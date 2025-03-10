Британские дипломаты в Москве погорели на разведывательно-подрывной работе
В ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Британии под прикрытием национального посольства в Москве. Об этом 10 марта сообщила Федеральная служба безопасности Российской Федерации.
"Достоверно установлено, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра, 25.12.1990 г.р., и Майкл Скиннер, 30.06.1992 г.р., - супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство. Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
На этом основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Алкеша Одедры и Майкла Скиннера аккредитаций. Британским дипломатам предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.
"ФСБ России продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами", - заверили в ФСБ.
Накануне британское издание The Times сообщило, что Британия консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии. Отмечено, что советник британского премьер-министра Кира Стармера по вопросам нацбезопасности Джонатан Пауэлл в выходные отправился на Украину, чтобы дать Владимиру Зеленскому инструкции до того, как представители его страны 12 марта примут участие в переговорах с США.