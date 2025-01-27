Си Цзиньпин: КНР и США могут стать друзьями и процветать вместе

Кто опасный партнер, а кто стратегический союзник. Киселев об отношениях с США и Китаем в 2025 году

Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали отношения России с двумя крупнейшими экономиками мира: Китаем и США.