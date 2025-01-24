https://ukraina.ru/20250124/1060539625.html

Война продолжается. Планировал ли Израиль передать трофейное оружие Украине

Война продолжается. Планировал ли Израиль передать трофейное оружие Украине - 24.01.2025 Украина.ру

Война продолжается. Планировал ли Израиль передать трофейное оружие Украине

Как сообщается, израильские власти якобы намерены передать Украине трофейные вооружения российского производства, захваченные в Ливане на военных складах организации "Хизбалла" в ноябре прошлого года

2025-01-24T14:53

2025-01-24T14:53

2025-01-24T16:10

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Израильская пресса сообщает, будто бы 60% оружия "Хизбаллы", которое попало в руки к Израилю, было произведено именно в России – например, снайперские винтовки, противотанковый гранатомет СПГ-9 "Копье" или новые ПТРК "Корнет", изготовленные в 2020 году.Все это вызывает крайние сомнения, и с большой долей вероятности является организованной информационной провокацией киевского режима или его евроатлантических покровителей на Западе.Во время нынешней кампании сухопутные силы Тель-Авива не достигли в Ливане каких-то особенных стратегических прорывов. Основные успехи израильской армии были обязаны мощным ударам с воздуха – учитывая тот простой факт, что у ливанцев нет современного ПВО, и бомбить Бейрут можно практически безнаказанно.В остальном "Хизбалла" отступала организованно и сравнительно недалеко, имея достаточно времени, чтобы забрать все для себя ценное.Кроме того, оружие, которое традиционно использует в своих целях ливанская шиитская группировка, всегда было разным, и не секрет, что в основном его производили в Иране. Россия предпочитает в принципе не вмешиваться в сложный ближневосточный конфликт.Конечно, теоретически израильтяне могли забрать какие-то трофеи на территории Сирии – такая версия тоже звучала в израильской прессе. Но бывшее правительство Башара Асада покупало вооружения на законных основаниях, с учетом норм международного права, и давно не участвовало в серьезных конфликтах с Израилем.Тем не менее вопрос о передаче гипотетических трофеев как будто бы уже обсуждался на встрече между заместителем главы МИД Израиля Шаррен Хаскель и послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком.Как отмечает издание Jerusalem Post, подобный недружественный шаг не прошел бы даром, серьезно осложнив отношения Израиля и России.Высказывались предположения, что в Тель-Авиве посчитали нужным отреагировать на активизацию сотрудничества между Москвой и Тегераном – в свете недавнего приезда иранского президента, который неделю назад посетил Россию, чтобы подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя государствами.Очевидно, израильские власти уже осознали поспешность заявлений подобного рода – не желая, чтобы не самые компетентные журналисты разрушили их двусторонние отношения с россиянами.Сегодня в МИД Израиля уже отклонили утверждения о передаче какого-либо трофейного оружия Украине.В беседе с РИА "Новости" израильский дипломат подчеркнул, что любые сообщения подобного рода не имеют под собой фактических оснований."В политике государства Израиль по этому вопросу нет никаких изменений", – отметил он в комментарии для агентства.Как уточнил представитель израильского МИЛ, Хаскель выдвигала подобную инициативу раньше – во время работы в парламенте, еще до назначения заместителем министра иностранных дел, когда она еще не входила в состав правительства, а представляла одну из местных оппозиционных партий.Но сегодня украинские дипломаты всего лишь выдают желаемое за действительное. Несмотря на многочисленные просьбы, Израиль последовательно отказывается от передачи вооружений Киеву, ограничиваясь поставками гуманитарной помощи.Тем более что в свете продолжительной военной кампании израильская армия сама испытывает потребность в оружии.Сразу после первых шагов в направлении урегулирования конфликта в секторе Газа, которые привели к демаршу ультраправых министров, с большим скандалом покинувших кабинет Беньямина Нетаньяху, израильский премьер начал новую военную операцию против палестинского населения.Она проходит на Западном берегу реки Иордан, в городе Дженин, и имеет форму масштабного бессрочного военного рейда.Израильские солдаты выгоняют людей из домов и стреляют в подозрительных лиц. На сегодня уже сообщают про тринадцать погибших. Хотя Дженин контролируется Палестинской национальной администрацией – политическими противниками ХАМАС, у которых нет вооруженных отрядов и тяжелых вооружений.Более того, израильтяне вторгаются в Дженин регулярно – последний раз это произошло не далее как в прошлом году, когда действия Тель-Авива получили осуждение со стороны генерального секретаря Организации Объединенных Наций.В прошлом году, когда Израиль провел очередную зачистку города, генеральный секретарь ООН осудил нападение Израиля на Дженин и необоснованное применение крайней силы против его мирных жителей. Но сейчас все повторилось вновь.Нетаньяху пошел на этот шаг по двум важным причинам. Во-первых, сделка по Газе формально не касалась Западного берега реки Иордан, где все это время боев не происходило. Таким образом, Тель-Авив представляет ситуацию так, будто он не нарушил мирное соглашение.Во-вторых, криптии в Дженине должны вернуть ему расположение покинувших кабинет ультраправых.На территории Западного берега, формально подвластной Палестинской национальной автономии, проводится массовое строительство новых израильских поселений, где как раз и проживает электорат крайних израильских националистов.В 2020 году Генассамблея ООН уже в который раз потребовала "полностью прекратить всю поселенческую деятельность Израиля на оккупированной палестинской территории", но такие заявления всегда пропускаются в Тель-Авиве мимо ушей.А вот военно-репрессивные акции против местных палестинцев встречают у части израильского общества одобрение – помогая Нетаньяху удержаться на плаву в сложной политической ситуации.О сделке Трампа по Израилю и Газе – в материале Александра Сокуренко Ближний Восток: Трамп договорился о мире? на сайте Украина.ру.

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Александр Сокуренко

эксклюзив, израиль, украина, россия, биньямин нетаньяху, дональд трамп, башар асад, хамас, оон