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"Делается всё, что должно": Песков высказался о поимке британских шпионов
"Делается всё, что должно": Песков высказался о поимке британских шпионов - 10.03.2025 Украина.ру
"Делается всё, что должно": Песков высказался о поимке британских шпионов
Спецслужбы России выполняют свои обязанности по обеспечению национальной безопасности. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, оценивая поимку двух британских шпионов.
2025-03-10T13:45
2025-03-10T13:45
2025-03-10T13:45
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ФСБ утром 10 марта сообщила о разоблачении двух британских шпионов, действовавших под прикрытием посольства своей страны.Также 10 марта стало известно, что в МИД России заявили решительный протест британскому дипломату и сообщили о том, что аккредитация его коллег отзывается.Подробности разоблачения двух британских дипломатов, осуществлявших незаконную деятельность на российской территории представлены в публикации Британские дипломаты в Москве погорели на разведывательно-подрывной работе
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, дмитрий песков, фсб, шпионы, скандал, дипломатические отношения, дипломаты, спецслужба
Новости, Россия, Москва, Дмитрий Песков, ФСБ, шпионы, скандал, дипломатические отношения, дипломаты, спецслужба
"Делается всё, что должно": Песков высказался о поимке британских шпионов
Спецслужбы России выполняют свои обязанности по обеспечению национальной безопасности. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, оценивая поимку двух британских шпионов.