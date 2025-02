https://ukraina.ru/20250205/1060839827.html

Почему у Трампа не получится превратить Палестину в "Ближневосточную Ривьеру"

"План Трампа по Саудовской Аравии Газе: блеф или реальность" – под таким заголовком вышло свежее британское издание The Times, которое Дональда Трампа, очень мягко говоря, не любит, считая его тираном, мизогином и даже российским агентом влияния.

Кроме того, по мнению The Times, Трамп якобы известен своей привычкой говорить экспромтом, и его совместная пресс-конференция с израильским премьером Нетаньяху во вторник не стала исключением из правил.Дональд представил концепцию, согласно которой американские военные и некие частные подрядчики займутся восстановлением Газы в рамках "долгосрочного владения". А владеть, понятное дело, будет никто иной, как американцы и израильтяне.Плюс этого плана состоит в том, что, как считалось, при реализации такого сценария, теоретически, премьер-министр Израиля не будет продолжать уничтожение сектора Газа. Хотя бы потому, что Трампу – родственному как евреям, так и ливанским арбам – такая перспектива однозначно не улыбается.Но Нетаньяху все же решил сыграть в свою игру, а родственники Трампа не стали ему мешать.Конечно, поначалу президент США хочет решить вопрос Газы хорошо и красиво. До такой степени, что Трамп завил: Америка готова занять Газу и сделать из нее "Ривьеру Ближнего Востока".Ну, то есть, итальянскую, но только на особый ближневосточный лад. Потому что играть в азартные игры и заниматься ростовщичеством мусульманам, к примеру, нельзя.Конечно, это звучит заманчиво – особенно для людей, которые более года обитали возле кострищ.Однако, как всегда, есть одно не самое приятное "но". Несмотря на родню, Трамп все же договорился с Нетаньяху – вероятно, ради республиканцев, которые, как известно, в основной массе своей поддерживают Израиль.Расписывая палестинцам их новые дома (на строительстве которых он наверняка намеривается хорошо заработать), Дональд Трамп забыл обмолвится, что он предложил Египту и Иордании принять беженцев из Газы.Разумеется, обе страны категорически отказались – Египет является самой населенной страной арабского мира, и там бывают настоящие голодные годы. А иорданцы – те же, по большом, счету, палестинцы. Так, местная королева Рания, супруга короля Абдаллы II ибн Хусейн аль-Хашими, имеет именно палестинские кони. Тем не менее, принимать у себя своих сородичей они не любят.По данным ближневосточных источников, лидеры арабских стран пытаются переубедить Трампа, чтобы Газа снова не запылала. И никаких "Соглашений Авраама" больше не предвидится – несмотря на том, что в первый срок Трампа саудиты считались его основными союзниками, не исключая даже Израиля.Причем, лидирующую роль в этом проекте играет именно Саудовская Аравия. И дело даже не в том, что саудовские лидеры также поспешили заявить, что не станут налаживать отношения с Израилем в рамках "Соглашений Авраама", пока не будет создано независимое палестинское государство.Хотя в новой каденции Саудовскую Аравию тоже сплошь и рядом называли страной, куда якобы первым приедет Трамп.Секрет охлаждения американо-саудовских отношений раскрыла The Wall Street Journal. Это растущие цены на нефть. В своём новом материале WSJ пишет: команда Трампа уже поняла, что существенное увеличение добычи нефти в США для снижения мировых цен нецелесообразно."По словам руководителей нефтяных компаний, в ближайшее время не ожидается нового нефтяного бума в Америке, независимо от того, сколько нормативных актов будет отменено. После того, как многие производители обанкротились во время пика сланцевого бума, отрасль теперь сосредоточена на сокращении издержек и возврате денег инвесторам", – считает The Wall Street Journal."Команда Трампа уже намерена снизить цены на нефть до $45 за баррель (сейчас он торгуется $73 по сравнению с более чем $94 в 2022 году). Но такое падение может стать катастрофическим для американских производителей сланца", – отмечает The Wall Street Journal.Деловое издание также напоминает, что десятки американских сланцевых бурильщиков (в основном из Техаса) обанкротились еще в 2020 году, когда цены рухнули из-за COVID, а Саудовская Аравия будет бороться за то, чтобы сбалансировать свой бюджет при текущем уровне цен. И с тех пор они так и не выровнялись.Женевская конвенция, подписанная США и Израилем, запрещает насильственное переселение коренного населения. Кроме того, отправка американских войск на Ближний Восток потребовала бы одобрения конгресса, а республиканцы, выступающие за изоляционизм и минимальное вмешательство в иностранные конфликты, обычно выступают против такого подхода. Таким образом, шансы на реализацию этого проекта выглядят крайне сомнительными.Остаётся главный вопрос: был ли план "Ближневосточной Ривьеры" очередным блефом американской внешней политики? Или же это в самом деле было началом серьёзного политического манёвра, способного изменить баланс сил на Ближнем Востоке?Что решил в этой ситуации Трамп? Ведь без нефтяных доходов, как минимум, не обеспечить нефтяной рай для палестинцев, и никуда их не переселить.Как сообщают источники, президент США решил убедить Саудовскую Аравию и другие страны ОПЕК наводнить рынок большим количеством нефти.Однако Саудовская Аравия уже заявила, что не намерена этого делать – вполне возможно, идя нефтяным курсом России.Читайте также: Война продолжается. Планировал ли Израиль передать трофейное оружие Украине

