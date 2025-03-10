https://ukraina.ru/20250310/1061674280.html

"Делается всё, что должно": Песков высказался о поимке британских шпионов

"Делается всё, что должно": Песков высказался о поимке британских шпионов - 10.03.2025 Украина.ру

"Делается всё, что должно": Песков высказался о поимке британских шпионов

Спецслужбы России выполняют свои обязанности по обеспечению национальной безопасности. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, оценивая поимку двух британских шпионов.

2025-03-10T13:45

2025-03-10T13:45

2025-03-10T13:45

новости

россия

москва

дмитрий песков

фсб

шпионы

скандал

дипломатические отношения

дипломаты

спецслужба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061217617_0:225:2049:1377_1920x0_80_0_0_82371f9a763d0286c03f3453a346aef6.jpg

ФСБ утром 10 марта сообщила о разоблачении двух британских шпионов, действовавших под прикрытием посольства своей страны.Также 10 марта стало известно, что в МИД России заявили решительный протест британскому дипломату и сообщили о том, что аккредитация его коллег отзывается.Подробности разоблачения двух британских дипломатов, осуществлявших незаконную деятельность на российской территории представлены в публикации Британские дипломаты в Москве погорели на разведывательно-подрывной работе

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, дмитрий песков, фсб, шпионы, скандал, дипломатические отношения, дипломаты, спецслужба