https://ukraina.ru/20250309/1061627865.html

“Беззаботный мальчишка размахивает ядерной дубинкой”: Краснов об атомном торнадо в Европе

“Беззаботный мальчишка размахивает ядерной дубинкой”: Краснов об атомном торнадо в Европе - 09.03.2025 Украина.ру

“Беззаботный мальчишка размахивает ядерной дубинкой”: Краснов об атомном торнадо в Европе

Глава Парижа Эммануэль Макрон во время своего обращения, которое состоялось 5 марта, с “французской непосредственностью начал рисовать симпатичные картины атомного сдерживания, за которыми видится перспектива ядерных торнадо в Европе”

2025-03-09T05:15

2025-03-09T05:15

2025-03-09T05:15

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.В среду президент Франции выступил с обращением, в котором заявил, что соберет в Париже совещание командующих генеральных штабов армий тех европейских стран, которые готовы "обеспечить безопасность Украины".По его словам, свое выступление Макрон посвятил тому, что начал рисовать “симпатичные картины атомного сдерживания”, за которыми видится “перспектива ядерных торнадо в Европе”.“Что же до внешней политики и амбиций стать всеевропейским лидером, то французу придется вставать в очередь за столь же безответственными поляками и "прибалтийскими тиграми". При этом, вся эта голодная стая, мечтающая сожрать Россию, пока что питается лишь кровью украинцев и постепенным обнищанием собственных народов”, — добавил собеседник издания.В интервью изданию Украина.ру военный историк и эксперт по внешней политике Кирилл Копылов заметил, что Макрону легко “рассказывать о борьбе с российской угрозой, находясь за 1500 тысячи километров от войны”. Но, задался риторическим вопросом он, как французский лидер будет объяснять простым гражданам своей страны, ради чего и ради кого они несут потери.Подробности того, куда же все-таки отправятся французские контингенты, если окажутся на Украине — в интервью Кирилла Копылова: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения СШАПолный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Трамп и Зеленский соревнуются в непоследовательности, Россия действует

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новости, россия, франция, украина, эммануэль макрон, дональд трамп