https://ukraina.ru/20250309/1061649413.html

Наступление в Курской области. Главное на Украине на утро 9 марта

Наступление в Курской области. Главное на Украине на утро 9 марта - 09.03.2025 Украина.ру

Наступление в Курской области. Главное на Украине на утро 9 марта

Российские войска начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям

2025-03-09T09:40

2025-03-09T09:40

2025-03-09T09:40

эксклюзив

хроники

курская область

украина

россия

юрий баранчик

апти алаудинов

александр сырский

"ахмат"

минобороны

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О масштабном наступлении в Курской области заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов."Наши русские воины со всех подразделений, получается, решили сделать подарок нашим женщинам, женщинам России. Хочу сказать, что на всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции, покидает насиженные участки. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо", — заявил Алаудинов 8 марта.Он отметил, что не стал был "конкретно говорить, что это подразделение сделало то или другое"."Но хочу сказать, что спецназ "Ахмат" совместно со всеми другими подразделениями, с подразделениями ветеранов, десантников, значит, 810-й бригады морпехов, ну, со всеми, 30-й полк, все подразделения, все отряды "Ахмата", которые на этом направлении группируются. С другой стороны, правый наш фланг, получается, идут 155-я бригада морпехов. Там точно такая же картина, все подразделения, которые там есть, все пошли", — указал генерал-майор.По словам Алаудинова российские подразделения перешли в "очень серьёзное наступления, конкретно выбивая, уничтожая противника"."Противник бежит, бросая свои позиции. Наши ребята, мы наблюдаем, как идут хорошо. <...> Вся группировка "Север" сегодня оживила каждое направление, где какое бы из наших подразделений ни находилось. Бьём врага и сделаем так, чтобы он пожалел о том, что он пришёл на нашу родную землю", — подытожил генерал-майор.В ночь на 9 марта популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о том, что в Курской области уничтожаются лучшие украинские подразделения."Наш источник в Генштабе сообщил, что сейчас в Курской области происходит уничтожение лучших подразделений ВСУ, которые пытаются самостоятельно отступать без приказа, но попадают в огневые мешки. Сырский снова не отдал вовремя приказ на отход, не смотря на просьбы боевых командиров и ситуации с тактическим окружением ВСУ, все дороги снабжения пристреливаются уже неделю, а мосты уничтожены. Только за сегодня мы потеряли почти тысячу погибших и сотню единиц техники, Курское сражение превращается в мясорубку", — писали авторы канала в 00:47 (23:47 по Киеву — Ред.).Спустя час, в 01:09 9 марта по Москве авторы канала сообщили"Наш источник в ОП сообщил, что Сырский срочно вызвали на Банковую с требованием удержать позиции в Курской области. Андрей Ермак сильно недоволен главкомом, который допустил критическую ситуацию для ВСУ и рискует потерять захваченные российские территории в самый ответственный момент для Украины", — указывалось в публикации "Резидента".Российский политолог Юрий Баранчик, комментируя события в Курской области, отреагировал на информацию украинских СМИ об использовании бойцами ВС РФ трубы неработающего газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", по которым до 1 января 2025 года Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины."Диаметр одной трубы составляет 1,4 метра и враги жалуются, что этого было достаточно для проникновения в тыл их укрепрайона целой штурмовой роты. Официальные украинские источники по обыкновению вещают, что ничего не происходит", — отметил Баранчик.Он также заявил, что украинский контингент в Судже достоверно отрезан от ключевой трассы из Сум, по которой украинские военные перебрасывали на оккупированный участок Курской области пополнения."Сейчас перебрасывать уже не получается: накануне состоялся невероятно значимый тактически прорыв в районе Куриловки – практически до государственной границы. Теперь практически все дороги на Суджу и далее на север либо перерезаны, либо находятся под нашим огневым контролем, что создает большое проблемы со снабжением украинских войск в Курской области", — указал Баранчик.Он также указал, что давление на ВСУ идёт и "сверху."ВС РФ разом освободили три села в Курской области - Старую и Новую Сорочину, а также Николаевку. Они расположены на северной оконечности украинского плацдарма, в районе недавно потерянных ВСУ Погребков", — отметил эксперт.По его словам, успехи ВС РФ не связаны с прекращением поставок американцами разведданных Украине."С анализом происходящего на сравнительно небольшом участке враги справятся и собственной разведкой, европейские возможности тоже не исчезли. Так что результат достигнут сугубо благодаря нашим собственным усилиям", — подчеркнул Баранчик.Также эксперт предположил, что будут делать украинские военные."Скорее всего, приказа на отход никто не даст. Это ложится в общую логику поведения Киева в таких случаях, к тому же невыгодно политически. Очень уж активно польётся вода на мельницу Трампа, в глаза говорящего – русские избивают ВСУ и пора выбрасывать полотенце, пока живы. А значит, нужно готовиться к тому, чтобы вражескую группировку громить и использовать результаты в пиарных целях. И в диалогах на территории Саудовской Аравии", — подытожил эксперт.Российский военкор Александр Коц в своём репортаже с мест событий указал, что продвижение ВС РФ нельзя назвать лёгким."По новостным сводкам может создаться обманчивое впечатление, что нынешнее продвижение наших войск в Курской области дается легко, а ВСУ бегут под первым натиском. Но достаточно проехать от Погребков до Новой Сорочины, а дальше пройтись пешком, чтобы хотя бы примерно представить, насколько ожесточенно противник здесь сопротивлялся. И как тяжело нашим бойцам давался буквально каждый метр", — отметил Коц.Также репортаж с места событий опубликовало и РИА Новости.В Курской области продолжаются ожесточённые бои.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта".

https://ukraina.ru/20250308/1061644000.html

https://ukraina.ru/20250308/1061640678.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, курская область, украина, россия, юрий баранчик, апти алаудинов, александр сырский, "ахмат", минобороны, генштаб