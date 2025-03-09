“Беззаботный мальчишка размахивает ядерной дубинкой”: Краснов об атомном торнадо в Европе - 09.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250309/1061627865.html
“Беззаботный мальчишка размахивает ядерной дубинкой”: Краснов об атомном торнадо в Европе
“Беззаботный мальчишка размахивает ядерной дубинкой”: Краснов об атомном торнадо в Европе - 09.03.2025 Украина.ру
“Беззаботный мальчишка размахивает ядерной дубинкой”: Краснов об атомном торнадо в Европе
Глава Парижа Эммануэль Макрон во время своего обращения, которое состоялось 5 марта, с “французской непосредственностью начал рисовать симпатичные картины атомного сдерживания, за которыми видится перспектива ядерных торнадо в Европе”
2025-03-09T05:15
2025-03-09T05:15
новости
россия
франция
украина
эммануэль макрон
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051729659_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_79958c2ebb0bbedb56a5f8024eb54967.jpg.webp
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.В среду президент Франции выступил с обращением, в котором заявил, что соберет в Париже совещание командующих генеральных штабов армий тех европейских стран, которые готовы "обеспечить безопасность Украины".По его словам, свое выступление Макрон посвятил тому, что начал рисовать “симпатичные картины атомного сдерживания”, за которыми видится “перспектива ядерных торнадо в Европе”.“Что же до внешней политики и амбиций стать всеевропейским лидером, то французу придется вставать в очередь за столь же безответственными поляками и "прибалтийскими тиграми". При этом, вся эта голодная стая, мечтающая сожрать Россию, пока что питается лишь кровью украинцев и постепенным обнищанием собственных народов”, — добавил собеседник издания.В интервью изданию Украина.ру военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов заметил, что Макрону легко “рассказывать о борьбе с российской угрозой, находясь за 1500 тысячи километров от войны”. Но, задался риторическим вопросом он, как французский лидер будет объяснять простым гражданам своей страны, ради чего и ради кого они несут потери.Подробности того, куда же все-таки отправятся французские контингенты, если окажутся на Украине — в интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения СШАПолный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует
https://ukraina.ru/20250306/1061588506.html
россия
франция
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051729659_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_7f7e85b75422db8dbad30b91e1f19214.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, франция, украина, эммануэль макрон, дональд трамп
Новости, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп

“Беззаботный мальчишка размахивает ядерной дубинкой”: Краснов об атомном торнадо в Европе

05:15 09.03.2025
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу
Кандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Глава Парижа Эммануэль Макрон во время своего обращения, которое состоялось 5 марта, с “французской непосредственностью начал рисовать симпатичные картины атомного сдерживания, за которыми видится перспектива ядерных торнадо в Европе”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
В среду президент Франции выступил с обращением, в котором заявил, что соберет в Париже совещание командующих генеральных штабов армий тех европейских стран, которые готовы "обеспечить безопасность Украины".
“Было бы забавно наблюдать, как наплевавший на свою страну беззаботный вечный мальчик размахивает ядерной дубинкой, но за его спиной стоят генералы и промышленники”, — отметил Краснов.
По его словам, свое выступление Макрон посвятил тому, что начал рисовать “симпатичные картины атомного сдерживания”, за которыми видится “перспектива ядерных торнадо в Европе”.
“Что же до внешней политики и амбиций стать всеевропейским лидером, то французу придется вставать в очередь за столь же безответственными поляками и "прибалтийскими тиграми". При этом, вся эта голодная стая, мечтающая сожрать Россию, пока что питается лишь кровью украинцев и постепенным обнищанием собственных народов”, — добавил собеседник издания.
В интервью изданию Украина.ру военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов заметил, что Макрону легко “рассказывать о борьбе с российской угрозой, находясь за 1500 тысячи километров от войны”. Но, задался риторическим вопросом он, как французский лидер будет объяснять простым гражданам своей страны, ради чего и ради кого они несут потери.
Подробности того, куда же все-таки отправятся французские контингенты, если окажутся на Украине — в интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
6 марта, 14:04
"Врет, не стесняясь": Лавров указал, что Макрон решил пойти по пути ЗеленскогоГлава МИД РФ Сергей Лавров 6 марта на брифинге высказался о критике президента Франции Эммануэля Макрона в адрес российского лидера Владимира Путина
Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует
 
НовостиРоссияФранцияУкраинаЭммануэль МакронДональд Трамп
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Юрий Баранчик: Если Трамп решится сорвать переговоры, Россия сможет резко лишить Украину света и газа
07:00Зимовский: “Трамп — не гвоздь программы российских СМИ, продолжаем освещать СВО”
06:45Агония ВСУ повторится: Рожин о схожести украинских позиций в Малой Локне и Ольговском лесу
06:30“А король-то голый!”: Краснов о прозрении европейцев
06:15Европа настаивает на эскалации вплоть до третьей мировой, но Россия вряд ли перейдет рамки — Копылов
06:00Только при полном разгроме ВСУ Запад откажется от Украины — Блохин
05:45Смерть 150 солдат ВСУ лежит на офицерах НАТО — Кнутов
05:30Эксперт рассказал, на что пойдет Россия, когда у ВСУ вырастет численность
05:15“Беззаботный мальчишка размахивает ядерной дубинкой”: Краснов об атомном торнадо в Европе
05:00“Куда же делась ваша жесткая позиция?”: Копылов о том, как Европа “переобулась” за две недели
19:21Бесполярный мир и макронизация Европы
18:56Христя перед рывком. Станет ли украинка-неонацистка будущим премьером Канады
18:00Обстановка в Судже и около неё. Итоги 8 марта на Украине
17:58И с ним была плутовка такова: ВСУ разыскивают беглых украинских артистов
17:28"История рассудит этого отвратительного человека": Зеленскому напомнили его глумление над Курском
17:07Иностранные или русские? Каких книг больше в Донецке и как выглядит современная библиотека - Авраимова
16:29Четыре компромисса России и США. Евгений Ющук о том, на какие уступки по Украине может пойти Москва
16:28Fox News опровергает, в НАТО не верят: на Западе пытаются понять, что именно знает Киев
16:00У НАТО не получилось обвинить Россию в обрыве кабелей в Балтике - The Wall Street Journal
15:43При чем тут Россия? Власти Сербии рассказали, кому и зачем в нужна цветная революция в Белграде
Лента новостейМолния