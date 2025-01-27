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Си Цзиньпин: КНР и США могут стать друзьями и процветать вместе
Си Цзиньпин: КНР и США могут стать друзьями и процветать вместе - 27.01.2025 Украина.ру
Си Цзиньпин: КНР и США могут стать друзьями и процветать вместе
Китай и США имеют обширные общие интересы и могут стать друзьями. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
2025-01-27T14:18
2025-01-27T14:18
2025-01-27T14:18
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Председатель КНР отправил поздравительные открытки "друзьям из штата Айова" в честь предстоящего праздника Весны, также известного как Китайский Новый год. В поздравлении Си Цзиньпин отметил, что 40 лет назад посетил этот штат США."Китай и США имеют обширные общие интересы и широкое пространство для сотрудничества, они могут стать партнерами и друзьями, вместе достичь взаимного успеха и процветать на благо обеих стран, приносят пользу всему миру", - говорится в тексте поздравления, которое цитирует РИА "Новости".В сообщении отмечено также, что глава КНР выразил надежду на то, что граждане Китая и США будут больше взаимодействовать, совместно продолжать историю дружбы между двумя народами и внесут новый вклад в развитие китайско-американских отношений.Ранее, 17 января Си Цзиньпин и Дональд Трамп по телефону обсудили международную повестку."Мы можем стать партнерами и друзьями, достичь взаимного успеха и процветать вместе на благо обеих стран и всего мира", — сказал тогда председатель КНР избранному президенту США.Больше новостей представлено в обзоре Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января
https://ukraina.ru/20250127/1060594105.html
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новости, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп, международные отношения, международная политика, евразия, кнр (китай), геополитика
Новости, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, международные отношения, Международная политика, Евразия, КНР (Китай), геополитика
Си Цзиньпин: КНР и США могут стать друзьями и процветать вместе
Китай и США имеют обширные общие интересы и могут стать друзьями. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.