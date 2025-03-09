Наступление в Курской области. Главное на Украине на утро 9 марта - 09.03.2025 Украина.ру
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Наступление в Курской области. Главное на Украине на утро 9 марта
Наступление в Курской области. Главное на Украине на утро 9 марта - 09.03.2025 Украина.ру
Наступление в Курской области. Главное на Украине на утро 9 марта
Российские войска начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям
2025-03-09T09:40
2025-03-09T09:40
эксклюзив
хроники
курская область
украина
россия
юрий баранчик
апти алаудинов
александр сырский
"ахмат"
минобороны
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О масштабном наступлении в Курской области заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов."Наши русские воины со всех подразделений, получается, решили сделать подарок нашим женщинам, женщинам России. Хочу сказать, что на всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции, покидает насиженные участки. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо", — заявил Алаудинов 8 марта.Он отметил, что не стал был "конкретно говорить, что это подразделение сделало то или другое"."Но хочу сказать, что спецназ "Ахмат" совместно со всеми другими подразделениями, с подразделениями ветеранов, десантников, значит, 810-й бригады морпехов, ну, со всеми, 30-й полк, все подразделения, все отряды "Ахмата", которые на этом направлении группируются. С другой стороны, правый наш фланг, получается, идут 155-я бригада морпехов. Там точно такая же картина, все подразделения, которые там есть, все пошли", — указал генерал-майор.По словам Алаудинова российские подразделения перешли в "очень серьёзное наступления, конкретно выбивая, уничтожая противника"."Противник бежит, бросая свои позиции. Наши ребята, мы наблюдаем, как идут хорошо. &lt;...&gt; Вся группировка "Север" сегодня оживила каждое направление, где какое бы из наших подразделений ни находилось. Бьём врага и сделаем так, чтобы он пожалел о том, что он пришёл на нашу родную землю", — подытожил генерал-майор.В ночь на 9 марта популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о том, что в Курской области уничтожаются лучшие украинские подразделения."Наш источник в Генштабе сообщил, что сейчас в Курской области происходит уничтожение лучших подразделений ВСУ, которые пытаются самостоятельно отступать без приказа, но попадают в огневые мешки. Сырский снова не отдал вовремя приказ на отход, не смотря на просьбы боевых командиров и ситуации с тактическим окружением ВСУ, все дороги снабжения пристреливаются уже неделю, а мосты уничтожены. Только за сегодня мы потеряли почти тысячу погибших и сотню единиц техники, Курское сражение превращается в мясорубку", — писали авторы канала в 00:47 (23:47 по Киеву — Ред.).Спустя час, в 01:09 9 марта по Москве авторы канала сообщили"Наш источник в ОП сообщил, что Сырский срочно вызвали на Банковую с требованием удержать позиции в Курской области. Андрей Ермак сильно недоволен главкомом, который допустил критическую ситуацию для ВСУ и рискует потерять захваченные российские территории в самый ответственный момент для Украины", — указывалось в публикации "Резидента".Российский политолог Юрий Баранчик, комментируя события в Курской области, отреагировал на информацию украинских СМИ об использовании бойцами ВС РФ трубы неработающего газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", по которым до 1 января 2025 года Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины."Диаметр одной трубы составляет 1,4 метра и враги жалуются, что этого было достаточно для проникновения в тыл их укрепрайона целой штурмовой роты. Официальные украинские источники по обыкновению вещают, что ничего не происходит", — отметил Баранчик.Он также заявил, что украинский контингент в Судже достоверно отрезан от ключевой трассы из Сум, по которой украинские военные перебрасывали на оккупированный участок Курской области пополнения."Сейчас перебрасывать уже не получается: накануне состоялся невероятно значимый тактически прорыв в районе Куриловки – практически до государственной границы. Теперь практически все дороги на Суджу и далее на север либо перерезаны, либо находятся под нашим огневым контролем, что создает большое проблемы со снабжением украинских войск в Курской области", — указал Баранчик.Он также указал, что давление на ВСУ идёт и "сверху."ВС РФ разом освободили три села в Курской области - Старую и Новую Сорочину, а также Николаевку. Они расположены на северной оконечности украинского плацдарма, в районе недавно потерянных ВСУ Погребков", — отметил эксперт.По его словам, успехи ВС РФ не связаны с прекращением поставок американцами разведданных Украине."С анализом происходящего на сравнительно небольшом участке враги справятся и собственной разведкой, европейские возможности тоже не исчезли. Так что результат достигнут сугубо благодаря нашим собственным усилиям", — подчеркнул Баранчик.Также эксперт предположил, что будут делать украинские военные."Скорее всего, приказа на отход никто не даст. Это ложится в общую логику поведения Киева в таких случаях, к тому же невыгодно политически. Очень уж активно польётся вода на мельницу Трампа, в глаза говорящего – русские избивают ВСУ и пора выбрасывать полотенце, пока живы. А значит, нужно готовиться к тому, чтобы вражескую группировку громить и использовать результаты в пиарных целях. И в диалогах на территории Саудовской Аравии", — подытожил эксперт.Российский военкор Александр Коц в своём репортаже с мест событий указал, что продвижение ВС РФ нельзя назвать лёгким."По новостным сводкам может создаться обманчивое впечатление, что нынешнее продвижение наших войск в Курской области дается легко, а ВСУ бегут под первым натиском. Но достаточно проехать от Погребков до Новой Сорочины, а дальше пройтись пешком, чтобы хотя бы примерно представить, насколько ожесточенно противник здесь сопротивлялся. И как тяжело нашим бойцам давался буквально каждый метр", — отметил Коц.Также репортаж с места событий опубликовало и РИА Новости.В Курской области продолжаются ожесточённые бои.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта".
https://ukraina.ru/20250308/1061644000.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, курская область, украина, россия, юрий баранчик, апти алаудинов, александр сырский, "ахмат", минобороны, генштаб
Эксклюзив, Хроники, Курская область, Украина, Россия, Юрий Баранчик, Апти Алаудинов, Александр Сырский, "Ахмат", Минобороны, Генштаб

Наступление в Курской области. Главное на Украине на утро 9 марта

09:40 09.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Российские войска начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям
О масштабном наступлении в Курской области заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
"Наши русские воины со всех подразделений, получается, решили сделать подарок нашим женщинам, женщинам России. Хочу сказать, что на всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции, покидает насиженные участки. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо", — заявил Алаудинов 8 марта.
Он отметил, что не стал был "конкретно говорить, что это подразделение сделало то или другое".
"Но хочу сказать, что спецназ "Ахмат" совместно со всеми другими подразделениями, с подразделениями ветеранов, десантников, значит, 810-й бригады морпехов, ну, со всеми, 30-й полк, все подразделения, все отряды "Ахмата", которые на этом направлении группируются. С другой стороны, правый наш фланг, получается, идут 155-я бригада морпехов. Там точно такая же картина, все подразделения, которые там есть, все пошли", — указал генерал-майор.
По словам Алаудинова российские подразделения перешли в "очень серьёзное наступления, конкретно выбивая, уничтожая противника".
"Противник бежит, бросая свои позиции. Наши ребята, мы наблюдаем, как идут хорошо. <...> Вся группировка "Север" сегодня оживила каждое направление, где какое бы из наших подразделений ни находилось. Бьём врага и сделаем так, чтобы он пожалел о том, что он пришёл на нашу родную землю", — подытожил генерал-майор.
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Вчера, 18:00
Обстановка в Судже и около неё. Итоги 8 марта на УкраинеУкраинские военные и западные журналисты бьют тревогу: армия России продвигается в Курской области
В ночь на 9 марта популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о том, что в Курской области уничтожаются лучшие украинские подразделения.
"Наш источник в Генштабе сообщил, что сейчас в Курской области происходит уничтожение лучших подразделений ВСУ, которые пытаются самостоятельно отступать без приказа, но попадают в огневые мешки. Сырский снова не отдал вовремя приказ на отход, не смотря на просьбы боевых командиров и ситуации с тактическим окружением ВСУ, все дороги снабжения пристреливаются уже неделю, а мосты уничтожены. Только за сегодня мы потеряли почти тысячу погибших и сотню единиц техники, Курское сражение превращается в мясорубку", — писали авторы канала в 00:47 (23:47 по Киеву — Ред.).
Спустя час, в 01:09 9 марта по Москве авторы канала сообщили
"Наш источник в ОП сообщил, что Сырский срочно вызвали на Банковую с требованием удержать позиции в Курской области. Андрей Ермак сильно недоволен главкомом, который допустил критическую ситуацию для ВСУ и рискует потерять захваченные российские территории в самый ответственный момент для Украины", — указывалось в публикации "Резидента".
Российский политолог Юрий Баранчик, комментируя события в Курской области, отреагировал на информацию украинских СМИ об использовании бойцами ВС РФ трубы неработающего газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", по которым до 1 января 2025 года Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины.
"Диаметр одной трубы составляет 1,4 метра и враги жалуются, что этого было достаточно для проникновения в тыл их укрепрайона целой штурмовой роты. Официальные украинские источники по обыкновению вещают, что ничего не происходит", — отметил Баранчик.
Он также заявил, что украинский контингент в Судже достоверно отрезан от ключевой трассы из Сум, по которой украинские военные перебрасывали на оккупированный участок Курской области пополнения.
"Сейчас перебрасывать уже не получается: накануне состоялся невероятно значимый тактически прорыв в районе Куриловки – практически до государственной границы. Теперь практически все дороги на Суджу и далее на север либо перерезаны, либо находятся под нашим огневым контролем, что создает большое проблемы со снабжением украинских войск в Курской области", — указал Баранчик.
спутник - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Вчера, 13:03
Западные "партнёры" покидают Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 мартаЗападные специалисты, которые помогали Украине обрабатывать разведывательную информацию, покинули страну, сообщили СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Он также указал, что давление на ВСУ идёт и "сверху.
"ВС РФ разом освободили три села в Курской области - Старую и Новую Сорочину, а также Николаевку. Они расположены на северной оконечности украинского плацдарма, в районе недавно потерянных ВСУ Погребков", — отметил эксперт.
По его словам, успехи ВС РФ не связаны с прекращением поставок американцами разведданных Украине.
"С анализом происходящего на сравнительно небольшом участке враги справятся и собственной разведкой, европейские возможности тоже не исчезли. Так что результат достигнут сугубо благодаря нашим собственным усилиям", — подчеркнул Баранчик.
Также эксперт предположил, что будут делать украинские военные.
"Скорее всего, приказа на отход никто не даст. Это ложится в общую логику поведения Киева в таких случаях, к тому же невыгодно политически. Очень уж активно польётся вода на мельницу Трампа, в глаза говорящего – русские избивают ВСУ и пора выбрасывать полотенце, пока живы. А значит, нужно готовиться к тому, чтобы вражескую группировку громить и использовать результаты в пиарных целях. И в диалогах на территории Саудовской Аравии", — подытожил эксперт.
Российский военкор Александр Коц в своём репортаже с мест событий указал, что продвижение ВС РФ нельзя назвать лёгким.
"По новостным сводкам может создаться обманчивое впечатление, что нынешнее продвижение наших войск в Курской области дается легко, а ВСУ бегут под первым натиском. Но достаточно проехать от Погребков до Новой Сорочины, а дальше пройтись пешком, чтобы хотя бы примерно представить, насколько ожесточенно противник здесь сопротивлялся. И как тяжело нашим бойцам давался буквально каждый метр", — отметил Коц.
Также репортаж с места событий опубликовало и РИА Новости.
В Курской области продолжаются ожесточённые бои.
Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ продвигаются с боями на ключевых участках фронта".
 
ЭксклюзивХроникиКурская областьУкраинаРоссияЮрий БаранчикАпти АлаудиновАлександр Сырский"Ахмат"МинобороныГенштаб
 
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Заголовок открываемого материала
10:09Армия России подавляет "украинские экспедиционные силы" в Курской области - Corriere della Sera
09:40Наступление в Курской области. Главное на Украине на утро 9 марта
09:39На всех направлениях Курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление - Алаудинов
08:30"Европа готовится воевать всерьез". Украинские эксперты о ситуации в стране в ожидании переговоров
08:15Западная Украина за минувшую неделю: Очередной грабёж местных бюджетов подготовка к выборам на Львовщине
08:00Сергей Храпач о том, как США следят за нами и какие разведданные передадут ВСУ европейцы
07:59НКВД против Брестской унии, или Томос от Лаврентия
07:45Украине легче видеть ВСУ окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать — эксперт
07:30Формула “СВО”: Блохин ответил, как можно разбить коалицию европейских стран вокруг Зеленского
07:15Гарнизон ВСУ в Судже будет вынужден сдаться: Кнутов объяснил, почему
07:00Юрий Баранчик: Если Трамп решится сорвать переговоры, Россия сможет резко лишить Украину света и газа
07:00Зимовский: “Трамп — не гвоздь программы российских СМИ, продолжаем освещать СВО”
06:45Агония ВСУ повторится: Рожин о схожести украинских позиций в Малой Локне и Ольговском лесу
06:30“А король-то голый!”: Краснов о прозрении европейцев
06:15Европа настаивает на эскалации вплоть до третьей мировой, но Россия вряд ли перейдет рамки — Копылов
06:00Только при полном разгроме ВСУ Запад откажется от Украины — Блохин
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05:00“Куда же делась ваша жесткая позиция?”: Копылов о том, как Европа “переобулась” за две недели
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