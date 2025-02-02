Трампу будет не до Киева, пока рынок теряет триллионы долларов: Вайнер о том, как КНР разыграла карты - 02.02.2025 Украина.ру
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Трампу будет не до Киева, пока рынок теряет триллионы долларов: Вайнер о том, как КНР разыграла карты
Трампу будет не до Киева, пока рынок теряет триллионы долларов: Вайнер о том, как КНР разыграла карты - 02.02.2025 Украина.ру
Трампу будет не до Киева, пока рынок теряет триллионы долларов: Вайнер о том, как КНР разыграла карты
Президенту США Дональду Трампу будет не до проблем Украины, пока американский рынок теряет триллионы долларов из-за выпущенной Китаем модели искусственного интеллекта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
2025-02-02T05:30
2025-02-02T05:30
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дональд трамп
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детали
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Ранее американское издание The New York Post сообщило, что такие технологические гиганты Америки, как Nvidia, Microsoft, Meta Platforms Inc.* и Tesla 27 января суммарно потеряли в акциях 1 триллион долларов из-за всплеска интереса пользователей к передовой китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek.Комментируя эту новость, политолог подчеркнул, что эти цифры, ничем не доказаны. “Рынок потерял 1 триллион долларов на основании данных, которые никак не подтвердить”, объяснил Вайнер.Между тем, в начале этой недели председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США имеют обширные общие интересы и могут стать друзьями.“Вместе достичь взаимного успеха и процветать на благо обеих стран, приносят пользу всему миру", — добавил председатель КНР.В сообщении отмечено также, что глава КНР выразил надежду на то, что граждане Китая и США будут больше взаимодействовать, совместно продолжать историю дружбы между двумя народами и внесут новый вклад в развитие китайско-американских отношений.Полный текст интервью Грега Вайнера: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США* Признана в России экстремистской организацией и запрещена
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новости, китай, сша, украина, дональд трамп, си цзиньпин, искусственный интеллект, детали
Новости, Китай, США, Украина, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, искусственный интеллект, детали

Трампу будет не до Киева, пока рынок теряет триллионы долларов: Вайнер о том, как КНР разыграла карты

05:30 02.02.2025
 
© Фото : goodfon.ruдоллары пачки валюта
доллары пачки валюта - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : goodfon.ru
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Президенту США Дональду Трампу будет не до проблем Украины, пока американский рынок теряет триллионы долларов из-за выпущенной Китаем модели искусственного интеллекта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
Ранее американское издание The New York Post сообщило, что такие технологические гиганты Америки, как Nvidia, Microsoft, Meta Platforms Inc.* и Tesla 27 января суммарно потеряли в акциях 1 триллион долларов из-за всплеска интереса пользователей к передовой китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek.
Комментируя эту новость, политолог подчеркнул, что эти цифры, ничем не доказаны. “Рынок потерял 1 триллион долларов на основании данных, которые никак не подтвердить”, объяснил Вайнер.
“Трампу, естественно, будет не до Украины, когда рынок теряет триллионы долларов. Но посмотрим, что произойдет сегодня-завтра. Если рынок, как предсказывают многие эксперты, восстановится и деньги вернутся, станет ясно, что все это фейк, информационная провокация со стороны Китая”, — заявил собеседник издания.
Между тем, в начале этой недели председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США имеют обширные общие интересы и могут стать друзьями.
“Вместе достичь взаимного успеха и процветать на благо обеих стран, приносят пользу всему миру", — добавил председатель КНР.
В сообщении отмечено также, что глава КНР выразил надежду на то, что граждане Китая и США будут больше взаимодействовать, совместно продолжать историю дружбы между двумя народами и внесут новый вклад в развитие китайско-американских отношений.
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Полный текст интервью Грега Вайнера: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США
* Признана в России экстремистской организацией и запрещена
 
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