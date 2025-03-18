https://ukraina.ru/20250318/1061862303.html

"Начнем с Юнаковки": ветеран Первой чеченской о перспективах наступления ВС России в Сумской области

"Начнем с Юнаковки": ветеран Первой чеченской о перспективах наступления ВС России в Сумской области - 18.03.2025 Украина.ру

"Начнем с Юнаковки": ветеран Первой чеченской о перспективах наступления ВС России в Сумской области

Если мы хотим добить группировку вторжения ВСУ, то в любом случае в Сумской области придется брать Юнаковку, потому что этот поселок был логистическим хабом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-03-18T06:00

2025-03-18T06:00

2025-03-18T06:00

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Ранее президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления Курской группировкой войск предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы России. Российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на исполнение всех задач, стоящих перед российской армией и что территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от ВСУ.Если рассуждать о гипотетических операциях ВС РФ в Сумской области, то начнем с Юнаковки. Ее придется брать в любом случае, если мы хотим добить группировку вторжения ВСУ, потому что этот поселок служил логистическим хабом, отметил эксперт.Чтобы взять Юнаковку, сначала надо взять Басовку и Локню – населенные пункты, которые располагаются на двух берегах реки Локня, сообщил он. Асфальтированная дорога находится на правом ее берегу, а в поселке Локня через мост уходит на левый берег, уточнил эксперт."Если ВСУ взорвут этот мост, это уже затруднит наше продвижение. Двигаться к Юнаковке по прямой дороги от Суджи – тоже небезопасно, потому что там открытая местность", – подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.Также о последствиях освобождения Курской области – в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250317/1061860988.html

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новости, россия, сумская область, курская область, владимир путин, вс рф, всу, суджа, юнаковка, граница, наступление, мост, дороги, сво, спецоперация