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Агония ВСУ повторится: Рожин о схожести украинских позиций в Малой Локне и Ольговском лесу

Агония ВСУ повторится: Рожин о схожести украинских позиций в Малой Локне и Ольговском лесу - 09.03.2025 Украина.ру

Агония ВСУ повторится: Рожин о схожести украинских позиций в Малой Локне и Ольговском лесу

Потеря хутора Никольского приведет к тому, что дорога рядом с Малой Локни окажется не только под огнем российских дронов — ВС РФ их из ПТУРов будем накрывать. Противник в этой ситуации, конечно, может сидеть в Малой Локне. Но в этом случае повторится ситуация как в Ольговском лесу

2025-03-09T06:45

2025-03-09T06:45

2025-03-09T06:45

новости

россия

никольский

суджа

вооруженные силы украины

курская область

борис рожин

вс рф

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин. По его словам, если украинские подразделения не примут решение отступать, то может случится повторение уже пройденной ими агонии в Ольговском лесу, где армия России добивала ВСУ три недели.Он отметил, что Старые и Новые Сорочины были сданы ВСУ без серьезных боев. Это, подчеркнул собеседник издания, хороший признак того, что проблемы со снабжением начинают играть все более-более важную роль.В то же время российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский заметил, что операция по освобождению Малой Локни станет крупным, но не окончательным шагом к уничтожению курской группировки ВСУ. Но будет иметь важное символическое значение для ВС РФ, поскольку там были серьезные бои в начале вторжения в Курскую область, добавил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Трамп борется с Европой, а ВСУ бросают Курский выступ, чтобы затормозить потерю Донбасса

россия

никольский

суджа

курская область

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новости, россия, никольский, суджа, вооруженные силы украины, курская область, борис рожин, вс рф