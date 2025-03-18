Штурмовать этот рубеж будет проблематично: Кутырь объяснил, куда смогут выйти ВС РФ после Юнаковки
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 25 армии на Краснолиманском направлении
Если войска возьмут Юнаковку, то они выйдут на линию "Хотень – Писаревка – Храповщина", которая стоит на реке Олешня. Штурмовать этот рубеж бойцам тоже будет проблематично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Ранее президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления Курской группировкой войск предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы России.
Если говорить о гипотетических операциях ВС РФ в Сумской области, то Юнаковку придется брать в любом случае, если мы хотим добить группировку вторжения ВСУ, потому что этот поселок был логистическим хабом, отметил эксперт.
"Предположим, что Юнаковку мы возьмем. В этом случае мы выйдем на линию "Хотень – Писаревка – Храповщина", которая стоит на реке Олешня. Точнее, в советское время эту маленькую речку перекрыли, чтобы сделать из нее запруды для сахарных заводов (грубо говоря, вода для радиатора)", – подчеркнул Кутырь.
Штурмовать этот рубеж тоже будет проблематично. А по дороге от Храповщины через Могрицу и Великую Черетницу этот рубеж тоже будет трудно обойти, потому что там сплошные леса и реки, констатировал эксперт.
Через Мирополье будет тяжело пройти к Сумам, потому что войскам придется форсировать реку Псел в двух местах, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
Также о последствиях освобождения Курской области – в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.