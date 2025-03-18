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Быть или не быть европейскому военному альянсу без США?

Быть или не быть европейскому военному альянсу без США? - 18.03.2025 Украина.ру

Быть или не быть европейскому военному альянсу без США?

Последние недели прошли в европейских столицах под аккомпанемент бесчисленных саммитов, встреч, совещаний, обсуждений. Ключевой была тема коллективной европейской безопасности, перевооружения Европы и сдерживания России. В более узком смысле, и вопрос самостоятельного участия европейцев в украинском кризисе.

2025-03-18T05:52

2025-03-18T05:52

2025-03-18T05:52

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Триггером стали начавшиеся российско-американские переговоры, подчеркнутая корректность Вашингтона и Москвы друг другу, а так же очевидные примеры их совместной игры на международном треке приключившиеся за последнее время. Так же свою роль сыграла и приостановка военной помощи Штатами Украине. И, конечно же, многочисленные прежние заявления Трампа, о возможном выходе США из НАТО, которые, неожиданным образом, были недавно подкреплены действиями республиканцев в Сенате. И которые закономерно были истолкованы в Европе как пробный шар, и привет европейской антитрамповской фронде. Речь вот о чем. Еще две недели назад сенатор Майк Ли внёс законопроект о выходе Штатов из ООН и НАТО. Затем экс-главком сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил о том, что "возможно, мы станем свидетелями последних дней существования НАТО". Ну, и Илон Маск все эти месседжи отлайкал, попутно отметив, что "он не против". А кто такой Маск в системе координат трампистов, думаю пояснять не стоит. Он там сейчас №2 после самого Донни. Так, насколько велика вероятность выхода США из НАТО, и к чему это приведет в масштабе общей конструкции безопасности мира? Гипотетический выход США из НАТО для Европы станет не проблемой, а неразрешимой катастрофой. Это не означает, что жизнь прям закончится для жителя Бельгии или Румынии. Но эта жизнь просто станет принципиально другой. Представьте, из семьи уходит отец, приносивший в бюджет 70% всех поступлений. Конечно же, жить можно и на оставшиеся 30%, но по размаху и качеству это будет уже совсем не то.В целом, нет ни малейшего смысла описывать урон в военной составляющей НАТО, если оттуда выходит США. Проблема даже не в количественных показателях, а в уходе из блока единственной страны с полным замкнутым циклом ВПК. К тому же, у Европы нет своего аналога истребителя 5-го поколения, нет вообще собственной стратегической авиации, нет самодостаточной военной спутниковой группировки. И это еще не говоря о полноценной ядерной триаде. Если уместно такое сравнение, военная мощь НАТО без США приблизительно то же самое, как военная сила Союза без огромной РСФСР с ее мощнейшим в СССР ВПК и самым большим населением.Тут важно понять другое. Без США в принципе девальвируется базовая идея Альянса. Военно-политический блок всегда создаётся против кого-то. Наличие внешнего противника для военного альянса — это такая же необходимость, как наличие конфликта в сюжете романа. Невозможно написать интересную книгу, где все герои будут друг к другу расположены, добры, а в самом повествовании нет никакого противоречия. И точно так же нельзя создать военный блок у которого нет ярко помеченного противника. А в случае НАТО, с учетом специфики его географии, это может быть только Россия, и никто больше. Нет, блок теоретически мог бы выбрать в противники какую-то другую страну. Пусть это будет Иран. Но, все же, какую угрозу несет гипотетический Иран например Норвегии или Нидерландам, чтобы эти странны непременно объединились друг с другом в военный альянс? То-то и оно. Так что, тут только извечное противостояние с Россией в основе существования блока НАТО.А собственно, в чем резон США вообще выходить из НАТО? Основных причин две. Первая – о ней постоянно говорит Трамп в своей критике альянса, это непропорциональное финансирование со стороны США и остальных союзников. Для Штатов это выливается в самоограничение их геополитических приоритетов. Трамписты, например, своим главным противником считают Китай, но в рамках НАТО вынуждены львиную часть бюджета тратить на сдерживание России и европейский театр военных действий. Вторая причина – противоречия не по форме, а по содержанию. НАТО давно превратилось в такой же глобалистский проект, что и ЕС. Это, де-факто, филиал демократической партии США, вроде того же USAID, который на организационном уровне всегда будет работать против трампистов. При этом в практическом смысле, от НАТО для трампистов не может исходить даже минимальной лояльности. Та же возможная Большая сделка между нами и Вашингтоном никогда не будет одобрена Альянсом, потому что блок, в качестве проекта глобалистов всегда противостоит России. То-есть, по факту, США обеспечивая 2/3 бюджета НАТО, полностью ограничены в выборе маневра на российском треке, даже когда в Вашингтоне уверены в полном приоритете сдерживания Пекина. Теперь главный вопрос – готовы ли США реально выйти из НАТО? Прямо вот так, чтобы в ближайшее время, думаю, всё же нет. Для трампистов прежде всего нужно решить вопрос подавления внутренней фронды демпартии и ее спонсоров, закрыть для себя украинский кризис и переосмыслить, в логике их невысказанной обновленной доктрины Монро 2.0, свои интересы на европейском континенте. И, к слову, если гипотетически США таки выйдут из НАТО, это не равно тому, что их вооружённые силы совсем уйдут из Европы. Но переоценка ценностей и приоритетов несомненно произойдет. Если твой противник №1 это Китай, тогда надо с точки зрения материальных издержек, пояснить избирателю, точно ли необходимо иметь аж 119 баз в Германии и 44 в Италии? Наиболее вероятно, что в таком случае США перейдут на заключение с отдельными европейскими странами двухсторонних военных договоров, такие как у них есть сейчас с Южной Кореей, Японией или Австралией. Сможет ли Европа без США сохранить подобие некоего оборонного союза? А вот тут однозначно уверен, что нет. Хотя глобалисты на первом этапе 100% будут к этому стремиться. Но, проблема в том, что глобализм невозможен в пределах одной только Европы. Это как проведение мировой пролетарской революции в рамках одной только Молдавии. Глобализм без США в пределах Европы не взлетает. Равно как и не работает идея общеколлективного европейского договора по безопасности. Например, в доктринах о безопасности стран Прибалтики экзистенциальная угроза предельно конкретно определена, и она, по их документам, исходит исключительно от России. А потому, они всегда будут готовы подключиться к любой антироссийской инициативе. Но, например, для Венгрии или Турции эта "прибалтийская угроза" не существует, их общества не больны русофобией и правительства стран стараются поддерживать пристойный уровень взаимодействия с нашей страной. А для той же Франции, не смотря на всю петушиную воинственность ее президента Макрона, куда более актуальна проблема маисовой и плохо контролируемой эмиграции из стран Магриба, чем продвижение ВС РФ на Украине. Без единой "руководящей руки", какой на европейском континенте были раньше США и СССР, а теперь только США, Европа теряет свою геополитическую целостность. И она идейно не сшивается на уровне военного альянса ничем, потому что для каждого региона понятие внешней угрозы очень разное, а часто - диаметрально противоположное. Европейцы балтийского региона, скандинавы, Германия и Дания, вероятно, всерьез озаботились идеей выдавливания России из Северной Европы и с европейских арктических коммуникаций. Кроме того, большой вопрос как отреагируют европейские соседи если инициативы Берлина обрести ядерное оружие перейдут из области абстрактных рассуждений к конкретным шагам. В то же время Лондон выстраивает свою прокси британскую империю с участием восточноевропейских сателлитов не только против России, но и против США, и всей Западной Европы, греков беспокоят партнеры по НАТО турки, а Италия и Испания, вероятно станут ключевыми партнерами США в средиземноморском бассейне, где вовсе нет никакого столкновения интересов Москвы и Вашингтона. В общем, среднесрочный прогноз такой – европейская антироссийская коалиция развалится, а поддержка Украины в военных действиях против России будет недолгой и ограниченной. Долгосрочный же – без США альянс НАТО прекратит свое существование, а единый европейский военный альянс не сложится. Хотя военное присутствие Штатов вне рамок НАТО в Европе, еще на долгое время останется реальностью. И тут есть только один главный вопрос, касаемо быть или не быть коллективной европейской угрозе России, на который пока нет ответа. И звучит он так - как долго у власти в США будет это поколение политиков, с их доктриной Монро 2.0, которое стали сейчас называть трампистами? Ответ на него и определит характер военного противостояния в Европе на десятилетия.О том, как премьер Канады встретился и о чем договаривался с руководством Великобритании - в статье Алексея Туманова "Премьер Канады Карни искал союзников против Трампа, а получил похвалу Стармера за подход к Украине"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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сша, европа, россия, дональд трамп, илон маск, мерлин монро, нато, впк, сенат, мнения