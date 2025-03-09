https://ukraina.ru/20250309/1061602746.html

Формула “СВО”: Блохин ответил, как можно разбить коалицию европейских стран вокруг Зеленского

Формула “СВО”: Блохин ответил, как можно разбить коалицию европейских стран вокруг Зеленского - 09.03.2025 Украина.ру

Формула “СВО”: Блохин ответил, как можно разбить коалицию европейских стран вокруг Зеленского

После ярого объединения европейской коалиции вокруг Владимира Зеленского после его знаменитой перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, России остается только продолжать СВО в том же темпе, других формул нет

2025-03-09T07:30

2025-03-09T07:30

2025-03-09T07:30

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.Ранее в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев заметил, что если Трамп о чем-то договорится с президентом России Владимиром Путиным и выкрутит руки Украине и Европы, через какое-то время там может возобладать миф о том, что "еще чуть-чуть, и мы бы до Урала дошли".“Поэтому нам надо, чтобы на Украине произошел психологический перелом. Украина должна почувствовать, что ее повалили на землю и сейчас начнут бить ногами", — заявил Полетаев.Полный текст интервью Константина Блохина: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис

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новости, россия, европа, украина, владимир путин, сво