“А король-то голый!”: Краснов о прозрении европейцев
Самый фантастический вариант мира на Украине, которого европейские политиканы не допустят, — это просветление, падение русофобского морока. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
“Представьте, что на очередном саммите кто-то произносит каноническое "А король-то голый!", и пелена с глаз [европейцев] падет. А Россия-то не агрессивна! А Россия-то не требует ничего невозможного или деструктивного. Она хочет минимально необходимого — собственной безопасности”, — поделился своими мыслями собеседник издания.
Он добавил, что в таком случае станет ясно, что не нужны ни войны, ни гонка вооружений: Россия готова на кооперацию, на взаимовыгодное сотрудничество.
“Увы, разумный сценарий сегодня воспринимается как сказочный. Адекватный подход для истеблишмента Европы неприемлем, он лишит паразитов возможности паразитировать. Пока они у власти, пока они определяют стратегию и тактику Европы, любой мир окажется лишь перемирием, под предлогом которого стайка ненасытных паразитов постарается пополнить свои карманы”, — заявил Краснов.
Стоит отметить, что военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру подметил другую важную деталь в изменениях западного сообщества. Он напомнил, что еще 23 февраля европейские политики приезжали в Киев и рассказывали, что война должна продолжаться, а потом позиция США поменялась, и лидеры Европы заговорили о каком-то перемирии.
Подробнее о том, какова вероятность “переобувания” Европы на счет смены Владимира Зеленского — в интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США