Почему у Трампа не получится превратить Палестину в "Ближневосточную Ривьеру" - 05.02.2025 Украина.ру
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Почему у Трампа не получится превратить Палестину в "Ближневосточную Ривьеру"
Почему у Трампа не получится превратить Палестину в "Ближневосточную Ривьеру" - 05.02.2025 Украина.ру
Почему у Трампа не получится превратить Палестину в "Ближневосточную Ривьеру"
"План Трампа по Саудовской Аравии Газе: блеф или реальность" – под таким заголовком вышло свежее британское издание The Times, которое Дональда Трампа, очень мягко говоря, не любит, считая его тираном, мизогином и даже российским агентом влияния.
2025-02-05T16:03
2025-02-05T16:04
газа
эксклюзив
саудовская аравия
израиль
туск дональд
the wall street journal
биньямин нетаньяху
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Кроме того, по мнению The Times, Трамп якобы известен своей привычкой говорить экспромтом, и его совместная пресс-конференция с израильским премьером Нетаньяху во вторник не стала исключением из правил.Дональд представил концепцию, согласно которой американские военные и некие частные подрядчики займутся восстановлением Газы в рамках "долгосрочного владения". А владеть, понятное дело, будет никто иной, как американцы и израильтяне.Плюс этого плана состоит в том, что, как считалось, при реализации такого сценария, теоретически, премьер-министр Израиля не будет продолжать уничтожение сектора Газа. Хотя бы потому, что Трампу – родственному как евреям, так и ливанским арбам – такая перспектива однозначно не улыбается.Но Нетаньяху все же решил сыграть в свою игру, а родственники Трампа не стали ему мешать.Конечно, поначалу президент США хочет решить вопрос Газы хорошо и красиво. До такой степени, что Трамп завил: Америка готова занять Газу и сделать из нее "Ривьеру Ближнего Востока".Ну, то есть, итальянскую, но только на особый ближневосточный лад. Потому что играть в азартные игры и заниматься ростовщичеством мусульманам, к примеру, нельзя.Конечно, это звучит заманчиво – особенно для людей, которые более года обитали возле кострищ.Однако, как всегда, есть одно не самое приятное "но". Несмотря на родню, Трамп все же договорился с Нетаньяху – вероятно, ради республиканцев, которые, как известно, в основной массе своей поддерживают Израиль.Расписывая палестинцам их новые дома (на строительстве которых он наверняка намеривается хорошо заработать), Дональд Трамп забыл обмолвится, что он предложил Египту и Иордании принять беженцев из Газы.Разумеется, обе страны категорически отказались – Египет является самой населенной страной арабского мира, и там бывают настоящие голодные годы. А иорданцы – те же, по большом, счету, палестинцы. Так, местная королева Рания, супруга короля Абдаллы II ибн Хусейн аль-Хашими, имеет именно палестинские кони. Тем не менее, принимать у себя своих сородичей они не любят.По данным ближневосточных источников, лидеры арабских стран пытаются переубедить Трампа, чтобы Газа снова не запылала. И никаких "Соглашений Авраама" больше не предвидится – несмотря на том, что в первый срок Трампа саудиты считались его основными союзниками, не исключая даже Израиля.Причем, лидирующую роль в этом проекте играет именно Саудовская Аравия. И дело даже не в том, что саудовские лидеры также поспешили заявить, что не станут налаживать отношения с Израилем в рамках "Соглашений Авраама", пока не будет создано независимое палестинское государство.Хотя в новой каденции Саудовскую Аравию тоже сплошь и рядом называли страной, куда якобы первым приедет Трамп.Секрет охлаждения американо-саудовских отношений раскрыла The Wall Street Journal. Это растущие цены на нефть. В своём новом материале WSJ пишет: команда Трампа уже поняла, что существенное увеличение добычи нефти в США для снижения мировых цен нецелесообразно."По словам руководителей нефтяных компаний, в ближайшее время не ожидается нового нефтяного бума в Америке, независимо от того, сколько нормативных актов будет отменено. После того, как многие производители обанкротились во время пика сланцевого бума, отрасль теперь сосредоточена на сокращении издержек и возврате денег инвесторам", – считает The Wall Street Journal."Команда Трампа уже намерена снизить цены на нефть до $45 за баррель (сейчас он торгуется $73 по сравнению с более чем $94 в 2022 году). Но такое падение может стать катастрофическим для американских производителей сланца", – отмечает The Wall Street Journal.Деловое издание также напоминает, что десятки американских сланцевых бурильщиков (в основном из Техаса) обанкротились еще в 2020 году, когда цены рухнули из-за COVID, а Саудовская Аравия будет бороться за то, чтобы сбалансировать свой бюджет при текущем уровне цен. И с тех пор они так и не выровнялись.Женевская конвенция, подписанная США и Израилем, запрещает насильственное переселение коренного населения. Кроме того, отправка американских войск на Ближний Восток потребовала бы одобрения конгресса, а республиканцы, выступающие за изоляционизм и минимальное вмешательство в иностранные конфликты, обычно выступают против такого подхода. Таким образом, шансы на реализацию этого проекта выглядят крайне сомнительными.Остаётся главный вопрос: был ли план "Ближневосточной Ривьеры" очередным блефом американской внешней политики? Или же это в самом деле было началом серьёзного политического манёвра, способного изменить баланс сил на Ближнем Востоке?Что решил в этой ситуации Трамп? Ведь без нефтяных доходов, как минимум, не обеспечить нефтяной рай для палестинцев, и никуда их не переселить.Как сообщают источники, президент США решил убедить Саудовскую Аравию и другие страны ОПЕК наводнить рынок большим количеством нефти.Однако Саудовская Аравия уже заявила, что не намерена этого делать – вполне возможно, идя нефтяным курсом России.Читайте также: Война продолжается. Планировал ли Израиль передать трофейное оружие Украине
газа
саудовская аравия
израиль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
газа, эксклюзив, саудовская аравия, израиль, туск дональд, the wall street journal, биньямин нетаньяху
Газа, Эксклюзив, Саудовская Аравия, Израиль, Туск Дональд, The Wall Street Journal, Биньямин Нетаньяху

Почему у Трампа не получится превратить Палестину в "Ближневосточную Ривьеру"

16:03 05.02.2025 (обновлено: 16:04 05.02.2025)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP / Evan Vucci
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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"План Трампа по Саудовской Аравии Газе: блеф или реальность" – под таким заголовком вышло свежее британское издание The Times, которое Дональда Трампа, очень мягко говоря, не любит, считая его тираном, мизогином и даже российским агентом влияния.
Кроме того, по мнению The Times, Трамп якобы известен своей привычкой говорить экспромтом, и его совместная пресс-конференция с израильским премьером Нетаньяху во вторник не стала исключением из правил.
Дональд представил концепцию, согласно которой американские военные и некие частные подрядчики займутся восстановлением Газы в рамках "долгосрочного владения". А владеть, понятное дело, будет никто иной, как американцы и израильтяне.
Плюс этого плана состоит в том, что, как считалось, при реализации такого сценария, теоретически, премьер-министр Израиля не будет продолжать уничтожение сектора Газа. Хотя бы потому, что Трампу – родственному как евреям, так и ливанским арбам – такая перспектива однозначно не улыбается.
Но Нетаньяху все же решил сыграть в свою игру, а родственники Трампа не стали ему мешать.
Конечно, поначалу президент США хочет решить вопрос Газы хорошо и красиво. До такой степени, что Трамп завил: Америка готова занять Газу и сделать из нее "Ривьеру Ближнего Востока".
Ну, то есть, итальянскую, но только на особый ближневосточный лад. Потому что играть в азартные игры и заниматься ростовщичеством мусульманам, к примеру, нельзя.
"США возьмут под контроль сектор Газа, и мы проведем там работу, – сказал он. – Мы будем отвечать за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на территории, выравнивание территории и избавление от разрушенных зданий. Мы создадим экономическое развитие и безграничное количество рабочих мест и жилья для людей в регионе".
Конечно, это звучит заманчиво – особенно для людей, которые более года обитали возле кострищ.
Однако, как всегда, есть одно не самое приятное "но". Несмотря на родню, Трамп все же договорился с Нетаньяху – вероятно, ради республиканцев, которые, как известно, в основной массе своей поддерживают Израиль.
Расписывая палестинцам их новые дома (на строительстве которых он наверняка намеривается хорошо заработать), Дональд Трамп забыл обмолвится, что он предложил Египту и Иордании принять беженцев из Газы.
Разумеется, обе страны категорически отказались – Египет является самой населенной страной арабского мира, и там бывают настоящие голодные годы. А иорданцы – те же, по большом, счету, палестинцы. Так, местная королева Рания, супруга короля Абдаллы II ибн Хусейн аль-Хашими, имеет именно палестинские кони. Тем не менее, принимать у себя своих сородичей они не любят.
По данным ближневосточных источников, лидеры арабских стран пытаются переубедить Трампа, чтобы Газа снова не запылала. И никаких "Соглашений Авраама" больше не предвидится – несмотря на том, что в первый срок Трампа саудиты считались его основными союзниками, не исключая даже Израиля.
Причем, лидирующую роль в этом проекте играет именно Саудовская Аравия. И дело даже не в том, что саудовские лидеры также поспешили заявить, что не станут налаживать отношения с Израилем в рамках "Соглашений Авраама", пока не будет создано независимое палестинское государство.
Хотя в новой каденции Саудовскую Аравию тоже сплошь и рядом называли страной, куда якобы первым приедет Трамп.
Секрет охлаждения американо-саудовских отношений раскрыла The Wall Street Journal. Это растущие цены на нефть. В своём новом материале WSJ пишет: команда Трампа уже поняла, что существенное увеличение добычи нефти в США для снижения мировых цен нецелесообразно.
"По словам руководителей нефтяных компаний, в ближайшее время не ожидается нового нефтяного бума в Америке, независимо от того, сколько нормативных актов будет отменено. После того, как многие производители обанкротились во время пика сланцевого бума, отрасль теперь сосредоточена на сокращении издержек и возврате денег инвесторам", – считает The Wall Street Journal.
"Команда Трампа уже намерена снизить цены на нефть до $45 за баррель (сейчас он торгуется $73 по сравнению с более чем $94 в 2022 году). Но такое падение может стать катастрофическим для американских производителей сланца", – отмечает The Wall Street Journal.
Деловое издание также напоминает, что десятки американских сланцевых бурильщиков (в основном из Техаса) обанкротились еще в 2020 году, когда цены рухнули из-за COVID, а Саудовская Аравия будет бороться за то, чтобы сбалансировать свой бюджет при текущем уровне цен. И с тех пор они так и не выровнялись.
Женевская конвенция, подписанная США и Израилем, запрещает насильственное переселение коренного населения. Кроме того, отправка американских войск на Ближний Восток потребовала бы одобрения конгресса, а республиканцы, выступающие за изоляционизм и минимальное вмешательство в иностранные конфликты, обычно выступают против такого подхода. Таким образом, шансы на реализацию этого проекта выглядят крайне сомнительными.
Остаётся главный вопрос: был ли план "Ближневосточной Ривьеры" очередным блефом американской внешней политики? Или же это в самом деле было началом серьёзного политического манёвра, способного изменить баланс сил на Ближнем Востоке?
Что решил в этой ситуации Трамп? Ведь без нефтяных доходов, как минимум, не обеспечить нефтяной рай для палестинцев, и никуда их не переселить.
Как сообщают источники, президент США решил убедить Саудовскую Аравию и другие страны ОПЕК наводнить рынок большим количеством нефти.
Однако Саудовская Аравия уже заявила, что не намерена этого делать – вполне возможно, идя нефтяным курсом России.
Читайте также: Война продолжается. Планировал ли Израиль передать трофейное оружие Украине
 
ГазаЭксклюзивСаудовская АравияИзраильТуск ДональдThe Wall Street JournalБиньямин Нетаньяху
 
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Заголовок открываемого материала
16:03Почему у Трампа не получится превратить Палестину в "Ближневосточную Ривьеру"
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