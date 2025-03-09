“А король-то голый!”: Краснов о прозрении европейцев - 09.03.2025 Украина.ру
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“А король-то голый!”: Краснов о прозрении европейцев
“А король-то голый!”: Краснов о прозрении европейцев - 09.03.2025 Украина.ру
“А король-то голый!”: Краснов о прозрении европейцев
Самый фантастический вариант мира на Украине, которого европейские политиканы не допустят, — это просветление, падение русофобского морока. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-03-09T06:30
2025-03-09T06:30
новости
европа
россия
украина
владимир зеленский
эммануэль макрон
краснов
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“Представьте, что на очередном саммите кто-то произносит каноническое "А король-то голый!", и пелена с глаз [европейцев] падет. А Россия-то не агрессивна! А Россия-то не требует ничего невозможного или деструктивного. Она хочет минимально необходимого — собственной безопасности”, — поделился своими мыслями собеседник издания.Он добавил, что в таком случае станет ясно, что не нужны ни войны, ни гонка вооружений: Россия готова на кооперацию, на взаимовыгодное сотрудничество.Стоит отметить, что военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру подметил другую важную деталь в изменениях западного сообщества. Он напомнил, что еще 23 февраля европейские политики приезжали в Киев и рассказывали, что война должна продолжаться, а потом позиция США поменялась, и лидеры Европы заговорили о каком-то перемирии.Подробнее о том, какова вероятность “переобувания” Европы на счет смены Владимира Зеленского — в интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения СШАПолный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует
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452
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Новости
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новости, европа, россия, украина, владимир зеленский, эммануэль макрон, краснов
Новости, Европа, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Краснов

“А король-то голый!”: Краснов о прозрении европейцев

06:30 09.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Самый фантастический вариант мира на Украине, которого европейские политиканы не допустят, — это просветление, падение русофобского морока. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
“Представьте, что на очередном саммите кто-то произносит каноническое "А король-то голый!", и пелена с глаз [европейцев] падет. А Россия-то не агрессивна! А Россия-то не требует ничего невозможного или деструктивного. Она хочет минимально необходимого — собственной безопасности”, — поделился своими мыслями собеседник издания.
Он добавил, что в таком случае станет ясно, что не нужны ни войны, ни гонка вооружений: Россия готова на кооперацию, на взаимовыгодное сотрудничество.
“Увы, разумный сценарий сегодня воспринимается как сказочный. Адекватный подход для истеблишмента Европы неприемлем, он лишит паразитов возможности паразитировать. Пока они у власти, пока они определяют стратегию и тактику Европы, любой мир окажется лишь перемирием, под предлогом которого стайка ненасытных паразитов постарается пополнить свои карманы”, — заявил Краснов.
Стоит отметить, что военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру подметил другую важную деталь в изменениях западного сообщества. Он напомнил, что еще 23 февраля европейские политики приезжали в Киев и рассказывали, что война должна продолжаться, а потом позиция США поменялась, и лидеры Европы заговорили о каком-то перемирии.
Подробнее о том, какова вероятность “переобувания” Европы на счет смены Владимира Зеленского — в интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США
Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует
 
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