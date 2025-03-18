Премьер Канады Карни искал союзников против Трампа, а получил похвалу Стармера за подход к Украине - 18.03.2025 Украина.ру
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Премьер Канады Карни искал союзников против Трампа, а получил похвалу Стармера за подход к Украине
Премьер Канады Карни искал союзников против Трампа, а получил похвалу Стармера за подход к Украине - 18.03.2025 Украина.ру
Премьер Канады Карни искал союзников против Трампа, а получил похвалу Стармера за подход к Украине
Премьер-министр Канады Марк Карни встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, королем Карлом III, президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Карни ищет в Европе защитников от нападок американской администрации
2025-03-18T05:27
2025-03-18T05:27
эксклюзив
канада
сша
франция
марк карни
дональд трамп
кир стармер
европарламент
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Глава британского правительства похвалил гостя за подход к украинскому вопросу и за то, что он присоединился к возглавляемой им "коалиции желающих". Так завершилась встреча двух премьеров в Лондоне вечером 17 марта."Меня не удивляет, что наши две страны смотрят на это с одинаковой точки зрения и преследуют одни и те же цели", - сказал Стармер.Карни в ответ напомнил об общей истории Канады и Великобритании, и восхитился Стармером. Он и президент Франции Эмманюэль Макрон, по словам Карни, смогли объединить представителей разных государств в "коалицию желающих" в момент глобальной перестройки."Мы находимся на этапе истории, когда мир перестраивается, и ваше лидерство, лидерство Великобритании, я приведу пример... Украины, что вы смогли сделать с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном, чтобы собрать коалицию желающих в решающий момент &lt;…&gt; для достижения долгосрочного решения", - сказал Карни.Перед встречей со Стармером канадского премьера принял король Великобритании Карл III. Обычно по протоколу английским королям не полагается встречаться с премьер-министрами, но с Канадой случай особенный. Карл III - монарх канадской короны, король Канады (как и еще 13 государств, в том числе Австралии).Карни в шутку пожаловался Карлу III, что у него нет национального символа на пиджаке - Ордена Канады - потому, что он упал и разбился на взлетной полосе, когда он прилетел. Монарх шутку оценил и предложил ему свой значок. Тогда Карни отказался: не того он, дескать, ранга. Ранг короля - Дональд Трамп, которому он лично через Стармера передал письменное приглашение в Великобританию.До этих встреч Карни поставил свечку в соборе Парижской богоматери и встретился с Макроном в Елисейском дворце. На совместном брифинге Карни говорил по-французски, но когда понадобилось сказать про США, перешел на английский. Пару предложений, судя по всему, должен был услышать президент США Дональд Трамп:"Вместе с вами, господин президент [Франции], я хочу добиться того, чтобы Франция и вся Европа работали с энтузиазмом с Канадой", - сказал Карни. - "Канада, самая европейская из неевропейских стран, полна решимости, как и вы, поддерживать максимально позитивные отношения с США".Однако на самом деле Марк Карни полетел в Европу, чтобы найти союзников в лице Великобритании и Франции и укрепить партнерство. Об этом сообщили канадские журналисты, ссылаясь на анонимный источник в правительстве Канады. Карни только недавно вступил в должность премьер-министра, отметил в воскресенье 60-летие, и ему приходится отвечать на нападки Дональда Трампа на суверенитет Канады.Трамп называет Канаду 51-м штатом США, премьер-министров - губернаторами. Учитывая его аналогичные нападки на Гренландию, цель хозяина Овального кабинета понятна - увеличить территориальную долю присутствия Штатов в Арктике. Конечно, если все это не блеф, что может рассудить только время. Карни же заявил, что при нем Канада никогда не войдет в состав США.В конфликт Карни с Трампом (к словам добавим еще и тарифные войны между этими государствами) президент Франции не захотел вмешиваться. Поэтому и пресс-конференция в Париже превратилась в брифинг. Макрон, предполагают журналисты, не захотел расстраивать Трампа, поддержи он публично Канаду в разногласиях с США, потому и ретировался.Не сделал сам - другие помогли. Депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн на съезде французской партии Place publique призвал вернуть Статую Свободы из США во Францию. По его мнению, Штаты при администрации Трампа "перешли на сторону тиранов", а Статую Свободы презирают.Благодаря журналистам в США, эта информация попала в Белый дом. На пресс-конференции 17 марта у пресс-секретаря Каролин Левитт спросили, как она относится к такому заявлению. Она назвала французского депутата низкоранговым и неизвестным, и добавила:"Только благодаря США французы сейчас не говорят по-немецки. Так что они должны быть очень благодарны нашей великой стране", - сказала она.Издевка Левитт на самом деле еще тоньше, чем кажется. Она означает то, что в Белом доме услышали и посыл Карни на английском языке, и их с Макроном расшаркивания перед Франкофонией, и взаимные признания в любви от лица всех канадцев и французов.Первый зарубежный выезд Карни в качестве премьера должен завершиться в канадском городе Икалуит. Там он собрался подтверждать суверенитет Канады в Арктике. А пока все говорит о том, что Карни получит какую-то поддержку от европейцев, но в обмен на позицию по Украине. Именно он, Карни, как председатель клуба стран Большой семерки в этом году пригласил Владимира Зеленского с Украины на летний саммит. Именно он, Карни, находится в удобной для Лондона и Парижа позиции обиженного Трампом. И его действиями движет больше фактор Трампа, чем переживания о судьбе украинских властей - идеальный кандидат на должность кошелька "коалиции желающих". Тем более, экс-банкир.
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Алексей Туманов
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, канада, сша, франция, марк карни, дональд трамп, кир стармер, европарламент
Эксклюзив, Канада, США, Франция, Марк Карни, Дональд Трамп, Кир Стармер, Европарламент

Премьер Канады Карни искал союзников против Трампа, а получил похвалу Стармера за подход к Украине

05:27 18.03.2025
 
© commons.wikimedia.org / World Economic Forum
- РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© commons.wikimedia.org / World Economic Forum
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
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Премьер-министр Канады Марк Карни встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, королем Карлом III, президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Карни ищет в Европе защитников от нападок американской администрации
Глава британского правительства похвалил гостя за подход к украинскому вопросу и за то, что он присоединился к возглавляемой им "коалиции желающих". Так завершилась встреча двух премьеров в Лондоне вечером 17 марта.
"Меня не удивляет, что наши две страны смотрят на это с одинаковой точки зрения и преследуют одни и те же цели", - сказал Стармер.
Карни в ответ напомнил об общей истории Канады и Великобритании, и восхитился Стармером. Он и президент Франции Эмманюэль Макрон, по словам Карни, смогли объединить представителей разных государств в "коалицию желающих" в момент глобальной перестройки.
"Мы находимся на этапе истории, когда мир перестраивается, и ваше лидерство, лидерство Великобритании, я приведу пример... Украины, что вы смогли сделать с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном, чтобы собрать коалицию желающих в решающий момент <…> для достижения долгосрочного решения", - сказал Карни.
Перед встречей со Стармером канадского премьера принял король Великобритании Карл III. Обычно по протоколу английским королям не полагается встречаться с премьер-министрами, но с Канадой случай особенный. Карл III - монарх канадской короны, король Канады (как и еще 13 государств, в том числе Австралии).
Карни в шутку пожаловался Карлу III, что у него нет национального символа на пиджаке - Ордена Канады - потому, что он упал и разбился на взлетной полосе, когда он прилетел. Монарх шутку оценил и предложил ему свой значок. Тогда Карни отказался: не того он, дескать, ранга. Ранг короля - Дональд Трамп, которому он лично через Стармера передал письменное приглашение в Великобританию.
До этих встреч Карни поставил свечку в соборе Парижской богоматери и встретился с Макроном в Елисейском дворце. На совместном брифинге Карни говорил по-французски, но когда понадобилось сказать про США, перешел на английский. Пару предложений, судя по всему, должен был услышать президент США Дональд Трамп:
"Вместе с вами, господин президент [Франции], я хочу добиться того, чтобы Франция и вся Европа работали с энтузиазмом с Канадой", - сказал Карни. - "Канада, самая европейская из неевропейских стран, полна решимости, как и вы, поддерживать максимально позитивные отношения с США".
Однако на самом деле Марк Карни полетел в Европу, чтобы найти союзников в лице Великобритании и Франции и укрепить партнерство. Об этом сообщили канадские журналисты, ссылаясь на анонимный источник в правительстве Канады. Карни только недавно вступил в должность премьер-министра, отметил в воскресенье 60-летие, и ему приходится отвечать на нападки Дональда Трампа на суверенитет Канады.
Трамп называет Канаду 51-м штатом США, премьер-министров - губернаторами. Учитывая его аналогичные нападки на Гренландию, цель хозяина Овального кабинета понятна - увеличить территориальную долю присутствия Штатов в Арктике. Конечно, если все это не блеф, что может рассудить только время. Карни же заявил, что при нем Канада никогда не войдет в состав США.
В конфликт Карни с Трампом (к словам добавим еще и тарифные войны между этими государствами) президент Франции не захотел вмешиваться. Поэтому и пресс-конференция в Париже превратилась в брифинг. Макрон, предполагают журналисты, не захотел расстраивать Трампа, поддержи он публично Канаду в разногласиях с США, потому и ретировался.
Не сделал сам - другие помогли. Депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн на съезде французской партии Place publique призвал вернуть Статую Свободы из США во Францию. По его мнению, Штаты при администрации Трампа "перешли на сторону тиранов", а Статую Свободы презирают.
Благодаря журналистам в США, эта информация попала в Белый дом. На пресс-конференции 17 марта у пресс-секретаря Каролин Левитт спросили, как она относится к такому заявлению. Она назвала французского депутата низкоранговым и неизвестным, и добавила:
"Только благодаря США французы сейчас не говорят по-немецки. Так что они должны быть очень благодарны нашей великой стране", - сказала она.
Издевка Левитт на самом деле еще тоньше, чем кажется. Она означает то, что в Белом доме услышали и посыл Карни на английском языке, и их с Макроном расшаркивания перед Франкофонией, и взаимные признания в любви от лица всех канадцев и французов.
Первый зарубежный выезд Карни в качестве премьера должен завершиться в канадском городе Икалуит. Там он собрался подтверждать суверенитет Канады в Арктике. А пока все говорит о том, что Карни получит какую-то поддержку от европейцев, но в обмен на позицию по Украине.
Именно он, Карни, как председатель клуба стран Большой семерки в этом году пригласил Владимира Зеленского с Украины на летний саммит. Именно он, Карни, находится в удобной для Лондона и Парижа позиции обиженного Трампом. И его действиями движет больше фактор Трампа, чем переживания о судьбе украинских властей - идеальный кандидат на должность кошелька "коалиции желающих". Тем более, экс-банкир.
Встреча премьер-министра Канады Марка Карни и президента Франции Эмманюэля Макрона 17 марта 2025 года
Вчера, 18:42
Дело 51-го штата: Карни ищет в Европе защиты от Трампа, Макрон предлагает УкраинуУкраина - способ премьер-министра Канады Марка Карни отвлечь внимание Дональда Трампа и найти союзников в Европе. Союзник номер один в лице президента Франции Макрона дистанцировался, чтобы не расстраивать хозяина Овального кабинета
 
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