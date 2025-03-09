Эксперт рассказал, на что пойдет Россия, когда у ВСУ вырастет численность - 09.03.2025 Украина.ру
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Эксперт рассказал, на что пойдет Россия, когда у ВСУ вырастет численность
Эксперт рассказал, на что пойдет Россия, когда у ВСУ вырастет численность - 09.03.2025 Украина.ру
Эксперт рассказал, на что пойдет Россия, когда у ВСУ вырастет численность
У Украины еще не закончились людские ресурсы. И России придется как-то реагировать, если вражеской армии будет резкий приток живой силы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-03-09T05:30
2025-03-09T05:30
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Он заявил, что на данный момент ВСУ обладают численным преимуществом над ВС РФ в "полтора землекопа на одного”: примерно 6 к 5. Отвечая на вопрос, при каких условиях соотношение в "полтора землекопа" может измениться в сторону России, эксперт подчеркнул, что это зависит от того, с какой скоростью будет идти убыль личного состава Украины.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев сказал, что в скором времени украинский народ может массово “повалить” в армию. Свое заявление он аргументировал тем, что “там их будут хотя бы кормить”. Такой вариант развития событий возможен, потому что, уточнил собеседник издания, украинская экономика и предприятия разрушаются.“Коммунальные услуги на Украине сейчас стоят бешеные деньги. Каждый день дорожают продукты. Поэтому рано или поздно в ВСУ будут идти целыми деревнями”, — считает Киселев.Полный текст интервью Александра Зимовского: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Эксперт рассказал, на что пойдет Россия, когда у ВСУ вырастет численность

05:30 09.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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У Украины еще не закончились людские ресурсы. И России придется как-то реагировать, если вражеской армии будет резкий приток живой силы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Он заявил, что на данный момент ВСУ обладают численным преимуществом над ВС РФ в "полтора землекопа на одного”: примерно 6 к 5. Отвечая на вопрос, при каких условиях соотношение в "полтора землекопа" может измениться в сторону России, эксперт подчеркнул, что это зависит от того, с какой скоростью будет идти убыль личного состава Украины.
“Тем более, ее людские ресурсы еще не исчерпаны, потому что в ход еще не пошла мобилизация 18-25 летних. У них еще гуляют 700 тысяч человек, которые могут составить резерв для ВСУ. И России придется как-то реагировать, если вражеской армии будет резкий приток живой силы: или в виде мобилизации, или в виде увеличения выплат контрактникам”, — отметил Зимовский.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев сказал, что в скором времени украинский народ может массово “повалить” в армию. Свое заявление он аргументировал тем, что “там их будут хотя бы кормить”. Такой вариант развития событий возможен, потому что, уточнил собеседник издания, украинская экономика и предприятия разрушаются.
“Коммунальные услуги на Украине сейчас стоят бешеные деньги. Каждый день дорожают продукты. Поэтому рано или поздно в ВСУ будут идти целыми деревнями”, — считает Киселев.
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Полный текст интервью Александра Зимовского: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья
 
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