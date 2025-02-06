Польша на растяжке между Трампом и Украиной - 06.02.2025 Украина.ру
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Польша на растяжке между Трампом и Украиной
Польша на растяжке между Трампом и Украиной - 06.02.2025 Украина.ру
Польша на растяжке между Трампом и Украиной
По заявлению председателя Конституционного суда Польши начато расследование о государственном перевороте в стране. Аналитики связывают это с надеждами польской оппозиции на поддержку со стороны Трампа
2025-02-06T10:48
2025-02-06T12:09
польша
украина
сша
дональд трамп
анджей дуда
ярослав качиньский
нато
сейм
сенат
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В среду, 5 февраля, председатель Конституционного суда (КС) Польши Богдан Свенчковский сделал неожиданное заявление. На брифинге для СМИ он сообщил, что подал заявление о подозрении в совершении государственного переворота, в частности, со стороны премьер-министра Дональда Туска.По его словам, расследование этого дела уже начал заместитель генерального прокурора Михал Островский.В первую очередь речь идёт о том, что "организованная преступная группа", как назвал Свенчковский правящую коалицию и сформированное ею правительство, не выполняла решений Верховного и Конституционного судов Польши. Кроме того, она с помощью "насилия и незаконных угроз" препятствовала деятельности упомянутых судов и входящих в их состав судей, и прекратила публикацию в Официальном вестнике решений Конституционного суда Польши (таких набралось уже 22).Богдан Свенчковский подчеркнул, что речь идёт именно о государственном перевороте, хотя "это не государственный переворот с выводом армии на улицы, это ползучий, системный государственный переворот". Поскольку Свенчковский был назначен на свой пост в декабре 2024 года решением президента Польши Анджея Дуды, выдвиженца ныне оппозиционной консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС), неудивительно, что первым на заявление главы КС отреагировал лидер ПиС Ярослав Качиньский."Я приветствую инициативу председателя Конституционного суда и тот факт, что заместитель генерального прокурора инициировал расследование на основании уведомления об обоснованном подозрении в государственном перевороте", – написал Качиньский на платформе Х*. По словам политика, он сам неоднократно ссылался на ст. 127 Уголовного кодекса Польши, "поскольку именно так следует квалифицировать незаконный захват государственных средств массовой информации, Национальной прокуратуры, воспрепятствование деятельности Конституционного суда и Высшего совета правосудия, а также ряд других действий, открыто нарушающих закон и Конституцию".Демарш Свенчковского многие аналитики в Польше считают очередной попыткой ПиС использовать во внутренней политике страны внешнеполитическую активность президента США Дональда Трампа, на которого партия Качиньского ставила и в 2016, и в 2020, и в 2024 году. Так, 29 января экс-премьер, один из ключевых политиков ПиС Матеуш Моравецкий заявил, что президент Дональд Трамп может посетить Варшаву 28-29 апреля в рамках саммита Инициативы трёх морей, который организует президент Дуда. Естественно, что такой визит за месяц до президентских выборов в Польше стал бы мощнейшей поддержкой для кандидата от "Права и Справедливости" на этот пост – Кароля Навроцкого.Премьер-министр Польши Дональд Туск, который весной 2023 года заявлял, что Дональд Трамп будто бы зависим от российских спецслужб и завербован ими 30 лет назад, попытался нивелировать обвинения со стороны председателя КС. Премьер также на платформе Х* опубликовал короткое видео, на котором он играет в настольный теннис. "Послушайте, Качиньский говорит, что вы устроили государственный переворот", – обращается к главе правительства невидимый на записи человек. "Да ладно, у нас тут серьёзные дела. Мы разберемся с этим позже", – отвечает Туск.При этом команда премьера сама изо всех сил пытается продемонстрировать приверженность Дональду Трампу и его курсу – хотя сделать это непросто, поскольку польские оппозиционеры сразу после президентских выборов в США передали команде Трампа полный список оскорблений со стороны Туска сотоварищи с переводом на английский язык.Так, 5 февраля глава МИД Польши Радослав Сикорский (в прошлом также оскорблявший Трампа) заявил, что резонансное предложение президента США о выселении палестинцев из сектора Газа и превращения его в ближневосточную Ривьеру "нам, по крайней мере, следует рассмотреть".А вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в последнее время неоднократно подчёркивал, что его страна лучше всех в НАТО выполняет пожелания Дональда Трампа о повышении военных расходов. 5 февраля брюссельская редакция американского портала Politico опубликовала интервью с Косиняком-Камышем, озаглавленное "Польша тратит большие средства на вооружение, чтобы оставаться другом Трампа".В этом году Польша планирует потратить на армию 4,7% своего ВВП, больше, чем любой другой член НАТО, заявил министр. Значительная часть этой суммы будет потрачена на новое оружие для модернизации и расширения польских вооруженных сил: по оценкам Косиняка-Камыша, только на американское оборудование было потрачено от 55 до 60 миллиардов долларов. К примеру, в день публикации интервью было подписано соглашение о поставках ракет для американских истребителей F-35 на сумму 3 миллиарда долларов.Однако есть в интервью и пассаж, который Трампу явно не понравится. Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не поддерживает отправку своих военных на Украину. Эту идею впервые высказал президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом году, а представители администрации США ныне продвигают идею отправки европейских войск на Украину в качестве миротворцев в случае заключения мирного соглашения с Россией. "Польша с самого начала дала понять, что не рассматривает вариант отправки войск на Украину", – прямо заявил польский министр обороны.При этом вооружённый конфликт на Украине давно стал для Польши вопросом внутренней политики. К примеру, президент Польши Анджей Дуда 3 февраля в интервью британскому изданию The Financial Times выразил обеспокоенность, что после прекращения боевых действий преступность перекинется через границу c Украины в Польшу, что может затронуть также другие страны."Вспомните времена, когда распался Советский Союз, и насколько вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США", – заявил Дуда. По его словам, это было вызвано выводом советских войск из Афганистана. "Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей возвращаются с линии фронта домой", – сказал он, добавив, что у многих украинских военных "будут проблемы с психикой".Кроме того, по словам президента Польши, многие будут страдать от посттравматического стрессового расстройства, и, вернувшись в свои родные города и села, они "найдут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, без работы и без перспектив". Дуда также подчеркнул, что Украине необходимо будет оказать помощь в восстановлении экономики и "поддержании порядка и безопасности внутри страны" – с явным намёком на то, что Киев сам не должен выпускать своих уволенных вояк за границу.Масла в огонь подлила и много лет проживающая в Польше украинская активистка Наталья Панченко, которая 3 февраля в интервью киевскому "5 каналу" заявила, что антиукраинская риторика в Польше может закончиться уличными столкновениями на национальной почве.Хотя формально активистка обвиняла в антиукраинских заявлениях кандидата в президенты от ПиС Кароля Навроцкого, однако под влиянием общественного мнения вынужден ужесточать риторику в отношении гостей из-за восточной границы и выдвиженец правящей либеральной партии "Гражданская коалиция" (ГК), мэр Варшавы Рафал Тшасковский.Так, в конце января Тшасковский предложил выплачивать социальную помощь на детей (составляет около 200 долларов на каждого ребёнка) только тем беженцам с Украины, кто официально работает и платит налоги в Польше (ныне её получают все без исключения). Тшасковского оперативно поддержал Дональд Туск, и соответствующее решение явно будет принято ещё до президентских выборов.Не исключено, что к тому времени будут и более жёсткие решения в отношении украинских беженцев в Польше. Ведь даже близкий к правительству Туска Центр имени Мерошевского на днях признал: в течение минувшего года количество поляков, негативно относящихся к украинцам, возросло с 27% до 30%, а доля тех, кто относится хорошо, уменьшилась с 25% до 23%. При этом увеличилось число противников предоставления военной помощи Киеву – с 26% до 35%, в то время как количество сторонников этого уменьшилось за год на 5 процентных пунктов, до 49%. Большинство других социологических служб Польши дают ещё более плачевные для украинцев и Украины результаты.Стоит отметить, что ни власти, ни оппозиция в Польше просто не отдают себе отчёт в том, что подобное отношение польского общества прямо связано с шапкозакидательскими заявлениями Варшавы на протяжении последних трёх лет о "поражении России на поле боя". Теперь, когда невозможность этого стала очевидна всем, а администрация Трампа пытается потушить конфликт, развязанный её предшественниками, поляки пока нашли крайних в виде украинцев, которых они каждый день видят в своих городах. Но рано или поздно недовольство происходящим отразится и на отношении польских избирателей к своим политикам – а в плане поддержки Киева особой разницы между ПиС и ГК нет.О том, как в Европе и США воспринимают нынче российско-украинский кризис - в статье Татьяны Стоянович "Трамп польстился на украинские недра, плохие новости для Швеции и НАТО. Украина в международном контексте"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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польша, украина, сша, дональд трамп, анджей дуда, ярослав качиньский, нато, сейм, сенат, f-35, эксклюзив
Польша, Украина, США, Дональд Трамп, Анджей Дуда, Ярослав Качиньский, НАТО, сейм, сенат, F-35, Эксклюзив

Польша на растяжке между Трампом и Украиной

10:48 06.02.2025 (обновлено: 12:09 06.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Флаги на территории посольства Польши в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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По заявлению председателя Конституционного суда Польши начато расследование о государственном перевороте в стране. Аналитики связывают это с надеждами польской оппозиции на поддержку со стороны Трампа
В среду, 5 февраля, председатель Конституционного суда (КС) Польши Богдан Свенчковский сделал неожиданное заявление. На брифинге для СМИ он сообщил, что подал заявление о подозрении в совершении государственного переворота, в частности, со стороны премьер-министра Дональда Туска.

"Я осознал, что существует юридическое обязательство, которое я должен выполнить. Именно поэтому 31 января я подписал 60-страничное уведомление об обоснованном подозрении в совершении преступления премьер-министром, министрами, спикером сейма, спикером сената, членами парламента и сенаторами от правящей коалиции, председателем правительственного законодательного центра, некоторыми судьями, прокурорами и другими лицами", – сообщил Свенчковский.

По его словам, расследование этого дела уже начал заместитель генерального прокурора Михал Островский.
В первую очередь речь идёт о том, что "организованная преступная группа", как назвал Свенчковский правящую коалицию и сформированное ею правительство, не выполняла решений Верховного и Конституционного судов Польши. Кроме того, она с помощью "насилия и незаконных угроз" препятствовала деятельности упомянутых судов и входящих в их состав судей, и прекратила публикацию в Официальном вестнике решений Конституционного суда Польши (таких набралось уже 22).
Богдан Свенчковский подчеркнул, что речь идёт именно о государственном перевороте, хотя "это не государственный переворот с выводом армии на улицы, это ползучий, системный государственный переворот". Поскольку Свенчковский был назначен на свой пост в декабре 2024 года решением президента Польши Анджея Дуды, выдвиженца ныне оппозиционной консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС), неудивительно, что первым на заявление главы КС отреагировал лидер ПиС Ярослав Качиньский.
"Я приветствую инициативу председателя Конституционного суда и тот факт, что заместитель генерального прокурора инициировал расследование на основании уведомления об обоснованном подозрении в государственном перевороте", – написал Качиньский на платформе Х*. По словам политика, он сам неоднократно ссылался на ст. 127 Уголовного кодекса Польши, "поскольку именно так следует квалифицировать незаконный захват государственных средств массовой информации, Национальной прокуратуры, воспрепятствование деятельности Конституционного суда и Высшего совета правосудия, а также ряд других действий, открыто нарушающих закон и Конституцию".
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Демарш Свенчковского многие аналитики в Польше считают очередной попыткой ПиС использовать во внутренней политике страны внешнеполитическую активность президента США Дональда Трампа, на которого партия Качиньского ставила и в 2016, и в 2020, и в 2024 году. Так, 29 января экс-премьер, один из ключевых политиков ПиС Матеуш Моравецкий заявил, что президент Дональд Трамп может посетить Варшаву 28-29 апреля в рамках саммита Инициативы трёх морей, который организует президент Дуда. Естественно, что такой визит за месяц до президентских выборов в Польше стал бы мощнейшей поддержкой для кандидата от "Права и Справедливости" на этот пост – Кароля Навроцкого.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, который весной 2023 года заявлял, что Дональд Трамп будто бы зависим от российских спецслужб и завербован ими 30 лет назад, попытался нивелировать обвинения со стороны председателя КС. Премьер также на платформе Х* опубликовал короткое видео, на котором он играет в настольный теннис. "Послушайте, Качиньский говорит, что вы устроили государственный переворот", – обращается к главе правительства невидимый на записи человек. "Да ладно, у нас тут серьёзные дела. Мы разберемся с этим позже", – отвечает Туск.
При этом команда премьера сама изо всех сил пытается продемонстрировать приверженность Дональду Трампу и его курсу – хотя сделать это непросто, поскольку польские оппозиционеры сразу после президентских выборов в США передали команде Трампа полный список оскорблений со стороны Туска сотоварищи с переводом на английский язык.
Так, 5 февраля глава МИД Польши Радослав Сикорский (в прошлом также оскорблявший Трампа) заявил, что резонансное предложение президента США о выселении палестинцев из сектора Газа и превращения его в ближневосточную Ривьеру "нам, по крайней мере, следует рассмотреть".
А вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в последнее время неоднократно подчёркивал, что его страна лучше всех в НАТО выполняет пожелания Дональда Трампа о повышении военных расходов. 5 февраля брюссельская редакция американского портала Politico опубликовала интервью с Косиняком-Камышем, озаглавленное "Польша тратит большие средства на вооружение, чтобы оставаться другом Трампа".
В этом году Польша планирует потратить на армию 4,7% своего ВВП, больше, чем любой другой член НАТО, заявил министр. Значительная часть этой суммы будет потрачена на новое оружие для модернизации и расширения польских вооруженных сил: по оценкам Косиняка-Камыша, только на американское оборудование было потрачено от 55 до 60 миллиардов долларов. К примеру, в день публикации интервью было подписано соглашение о поставках ракет для американских истребителей F-35 на сумму 3 миллиарда долларов.
"Мы можем спокойно показать новой администрации Трампа, что два условия, которые президент Трамп часто подчеркивает, – расходы на оборону, которые у нас на самом высоком уровне в НАТО, и взаимные экономические отношения для американского бизнеса, – реализуются Польшей на самом высоком уровне в Европе", – заявил Косиняк-Камыш. "Это своего рода страховой полис", – добавил он.
Однако есть в интервью и пассаж, который Трампу явно не понравится. Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не поддерживает отправку своих военных на Украину. Эту идею впервые высказал президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом году, а представители администрации США ныне продвигают идею отправки европейских войск на Украину в качестве миротворцев в случае заключения мирного соглашения с Россией. "Польша с самого начала дала понять, что не рассматривает вариант отправки войск на Украину", – прямо заявил польский министр обороны.
При этом вооружённый конфликт на Украине давно стал для Польши вопросом внутренней политики. К примеру, президент Польши Анджей Дуда 3 февраля в интервью британскому изданию The Financial Times выразил обеспокоенность, что после прекращения боевых действий преступность перекинется через границу c Украины в Польшу, что может затронуть также другие страны.
"Вспомните времена, когда распался Советский Союз, и насколько вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США", – заявил Дуда. По его словам, это было вызвано выводом советских войск из Афганистана. "Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей возвращаются с линии фронта домой", – сказал он, добавив, что у многих украинских военных "будут проблемы с психикой".
Кроме того, по словам президента Польши, многие будут страдать от посттравматического стрессового расстройства, и, вернувшись в свои родные города и села, они "найдут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, без работы и без перспектив". Дуда также подчеркнул, что Украине необходимо будет оказать помощь в восстановлении экономики и "поддержании порядка и безопасности внутри страны" – с явным намёком на то, что Киев сам не должен выпускать своих уволенных вояк за границу.
Масла в огонь подлила и много лет проживающая в Польше украинская активистка Наталья Панченко, которая 3 февраля в интервью киевскому "5 каналу" заявила, что антиукраинская риторика в Польше может закончиться уличными столкновениями на национальной почве.
"Это, прежде всего, огромная опасность для поляков, потому что сегодня, когда каждый десятый житель Польши – украинец, растущая враждебность между украинцами и поляками уже очень опасна, особенно для Польши. Потому что на польской территории будут столкновения, потому что на польской территории будут поджоги магазинов, домов и так далее", – сказала Панченко.
Хотя формально активистка обвиняла в антиукраинских заявлениях кандидата в президенты от ПиС Кароля Навроцкого, однако под влиянием общественного мнения вынужден ужесточать риторику в отношении гостей из-за восточной границы и выдвиженец правящей либеральной партии "Гражданская коалиция" (ГК), мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Так, в конце января Тшасковский предложил выплачивать социальную помощь на детей (составляет около 200 долларов на каждого ребёнка) только тем беженцам с Украины, кто официально работает и платит налоги в Польше (ныне её получают все без исключения). Тшасковского оперативно поддержал Дональд Туск, и соответствующее решение явно будет принято ещё до президентских выборов.
Не исключено, что к тому времени будут и более жёсткие решения в отношении украинских беженцев в Польше. Ведь даже близкий к правительству Туска Центр имени Мерошевского на днях признал: в течение минувшего года количество поляков, негативно относящихся к украинцам, возросло с 27% до 30%, а доля тех, кто относится хорошо, уменьшилась с 25% до 23%. При этом увеличилось число противников предоставления военной помощи Киеву – с 26% до 35%, в то время как количество сторонников этого уменьшилось за год на 5 процентных пунктов, до 49%. Большинство других социологических служб Польши дают ещё более плачевные для украинцев и Украины результаты.
Стоит отметить, что ни власти, ни оппозиция в Польше просто не отдают себе отчёт в том, что подобное отношение польского общества прямо связано с шапкозакидательскими заявлениями Варшавы на протяжении последних трёх лет о "поражении России на поле боя". Теперь, когда невозможность этого стала очевидна всем, а администрация Трампа пытается потушить конфликт, развязанный её предшественниками, поляки пока нашли крайних в виде украинцев, которых они каждый день видят в своих городах. Но рано или поздно недовольство происходящим отразится и на отношении польских избирателей к своим политикам – а в плане поддержки Киева особой разницы между ПиС и ГК нет.
О том, как в Европе и США воспринимают нынче российско-украинский кризис - в статье Татьяны Стоянович "Трамп польстился на украинские недра, плохие новости для Швеции и НАТО. Украина в международном контексте"
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
ПольшаУкраинаСШАДональд ТрампАнджей ДудаЯрослав КачиньскийНАТОсеймсенатF-35Эксклюзив
 
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