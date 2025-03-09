Агония ВСУ повторится: Рожин о схожести украинских позиций в Малой Локне и Ольговском лесу
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Потеря хутора Никольского приведет к тому, что дорога рядом с Малой Локни окажется не только под огнем российских дронов — ВС РФ их из ПТУРов будем накрывать. Противник в этой ситуации, конечно, может сидеть в Малой Локне. Но в этом случае повторится ситуация как в Ольговском лесу
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин. По его словам, если украинские подразделения не примут решение отступать, то может случится повторение уже пройденной ими агонии в Ольговском лесу, где армия России добивала ВСУ три недели.
“В целом враг будет оттягиваться оттуда на юг в направлении Суджи, но бежать никуда не будет. Сколько ВСУ смогут удержать эту территорию, столько и будут удерживать. Там еще нет признаков развала организованной обороны. Но мы создаем им такие проблемы, которые вынуждают их оставлять позиции еще до штурма”, — объяснил Рожин.
Он отметил, что Старые и Новые Сорочины были сданы ВСУ без серьезных боев. Это, подчеркнул собеседник издания, хороший признак того, что проблемы со снабжением начинают играть все более-более важную роль.
В то же время российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский заметил, что операция по освобождению Малой Локни станет крупным, но не окончательным шагом к уничтожению курской группировки ВСУ. Но будет иметь важное символическое значение для ВС РФ, поскольку там были серьезные бои в начале вторжения в Курскую область, добавил собеседник издания.