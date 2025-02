https://ukraina.ru/20250206/1060846603.html

Трамп польстился на украинские недра, плохие новости для Швеции и НАТО. Украина в международном контексте

Президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Украиной, чтобы получить доступ к ее ключевым природным ресурсам. Однако проблема в том, что большинство месторождений редкоземельных металлов, интересующих США, находятся под контролем России, пишет 5 февраля американский Newsweek

"Мы хотим заключить сделку с Украиной, по которой они получат то, что мы им даем, в обмен на редкоземельные металлы и другие товары. Нам нужны гарантии. Мы даем им деньги из рук в руки", – цитирует газета заявление Дональда Трампа, сделанное 3 февраля в Белом доме.Newsweek отмечает, что Украина обладает запасами редкоземельных металлов на триллионы долларов, которые необходимы для современной высокотехнологичной экономики и которые Владимир Зеленский предлагал своим союзникам в рамках "плана победы" из пяти пунктов, представленного в октябре 2024 года.Издание ссылается на данные Forbes Ukraine, в соответствии с которыми около 70% особо важных минеральных ресурсов Украины на сумму 14,8 трлн долларов находятся в Донецкой*, Днепропетровской и Луганской областях*. Так как Россия контролирует значительную часть этих территорий, возникает вопрос, как Трамп сможет получить доступ к этим месторождениям, отмечают американские журналисты.* На территории Донецкой и Луганской народных республик – Ред.Также у них нет ответа на вопрос, как Трамп собирается организовать заключение потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной, если российская сторона уже заявила, что не уступит Донбасс, на территории которого и сосредоточена значительная часть "украинских" природных ресурсов.При этом американское издание забывает упомянуть, что упомянутые территории вошли в состав Российской Федерации на основании референдума, и поэтому вряд ли могут быть предметом торга между Москвой и Вашингтоном.Тем временем The Wall Street Journal сравнивает предложение президента США об обмене ресурсов на военную помощь с его заявлениями в первый президентский срок о том, что огромные запасы полезных ископаемых в Афганистане вполне могут пойти в счет оплаты за идущую там войну.И все же главное препятствие, по мнению экспертов, опрошенных изданием, заключается именно в том, что регионы, в которых сосредоточено большинство запасов, находятся под российским контролем или вблизи от линии фронта. Это значит, что никто не может их добывать, полагают западные эксперты.От кабелей до матрасов. Без помощи USAID на Украину надвигается гуманитарный кризисБез военной помощи США Украине будет намного сложнее продолжать вооруженный конфликт, а без невоенной помощи США ее ждет гуманитарный и экономический кризис.Испанская El País напоминает, что как раз Украина является крупнейшим получателем американской помощи – за три года конфликта стране было выделено более 34 млрд евро через агентство США по международному развитию USAID. Решение президента США Дональда Трампа о заморозке всей иностранной помощи невоенного характера, которое он принял 24 января, грозит Украине настоящей катастрофой, констатирует газета.Испанские журналисты подчеркивают, что замораживание помощи наиболее остро ощутили две области – сфера культуры и средства массовой информации. По их информации, более 100 организаций в этих областях остались без средств, а в особенно тяжелом положении оказались СМИ, занимающиеся коррупционными расследованиями. Для них финансирование со стороны США составляло 80%, утверждает издание."Помощь, которую получила Украина, включает все, от USB-кабелей и матрасов для беженцев до миллионов долларов для обеспечения безопасности электросетей. Мы даже не представляем, как сильно эта помощь США повлияла на нашу жизнь", – процитировал El País слова украинского фотографа Владислава Соделя, который в течение восьми лет освещал работу USAID в своей стране.Тем временем младший брат Джона Кеннеди — Роберт Кеннеди-младший рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, как ЦРУ, используя USAID как прикрытие, вложило пять миллиардов долларов в финансирование беспорядков во время киевского Майдана. При этом американское правительство никогда не говорило своим гражданам, что оно финансирует эти протесты, отметил он."Эти беспорядки привели к государственному перевороту против демократически избранного правительства Украины. Это было правительство, которое отказалось выбирать сторону Запада. Поэтому мы хотели их убрать", — заявил Роберт Кеннеди.Страшное российское оружие, сделанное по шведскому образцу, угрожает НАТОТем временем в Польше беспокоятся по поводу того, что захваченное русскими на поле боя западное трофейное оружие используется для усовершенствования российского оружия. Издание Interia пишет о новейшем зенитно-артиллерийском комплексе 2С38 "Деривация-ПВО", который, по утверждению польских журналистов, был усовершенствован благодаря захвату шведской боевой машины пехоты CV90.В статье отмечается, что это "очень плохая новость не только для Швеции, но и для всего НАТО".Interia ссылается на слова военных экспертов службы BulgarianMilitary.com, которые со своей стороны сообщают, что русские разобрали на части шведскую боевую машину, которая среди лучших в мире в своем сегменте, и получили очень много ценной информации о том, как работает эта техника."Благодаря этому российская армия сможет быстрее и эффективнее нейтрализовать любые средства воздушного нападения, такие как дроны-камикадзе, а также бронетехнику противника. Речь идет не только об украинской технике, но и о новейших разработках НАТО", – пишет польское издание.Эксперты предполагают, что русские могли использовать в своем новом комплексе такое мощное оружие, как 40-миллиметровая автоматическая пушка, которой оснащена CV90, и даже снаряды, которые на момент захвата шведской машины находились на ее борту, подчеркивают польские журналисты."Комплекс должен в ближайшее время попасть на фронт на Украине и пройти там боевое крещение", — предупреждают они.Медийное оружие по имени Дмитрий КиселевПрезидент России Владимир Путин "пытается заключить с Трампом мирное соглашение по Украине, которое закрепит за Россией ее территориальные приобретения". Для этого ему нужно одобрение простых россиян, которым президенту помогает заручиться звезда российского телевидения, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, утверждает американская газета The Wall Street Journal.Издание называет Киселёва самым влиятельным телеведущим страны и добавляет, что для десятков миллионов телезрителей во всех одиннадцати часовых поясах России воскресный вечер непременно означает просмотр передачи "Вести недели" Дмитрия Киселёва.The Wall Street Journal сравнивает значимость российского телеведущего со звездами американского телевидения Уолтером Кронкайтом и Дэном Разером. При этом издание признает, что видеоряд передачи "Вести недели" не отстает от выпусков новостей CNN или Би-би-си — с драматичной вступительной музыкой и большими тикающими часами на заставке."Однако посыл он транслирует совсем иной", — пишет издание, описывая с явной досадой профессионально снятые репортажи о военных успехах России.Американские журналисты критикуют Киселёва за его взгляды, однако признают, что один журналистский навык, чрезвычайно важный для телеведущего, Киселев отточил до совершенства: умение влиять на телезрителя и завоевывать его доверие, используя при этом мимику, язык тела, еле заметные жесты и особую дикцию, отмечается в статье издания.Как это выглядит на практике, The Wall Street Journal иллюстрирует следующим примером."Один из недавних выпусков начался с апокалипсического предупреждения Западу: Россия, не колеблясь, пустит в ход ядерное оружие, если почувствует угрозу. При этом кадры обращения президента Владимира Путина к кремлевским чиновникам перемежались кадрами летящих ракет. “Не жалуйтесь потом, — произнес Киселев своим фирменным хриплым голосом. — Не говорите нам, что вас не предупреждали”", — цитирует издание фрагмент популярной телепередачи.Любимое занятие западных журналистов – это размышления на тему "кремлевской пропаганды". Оказывается, она их волнует и действует и на них тоже.Больше о последствиях приостановки деятельности USAID в материале Александра Чаленко Почему для России хорошо, чтобы грантоеды и дальше продолжали получать западные гранты?

