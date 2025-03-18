Штурмовать этот рубеж будет проблематично: Кутырь объяснил, куда смогут выйти ВС РФ после Юнаковки - 18.03.2025 Украина.ру
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Штурмовать этот рубеж будет проблематично: Кутырь объяснил, куда смогут выйти ВС РФ после Юнаковки
Штурмовать этот рубеж будет проблематично: Кутырь объяснил, куда смогут выйти ВС РФ после Юнаковки - 18.03.2025 Украина.ру
Штурмовать этот рубеж будет проблематично: Кутырь объяснил, куда смогут выйти ВС РФ после Юнаковки
Если войска возьмут Юнаковку, то они выйдут на линию "Хотень – Писаревка – Храповщина", которая стоит на реке Олешня. Штурмовать этот рубеж бойцам тоже будет проблематично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-03-18T05:30
2025-03-18T05:30
новости
вс рф
всу
спецоперация
сво
курская область
сумская область
штурм
наступление
сумы
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Ранее президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления Курской группировкой войск предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы России.Если говорить о гипотетических операциях ВС РФ в Сумской области, то Юнаковку придется брать в любом случае, если мы хотим добить группировку вторжения ВСУ, потому что этот поселок был логистическим хабом, отметил эксперт.Штурмовать этот рубеж тоже будет проблематично. А по дороге от Храповщины через Могрицу и Великую Черетницу этот рубеж тоже будет трудно обойти, потому что там сплошные леса и реки, констатировал эксперт.Через Мирополье будет тяжело пройти к Сумам, потому что войскам придется форсировать реку Псел в двух местах, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.Также о последствиях освобождения Курской области – в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250317/1061836030.html
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сумская область
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новости, вс рф, всу, спецоперация, сво, курская область, сумская область, штурм, наступление, сумы, река
Новости, ВС РФ, ВСУ, Спецоперация, СВО, Курская область, Сумская область, штурм, наступление, Сумы, река

Штурмовать этот рубеж будет проблематично: Кутырь объяснил, куда смогут выйти ВС РФ после Юнаковки

05:30 18.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 25 армии на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета РСЗО Град 25 армии на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Если войска возьмут Юнаковку, то они выйдут на линию "Хотень – Писаревка – Храповщина", которая стоит на реке Олешня. Штурмовать этот рубеж бойцам тоже будет проблематично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Ранее президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления Курской группировкой войск предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы России.
Если говорить о гипотетических операциях ВС РФ в Сумской области, то Юнаковку придется брать в любом случае, если мы хотим добить группировку вторжения ВСУ, потому что этот поселок был логистическим хабом, отметил эксперт.

"Предположим, что Юнаковку мы возьмем. В этом случае мы выйдем на линию "Хотень – Писаревка – Храповщина", которая стоит на реке Олешня. Точнее, в советское время эту маленькую речку перекрыли, чтобы сделать из нее запруды для сахарных заводов (грубо говоря, вода для радиатора)", – подчеркнул Кутырь.

Штурмовать этот рубеж тоже будет проблематично. А по дороге от Храповщины через Могрицу и Великую Черетницу этот рубеж тоже будет трудно обойти, потому что там сплошные леса и реки, констатировал эксперт.
Через Мирополье будет тяжело пройти к Сумам, потому что войскам придется форсировать реку Псел в двух местах, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
Также о последствиях освобождения Курской области в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.
Коллаж: Фицо, Орба, Трамп и Зеленский
Вчера, 07:29
Россия, прирастающая ЗеленскимВряд ли в нынешнем столетии кто-то сможет сделать больше для территориального расширения России, чем уже сделал Зеленский. А ведь он ещё не до конца исчерпал свои возможности. Если ему повезёт, то он может заставить Кремль и всю Украину присоединить.
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Штурмовать этот рубеж будет проблематично: Кутырь объяснил, куда смогут выйти ВС РФ после Юнаковки
05:27Премьер Канады Карни искал союзников против Трампа, а получил похвалу Стармера за подход к Украине
05:00"У вас нет козырей": Линин объяснил, почему Украине уже не помогут американские "Хамви" и "Патриоты"
04:30Удар на Великую Писаревку и Белополье: эксперт о том, каким способом будет легче продвигаться к Сумам
04:00"Они разносят все": военкор рассказал, что ждет ВСУ, если они захотят окопаться в Сумской области
03:30Хотите поставлять — поставляйте: эксперт о том, зачем США возобновили отправку вооружений на Украину
23:59В десяти ярдах от мира и fake news. Переговоры вступают в критическую стадию, заявил Трамп
21:07"Они пахли как бомжи": военкор рассказал, как ВС РФ утилизируют "андроидов" из ВСУ в Курской области
20:50"Ситуация была идеальной": Линин рассказал про отличную работу операторов БПЛА в Курской области
20:30"Смотрите, мы уже нападаем на Москву": Баранец назвал причины массированной атаки украинских БПЛА
20:24Литва обвинила украинцев в поджоге склада шведский фирмы в Вильнюсе по заданию спецслужб России
20:15Инструмент переговорного давления: эксперт раскрыл, почему США возобновили поставки оружия на Украину
20:00Когда над Одессой будет развеваться флаг России, мы проведем референдум в Приднестровье — Баранец
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