https://ukraina.ru/20250309/1061649250.html

На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов

На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов - 09.03.2025 Украина.ру

На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов

Армия России проводит масштабное наступление на всех участках в Курской области. Об этом 8 марта заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов

2025-03-09T09:39

2025-03-09T09:39

2025-03-09T09:39

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"ахмат"

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"Всем добрый день, дорогие друзья! Ну что, наши русские воины со всех подразделений, получается, решили сделать подарок нашим женщинам, женщинам России. Хочу сказать, что на всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции, покидает насиженные участки. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо", - сообщил Алаудинов.Он также отметил в своём телеграм-канале, что в наступательных действиях участвуют спецназ "Ахмат" совместно со всеми другими подразделениями, с подразделениями ветеранов, десантников, в том числе 810-й бригады морпехов.Правый наш фланг наступления обеспечивает 155-я бригада российских морпехов."Там точно такая же картина, все подразделения, которые там есть, все пошли. Очень серьезное наступление, конкретно выбивая, уничтожая противника. Противник бежит, бросая свои позиции. Наши ребята, мы наблюдаем, как идут хорошо", - отметил генерал."Вся группировка "Север" сегодня оживила каждое направление, где какое бы из наших подразделений ни находилось. Бьем врага и сделаем так, чтобы он пожалел о том, что он пришел на нашу родную землю", - заявил Алаудинов.Позже, в ночь на 9 марта он уточнил, что Мартыновка остаётся под контролем противника.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: Агония ВСУ повторится: Рожин о схожести украинских позиций в Малой Локне и Ольговском лесу

https://ukraina.ru/20250306/1061600768.html

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новости, россия, курская область, суджа, апти алаудинов, "ахмат", всу, кто