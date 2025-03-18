https://ukraina.ru/20250318/1061862353.html

Штурмовать этот рубеж будет проблематично: Кутырь объяснил, куда смогут выйти ВС РФ после Юнаковки

Штурмовать этот рубеж будет проблематично: Кутырь объяснил, куда смогут выйти ВС РФ после Юнаковки - 18.03.2025 Украина.ру

Штурмовать этот рубеж будет проблематично: Кутырь объяснил, куда смогут выйти ВС РФ после Юнаковки

Если войска возьмут Юнаковку, то они выйдут на линию "Хотень – Писаревка – Храповщина", которая стоит на реке Олешня. Штурмовать этот рубеж бойцам тоже будет проблематично. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-03-18T05:30

2025-03-18T05:30

2025-03-18T05:30

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Ранее президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления Курской группировкой войск предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы России.Если говорить о гипотетических операциях ВС РФ в Сумской области, то Юнаковку придется брать в любом случае, если мы хотим добить группировку вторжения ВСУ, потому что этот поселок был логистическим хабом, отметил эксперт.Штурмовать этот рубеж тоже будет проблематично. А по дороге от Храповщины через Могрицу и Великую Черетницу этот рубеж тоже будет трудно обойти, потому что там сплошные леса и реки, констатировал эксперт.Через Мирополье будет тяжело пройти к Сумам, потому что войскам придется форсировать реку Псел в двух местах, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.Также о последствиях освобождения Курской области – в интервью Евгения Линина: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250317/1061836030.html

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новости, вс рф, всу, спецоперация, сво, курская область, сумская область, штурм, наступление, сумы, река