БПЛА
20:24Литва обвинила украинцев в поджоге склада шведский фирмы в Вильнюсе по заданию спецслужб России
20:15Инструмент переговорного давления: эксперт раскрыл, почему США возобновили поставки оружия на Украину
Лента новостейМолния