"Начнем с Юнаковки": ветеран Первой чеченской о перспективах наступления ВС России в Сумской области - 18.03.2025 Украина.ру
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"Начнем с Юнаковки": ветеран Первой чеченской о перспективах наступления ВС России в Сумской области
"Начнем с Юнаковки": ветеран Первой чеченской о перспективах наступления ВС России в Сумской области - 18.03.2025 Украина.ру
"Начнем с Юнаковки": ветеран Первой чеченской о перспективах наступления ВС России в Сумской области
Если мы хотим добить группировку вторжения ВСУ, то в любом случае в Сумской области придется брать Юнаковку, потому что этот поселок был логистическим хабом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-03-18T06:00
2025-03-18T06:00
новости
россия
сумская область
курская область
владимир путин
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всу
суджа
юнаковка
граница
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Ранее президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления Курской группировкой войск предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы России. Российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на исполнение всех задач, стоящих перед российской армией и что территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от ВСУ.Если рассуждать о гипотетических операциях ВС РФ в Сумской области, то начнем с Юнаковки. Ее придется брать в любом случае, если мы хотим добить группировку вторжения ВСУ, потому что этот поселок служил логистическим хабом, отметил эксперт.Чтобы взять Юнаковку, сначала надо взять Басовку и Локню – населенные пункты, которые располагаются на двух берегах реки Локня, сообщил он. Асфальтированная дорога находится на правом ее берегу, а в поселке Локня через мост уходит на левый берег, уточнил эксперт."Если ВСУ взорвут этот мост, это уже затруднит наше продвижение. Двигаться к Юнаковке по прямой дороги от Суджи – тоже небезопасно, потому что там открытая местность", – подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.Также о последствиях освобождения Курской области – в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сумская область, курская область, владимир путин, вс рф, всу, суджа, юнаковка, граница, наступление, мост, дороги, сво, спецоперация
Новости, Россия, Сумская область, Курская область, Владимир Путин, ВС РФ, ВСУ, Суджа, Юнаковка, граница, наступление, мост, дороги, СВО, Спецоперация

"Начнем с Юнаковки": ветеран Первой чеченской о перспективах наступления ВС России в Сумской области

06:00 18.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВручение госнаград танкистам в зоне СВО
Вручение госнаград танкистам в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Если мы хотим добить группировку вторжения ВСУ, то в любом случае в Сумской области придется брать Юнаковку, потому что этот поселок был логистическим хабом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Ранее президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления Курской группировкой войск предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы России.
Российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на исполнение всех задач, стоящих перед российской армией и что территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от ВСУ.
Если рассуждать о гипотетических операциях ВС РФ в Сумской области, то начнем с Юнаковки. Ее придется брать в любом случае, если мы хотим добить группировку вторжения ВСУ, потому что этот поселок служил логистическим хабом, отметил эксперт.

"Это самая короткая дорога до Сум, но, как известно, самый короткий путь не всегда самый верный", – подчеркнул Кутырь.

Чтобы взять Юнаковку, сначала надо взять Басовку и Локню – населенные пункты, которые располагаются на двух берегах реки Локня, сообщил он. Асфальтированная дорога находится на правом ее берегу, а в поселке Локня через мост уходит на левый берег, уточнил эксперт.
"Если ВСУ взорвут этот мост, это уже затруднит наше продвижение. Двигаться к Юнаковке по прямой дороги от Суджи – тоже небезопасно, потому что там открытая местность", – подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
Также о последствиях освобождения Курской области – в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.
Работа расчета FPV-дронов группы Аида спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Вчера, 20:50
"Ситуация была идеальной": Линин рассказал про отличную работу операторов БПЛА в Курской областиВеликолепная работа операторов БПЛА под Суджей стала возможной благодаря опыту, который приходит не сразу. Операция в Курской области – это плод работы, которую долгие месяцы вели дроноводы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
 
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