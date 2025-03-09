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“А король-то голый!”: Краснов о прозрении европейцев

“А король-то голый!”: Краснов о прозрении европейцев - 09.03.2025 Украина.ру

“А король-то голый!”: Краснов о прозрении европейцев

Самый фантастический вариант мира на Украине, которого европейские политиканы не допустят, — это просветление, падение русофобского морока. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-03-09T06:30

2025-03-09T06:30

2025-03-09T06:30

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владимир зеленский

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краснов

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“Представьте, что на очередном саммите кто-то произносит каноническое "А король-то голый!", и пелена с глаз [европейцев] падет. А Россия-то не агрессивна! А Россия-то не требует ничего невозможного или деструктивного. Она хочет минимально необходимого — собственной безопасности”, — поделился своими мыслями собеседник издания.Он добавил, что в таком случае станет ясно, что не нужны ни войны, ни гонка вооружений: Россия готова на кооперацию, на взаимовыгодное сотрудничество.Стоит отметить, что военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру подметил другую важную деталь в изменениях западного сообщества. Он напомнил, что еще 23 февраля европейские политики приезжали в Киев и рассказывали, что война должна продолжаться, а потом позиция США поменялась, и лидеры Европы заговорили о каком-то перемирии.Подробнее о том, какова вероятность “переобувания” Европы на счет смены Владимира Зеленского — в интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения СШАПолный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, россия, украина, владимир зеленский, эммануэль макрон, краснов