Война продолжается. Планировал ли Израиль передать трофейное оружие Украине - 24.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250124/1060539625.html
Война продолжается. Планировал ли Израиль передать трофейное оружие Украине
Война продолжается. Планировал ли Израиль передать трофейное оружие Украине - 24.01.2025 Украина.ру
Война продолжается. Планировал ли Израиль передать трофейное оружие Украине
Как сообщается, израильские власти якобы намерены передать Украине трофейные вооружения российского производства, захваченные в Ливане на военных складах организации "Хизбалла" в ноябре прошлого года
2025-01-24T14:53
2025-01-24T16:10
эксклюзив
израиль
украина
россия
биньямин нетаньяху
дональд трамп
башар асад
хамас
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060542655_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_2b42c98040c09b4fbf4d525f1d3c0f3c.jpg
Израильская пресса сообщает, будто бы 60% оружия "Хизбаллы", которое попало в руки к Израилю, было произведено именно в России – например, снайперские винтовки, противотанковый гранатомет СПГ-9 "Копье" или новые ПТРК "Корнет", изготовленные в 2020 году.Все это вызывает крайние сомнения, и с большой долей вероятности является организованной информационной провокацией киевского режима или его евроатлантических покровителей на Западе.Во время нынешней кампании сухопутные силы Тель-Авива не достигли в Ливане каких-то особенных стратегических прорывов. Основные успехи израильской армии были обязаны мощным ударам с воздуха – учитывая тот простой факт, что у ливанцев нет современного ПВО, и бомбить Бейрут можно практически безнаказанно.В остальном "Хизбалла" отступала организованно и сравнительно недалеко, имея достаточно времени, чтобы забрать все для себя ценное.Кроме того, оружие, которое традиционно использует в своих целях ливанская шиитская группировка, всегда было разным, и не секрет, что в основном его производили в Иране. Россия предпочитает в принципе не вмешиваться в сложный ближневосточный конфликт.Конечно, теоретически израильтяне могли забрать какие-то трофеи на территории Сирии – такая версия тоже звучала в израильской прессе. Но бывшее правительство Башара Асада покупало вооружения на законных основаниях, с учетом норм международного права, и давно не участвовало в серьезных конфликтах с Израилем.Тем не менее вопрос о передаче гипотетических трофеев как будто бы уже обсуждался на встрече между заместителем главы МИД Израиля Шаррен Хаскель и послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком.Как отмечает издание Jerusalem Post, подобный недружественный шаг не прошел бы даром, серьезно осложнив отношения Израиля и России.Высказывались предположения, что в Тель-Авиве посчитали нужным отреагировать на активизацию сотрудничества между Москвой и Тегераном – в свете недавнего приезда иранского президента, который неделю назад посетил Россию, чтобы подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя государствами.Очевидно, израильские власти уже осознали поспешность заявлений подобного рода – не желая, чтобы не самые компетентные журналисты разрушили их двусторонние отношения с россиянами.Сегодня в МИД Израиля уже отклонили утверждения о передаче какого-либо трофейного оружия Украине.В беседе с РИА "Новости" израильский дипломат подчеркнул, что любые сообщения подобного рода не имеют под собой фактических оснований."В политике государства Израиль по этому вопросу нет никаких изменений", – отметил он в комментарии для агентства.Как уточнил представитель израильского МИЛ, Хаскель выдвигала подобную инициативу раньше – во время работы в парламенте, еще до назначения заместителем министра иностранных дел, когда она еще не входила в состав правительства, а представляла одну из местных оппозиционных партий.Но сегодня украинские дипломаты всего лишь выдают желаемое за действительное. Несмотря на многочисленные просьбы, Израиль последовательно отказывается от передачи вооружений Киеву, ограничиваясь поставками гуманитарной помощи.Тем более что в свете продолжительной военной кампании израильская армия сама испытывает потребность в оружии.Сразу после первых шагов в направлении урегулирования конфликта в секторе Газа, которые привели к демаршу ультраправых министров, с большим скандалом покинувших кабинет Беньямина Нетаньяху, израильский премьер начал новую военную операцию против палестинского населения.Она проходит на Западном берегу реки Иордан, в городе Дженин, и имеет форму масштабного бессрочного военного рейда.Израильские солдаты выгоняют людей из домов и стреляют в подозрительных лиц. На сегодня уже сообщают про тринадцать погибших. Хотя Дженин контролируется Палестинской национальной администрацией – политическими противниками ХАМАС, у которых нет вооруженных отрядов и тяжелых вооружений.Более того, израильтяне вторгаются в Дженин регулярно – последний раз это произошло не далее как в прошлом году, когда действия Тель-Авива получили осуждение со стороны генерального секретаря Организации Объединенных Наций.В прошлом году, когда Израиль провел очередную зачистку города, генеральный секретарь ООН осудил нападение Израиля на Дженин и необоснованное применение крайней силы против его мирных жителей. Но сейчас все повторилось вновь.Нетаньяху пошел на этот шаг по двум важным причинам. Во-первых, сделка по Газе формально не касалась Западного берега реки Иордан, где все это время боев не происходило. Таким образом, Тель-Авив представляет ситуацию так, будто он не нарушил мирное соглашение.Во-вторых, криптии в Дженине должны вернуть ему расположение покинувших кабинет ультраправых.На территории Западного берега, формально подвластной Палестинской национальной автономии, проводится массовое строительство новых израильских поселений, где как раз и проживает электорат крайних израильских националистов.В 2020 году Генассамблея ООН уже в который раз потребовала "полностью прекратить всю поселенческую деятельность Израиля на оккупированной палестинской территории", но такие заявления всегда пропускаются в Тель-Авиве мимо ушей.А вот военно-репрессивные акции против местных палестинцев встречают у части израильского общества одобрение – помогая Нетаньяху удержаться на плаву в сложной политической ситуации.О сделке Трампа по Израилю и Газе – в материале Александра Сокуренко Ближний Восток: Трамп договорился о мире? на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241101/1058551009.html
израиль
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060542655_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87f2ebafe3d06c8c922809caa38bed20.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, израиль, украина, россия, биньямин нетаньяху, дональд трамп, башар асад, хамас, оон
Эксклюзив, Израиль, Украина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Башар Асад, ХАМАС, ООН

Война продолжается. Планировал ли Израиль передать трофейное оружие Украине

14:53 24.01.2025 (обновлено: 16:10 24.01.2025)
 
© AP / Ariel Schalit
- РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP / Ariel Schalit
Читать в
ДзенTelegram
Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Как сообщается, израильские власти якобы намерены передать Украине трофейные вооружения российского производства, захваченные в Ливане на военных складах организации "Хизбалла" в ноябре прошлого года
Израильская пресса сообщает, будто бы 60% оружия "Хизбаллы", которое попало в руки к Израилю, было произведено именно в России – например, снайперские винтовки, противотанковый гранатомет СПГ-9 "Копье" или новые ПТРК "Корнет", изготовленные в 2020 году.
Все это вызывает крайние сомнения, и с большой долей вероятности является организованной информационной провокацией киевского режима или его евроатлантических покровителей на Западе.
Во время нынешней кампании сухопутные силы Тель-Авива не достигли в Ливане каких-то особенных стратегических прорывов. Основные успехи израильской армии были обязаны мощным ударам с воздуха – учитывая тот простой факт, что у ливанцев нет современного ПВО, и бомбить Бейрут можно практически безнаказанно.
В остальном "Хизбалла" отступала организованно и сравнительно недалеко, имея достаточно времени, чтобы забрать все для себя ценное.
Кроме того, оружие, которое традиционно использует в своих целях ливанская шиитская группировка, всегда было разным, и не секрет, что в основном его производили в Иране. Россия предпочитает в принципе не вмешиваться в сложный ближневосточный конфликт.
Конечно, теоретически израильтяне могли забрать какие-то трофеи на территории Сирии – такая версия тоже звучала в израильской прессе. Но бывшее правительство Башара Асада покупало вооружения на законных основаниях, с учетом норм международного права, и давно не участвовало в серьезных конфликтах с Израилем.
Тем не менее вопрос о передаче гипотетических трофеев как будто бы уже обсуждался на встрече между заместителем главы МИД Израиля Шаррен Хаскель и послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком.
Как отмечает издание Jerusalem Post, подобный недружественный шаг не прошел бы даром, серьезно осложнив отношения Израиля и России.
Высказывались предположения, что в Тель-Авиве посчитали нужным отреагировать на активизацию сотрудничества между Москвой и Тегераном – в свете недавнего приезда иранского президента, который неделю назад посетил Россию, чтобы подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя государствами.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2024
1 ноября 2024, 13:20
Ближний Восток: Газа и Ливан как факторы американских выборовНа Ближнем Востоке сохраняется то, что называется стратегической паузой. Хотя никаких видимых изменений, на самом деле, не происходит, но война идет, не останавливаясь
Очевидно, израильские власти уже осознали поспешность заявлений подобного рода – не желая, чтобы не самые компетентные журналисты разрушили их двусторонние отношения с россиянами.
Сегодня в МИД Израиля уже отклонили утверждения о передаче какого-либо трофейного оружия Украине.
В беседе с РИА "Новости" израильский дипломат подчеркнул, что любые сообщения подобного рода не имеют под собой фактических оснований.
"В политике государства Израиль по этому вопросу нет никаких изменений", – отметил он в комментарии для агентства.
Как уточнил представитель израильского МИЛ, Хаскель выдвигала подобную инициативу раньше – во время работы в парламенте, еще до назначения заместителем министра иностранных дел, когда она еще не входила в состав правительства, а представляла одну из местных оппозиционных партий.
Но сегодня украинские дипломаты всего лишь выдают желаемое за действительное. Несмотря на многочисленные просьбы, Израиль последовательно отказывается от передачи вооружений Киеву, ограничиваясь поставками гуманитарной помощи.
Тем более что в свете продолжительной военной кампании израильская армия сама испытывает потребность в оружии.
Сразу после первых шагов в направлении урегулирования конфликта в секторе Газа, которые привели к демаршу ультраправых министров, с большим скандалом покинувших кабинет Беньямина Нетаньяху, израильский премьер начал новую военную операцию против палестинского населения.
Она проходит на Западном берегу реки Иордан, в городе Дженин, и имеет форму масштабного бессрочного военного рейда.
Израильские солдаты выгоняют людей из домов и стреляют в подозрительных лиц. На сегодня уже сообщают про тринадцать погибших. Хотя Дженин контролируется Палестинской национальной администрацией – политическими противниками ХАМАС, у которых нет вооруженных отрядов и тяжелых вооружений.
Более того, израильтяне вторгаются в Дженин регулярно – последний раз это произошло не далее как в прошлом году, когда действия Тель-Авива получили осуждение со стороны генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
В прошлом году, когда Израиль провел очередную зачистку города, генеральный секретарь ООН осудил нападение Израиля на Дженин и необоснованное применение крайней силы против его мирных жителей. Но сейчас все повторилось вновь.
Нетаньяху пошел на этот шаг по двум важным причинам. Во-первых, сделка по Газе формально не касалась Западного берега реки Иордан, где все это время боев не происходило. Таким образом, Тель-Авив представляет ситуацию так, будто он не нарушил мирное соглашение.
Во-вторых, криптии в Дженине должны вернуть ему расположение покинувших кабинет ультраправых.
На территории Западного берега, формально подвластной Палестинской национальной автономии, проводится массовое строительство новых израильских поселений, где как раз и проживает электорат крайних израильских националистов.
В 2020 году Генассамблея ООН уже в который раз потребовала "полностью прекратить всю поселенческую деятельность Израиля на оккупированной палестинской территории", но такие заявления всегда пропускаются в Тель-Авиве мимо ушей.
А вот военно-репрессивные акции против местных палестинцев встречают у части израильского общества одобрение – помогая Нетаньяху удержаться на плаву в сложной политической ситуации.
О сделке Трампа по Израилю и Газе – в материале Александра Сокуренко Ближний Восток: Трамп договорился о мире? на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивИзраильУкраинаРоссияБиньямин НетаньяхуДональд ТрампБашар АсадХАМАСООН
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:33"Весельчак Зе" из страны "У": как Зеленский угробил Украину
16:20Трамп выдвигает ультиматумы, Путин ждет сигнала, а Зеленский хочет воевать
16:09Украина получила 757 тел погибших военных
16:08США пообещали Рютте распилить его на дрова, если Украину примут в НАТО. И вот почему
15:44Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехоту
15:42Медведев назвал число бойцов, ушедших на СВО в 2024-м и ответил, что вселяет надежду в победу
15:26Шпак & Со: предатели России попали под указ Трампа о депортации нелегалов
15:11Похищали бойцов СВО и вымогали у них деньги: ФСБ сообщила о задержании банды
14:53Война продолжается. Планировал ли Израиль передать трофейное оружие Украине
14:46Дерипаска засомневался, что Трамп поспособствует снижению цен на нефть
14:15Почему Трампу придется воевать на два фронта и что теперь ждет Украину и Зеленского – Селезнёв
13:46"Цены на нефть ни при чем": Песков назвал причину украинского конфликта
13:34Арктический балет, Юра Борисов номинирован на "Оскар". События культуры
13:18Целью удара российской армии стали цеха ВСУ, производившие БПЛА и сухпаек — подполье
13:14Песков объяснил, почему Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта
13:12"Мне не заткнут рот": журналистка из США пообещала доказать, что Брижит Макрон "никогда не существовало"
13:00Успехи армии России против угроз Трампа, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 января
13:00Ультиматум, которого не было: чем Трамп на самом деле отличается от Байдена
12:48ВСУ за неделю потеряли 12 тысяч солдат, а ВС РФ освободили девять населенных пунктов — сводка Минобороны
12:35Британия срывает урегулирование на Украине - Мирошник
Лента новостейМолния