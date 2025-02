https://ukraina.ru/20250202/1060642235.html

Трампу будет не до Киева, пока рынок теряет триллионы долларов: Вайнер о том, как КНР разыграла карты

Трампу будет не до Киева, пока рынок теряет триллионы долларов: Вайнер о том, как КНР разыграла карты - 02.02.2025 Украина.ру

Трампу будет не до Киева, пока рынок теряет триллионы долларов: Вайнер о том, как КНР разыграла карты

Президенту США Дональду Трампу будет не до проблем Украины, пока американский рынок теряет триллионы долларов из-за выпущенной Китаем модели искусственного интеллекта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер

2025-02-02T05:30

2025-02-02T05:30

2025-02-02T05:30

новости

китай

сша

украина

дональд трамп

си цзиньпин

искусственный интеллект

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102371/78/1023717845_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_be59c7951cec592249665e1a434f663d.jpg

Ранее американское издание The New York Post сообщило, что такие технологические гиганты Америки, как Nvidia, Microsoft, Meta Platforms Inc.* и Tesla 27 января суммарно потеряли в акциях 1 триллион долларов из-за всплеска интереса пользователей к передовой китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek.Комментируя эту новость, политолог подчеркнул, что эти цифры, ничем не доказаны. “Рынок потерял 1 триллион долларов на основании данных, которые никак не подтвердить”, объяснил Вайнер.Между тем, в начале этой недели председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США имеют обширные общие интересы и могут стать друзьями.“Вместе достичь взаимного успеха и процветать на благо обеих стран, приносят пользу всему миру", — добавил председатель КНР.В сообщении отмечено также, что глава КНР выразил надежду на то, что граждане Китая и США будут больше взаимодействовать, совместно продолжать историю дружбы между двумя народами и внесут новый вклад в развитие китайско-американских отношений.Полный текст интервью Грега Вайнера: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США* Признана в России экстремистской организацией и запрещена

https://ukraina.ru/20250127/1060595161.html

китай

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, сша, украина, дональд трамп, си цзиньпин, искусственный интеллект, детали