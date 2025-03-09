Формула “СВО”: Блохин ответил, как можно разбить коалицию европейских стран вокруг Зеленского
Флаг ЕС растоптанный
После ярого объединения европейской коалиции вокруг Владимира Зеленского после его знаменитой перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, России остается только продолжать СВО в том же темпе, других формул нет
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.
“[Таким образом] Украина лишится половины помощи, США, засучив рукава, надо заниматься Китаем. Все идеи [европейских лидеров] крутятся вокруг одной — заморозки конфликта, отправки европейских войск, то есть замаскированного НАТО. Путин и Лавров говорили неоднократно, что эта идея для Россия неприемлема. Время работает на нас в конфликте”, — заявил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев заметил, что если Трамп о чем-то договорится с президентом России Владимиром Путиным и выкрутит руки Украине и Европы, через какое-то время там может возобладать миф о том, что "еще чуть-чуть, и мы бы до Урала дошли".
“Поэтому нам надо, чтобы на Украине произошел психологический перелом. Украина должна почувствовать, что ее повалили на землю и сейчас начнут бить ногами", — заявил Полетаев.
3 марта, 18:05Европейцы заломят Зеленскому руки, чтобы тот преклонил колено перед Трампом – политологЛидеры Европы вынудят Владимира Зеленского преклонить "колено извинений" перед США, так как ясно понимают, что Украину потянуть не смогут. И в процессе мирного урегулирования украинского конфликта важно именно то, что случится раньше: вторая попытка американского лидера поговорить с Зеленским или первая встреча с президентом России