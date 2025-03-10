"Делается всё, что должно": Песков высказался о поимке британских шпионов - 10.03.2025 Украина.ру
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"Делается всё, что должно": Песков высказался о поимке британских шпионов
"Делается всё, что должно": Песков высказался о поимке британских шпионов - 10.03.2025 Украина.ру
"Делается всё, что должно": Песков высказался о поимке британских шпионов
Спецслужбы России выполняют свои обязанности по обеспечению национальной безопасности. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, оценивая поимку двух британских шпионов.
2025-03-10T13:45
2025-03-10T13:45
новости
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москва
дмитрий песков
фсб
шпионы
скандал
дипломатические отношения
дипломаты
спецслужба
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ФСБ утром 10 марта сообщила о разоблачении двух британских шпионов, действовавших под прикрытием посольства своей страны.Также 10 марта стало известно, что в МИД России заявили решительный протест британскому дипломату и сообщили о том, что аккредитация его коллег отзывается.Подробности разоблачения двух британских дипломатов, осуществлявших незаконную деятельность на российской территории представлены в публикации Британские дипломаты в Москве погорели на разведывательно-подрывной работе
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новости, россия, москва, дмитрий песков, фсб, шпионы, скандал, дипломатические отношения, дипломаты, спецслужба
Новости, Россия, Москва, Дмитрий Песков, ФСБ, шпионы, скандал, дипломатические отношения, дипломаты, спецслужба

"Делается всё, что должно": Песков высказался о поимке британских шпионов

13:45 10.03.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Спецслужбы России выполняют свои обязанности по обеспечению национальной безопасности. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, оценивая поимку двух британских шпионов.
ФСБ утром 10 марта сообщила о разоблачении двух британских шпионов, действовавших под прикрытием посольства своей страны.
"Наши специальные ведомства выполняют свою работу, обеспечивают безопасность Российской Федерации. Делается всё, что должно", - сказал Песков в общении с прессой.
Также 10 марта стало известно, что в МИД России заявили решительный протест британскому дипломату и сообщили о том, что аккредитация его коллег отзывается.
Подробности разоблачения двух британских дипломатов, осуществлявших незаконную деятельность на российской территории представлены в публикации Британские дипломаты в Москве погорели на разведывательно-подрывной работе
 
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