https://ukraina.ru/20250309/1061601458.html
Зимовский: “Трамп — не гвоздь программы российских СМИ, продолжаем освещать СВО”
Зимовский: “Трамп — не гвоздь программы российских СМИ, продолжаем освещать СВО” - 09.03.2025 Украина.ру
Зимовский: “Трамп — не гвоздь программы российских СМИ, продолжаем освещать СВО”
Издания России не должны делать “главным гвоздем программы” различные инициативы президента США Дональда Трампа. Кто-то должен прийти и сказать, как это уже было не раз: "Он несет пургу. Не надо его слушать. Сворачивайте этот балаган, продолжайте освещать СВО"
2025-03-09T07:00
2025-03-09T07:00
2025-03-09T07:00
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский.Он отметил, что Вашингтон сейчас пользуется своим основным эффектом, которого Москва перебить не может. По словам эксперта, Трамп — это шоумен с 40-летним стажем: у него мощность информационного потока гораздо больше, чем у Москвы.И потом, подчеркнул собеседник издания, российское руководство привыкло общаться в серьезной манере.“Телефонный разговор – понятно. Встреча дипломатов – понятно. Обмен документами – тоже понятно. А как реагировать на твит Трампа? Лайк ему поставить, нажать на "палец вниз" или жесткий комментарий написать?”, — заметил эксперт.По его мнению, должно быть принято решение “сверху”, чтобы отрегулировать способы реакции на разные инициативы Трампа.“Надо принимать их во внимание, но делать их главным гвоздем программы для своей собственной аудитории не надо. Кто-то должен прийти и сказать, как это уже было не раз: "Он несет пургу. Не надо его слушать. Сворачивайте этот балаган, продолжайте освещать СВО", — резюмировал Зимовский.Полный текст интервью Александра Зимовского: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья
https://ukraina.ru/20250304/1061522293.html
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новости, россия, сша, дональд трамп, сми, сво, переговоры
Новости, Россия, США, Дональд Трамп, СМИ, СВО, переговоры
Зимовский: “Трамп — не гвоздь программы российских СМИ, продолжаем освещать СВО”
Издания России не должны делать “главным гвоздем программы” различные инициативы президента США Дональда Трампа. Кто-то должен прийти и сказать, как это уже было не раз: "Он несет пургу. Не надо его слушать. Сворачивайте этот балаган, продолжайте освещать СВО"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский.
Он отметил, что Вашингтон
сейчас пользуется своим основным эффектом, которого Москва
перебить не может. По словам эксперта, Трамп — это шоумен с 40-летним стажем: у него мощность информационного потока гораздо больше, чем у Москвы.
“Образно говоря, Трамп — это взорванная плотина Каховской ГЭС. Он дорвался до власти и у него это хлынуло сплошным потоком. А мы — Северо-Крымский канал. У нас идет регулируемый ручей информации в канале со шлюзами. Поэтому мы не можем быстро реагировать на каждое его заявление или запись в соцсетях”, — заявил Зимовский.
И потом, подчеркнул собеседник издания, российское руководство привыкло общаться в серьезной манере.
“Телефонный разговор – понятно. Встреча дипломатов – понятно. Обмен документами – тоже понятно. А как реагировать на твит Трампа? Лайк ему поставить, нажать на "палец вниз" или жесткий комментарий написать?”, — заметил эксперт.
По его мнению, должно быть принято решение “сверху”, чтобы отрегулировать способы реакции на разные инициативы Трампа.
“Надо принимать их во внимание, но делать их главным гвоздем программы для своей собственной аудитории не надо. Кто-то должен прийти и сказать, как это уже было не раз: "Он несет пургу. Не надо его слушать. Сворачивайте этот балаган, продолжайте освещать СВО", — резюмировал Зимовский.