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Украине легче видеть ВСУ окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать — эксперт

Украине легче видеть ВСУ окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать — эксперт - 09.03.2025 Украина.ру

Украине легче видеть ВСУ окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать — эксперт

Если бы ВСУ в Курской области руководил гениальный российский генерал Андрей Мордвичев, они бы уже давно отступили и создали бы серьезный рубеж обороны в Сумской области. Но руководство Украины предпочтет видеть там свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать

2025-03-09T07:45

2025-03-09T07:45

2025-03-09T07:45

новости

курская область

украина

сумская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

потери всу

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро. По его словам, само наступление ВСУ в Курской области было большой ошибкой: после того, как не получился захват АЭС в Курчатове, украинской армии надо было сразу отступать в Сумскую область.Он вспомнил о российском генерале Мордвичеве, который проводит, по мнению собеседника издания, гениальные операции.“Если бы Мордвичев руководил украинской армией в Курской области, они бы уже давно отступили и создали бы серьезный рубеж обороны в Сумской области. Но руководство Украины предпочтет видеть там свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать. Как бывший военный я это не могу понять. НАТО и украинская армия не могут организовать сложные маневры, а отступление — это более сложный вид боя, чем наступление”, — отметил эксперт.Тем временем растет численность военных ВСУ, которые упорно заявляют о выводе украинских формирований из Курской области. Подробности в публикации Пора сворачиваться в Курской области, Залужный обвинил США в помощи "Оси зла"Полный текст интервью Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, курская область, украина, сумская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, потери всу