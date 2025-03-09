Украине легче видеть ВСУ окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать — эксперт - 09.03.2025 Украина.ру
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Украине легче видеть ВСУ окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать — эксперт
Украине легче видеть ВСУ окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать — эксперт - 09.03.2025 Украина.ру
Украине легче видеть ВСУ окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать — эксперт
Если бы ВСУ в Курской области руководил гениальный российский генерал Андрей Мордвичев, они бы уже давно отступили и создали бы серьезный рубеж обороны в Сумской области. Но руководство Украины предпочтет видеть там свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать
2025-03-09T07:45
2025-03-09T07:45
новости
курская область
украина
сумская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
потери всу
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро. По его словам, само наступление ВСУ в Курской области было большой ошибкой: после того, как не получился захват АЭС в Курчатове, украинской армии надо было сразу отступать в Сумскую область.Он вспомнил о российском генерале Мордвичеве, который проводит, по мнению собеседника издания, гениальные операции.“Если бы Мордвичев руководил украинской армией в Курской области, они бы уже давно отступили и создали бы серьезный рубеж обороны в Сумской области. Но руководство Украины предпочтет видеть там свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать. Как бывший военный я это не могу понять. НАТО и украинская армия не могут организовать сложные маневры, а отступление — это более сложный вид боя, чем наступление”, — отметил эксперт.Тем временем растет численность военных ВСУ, которые упорно заявляют о выводе украинских формирований из Курской области. Подробности в публикации Пора сворачиваться в Курской области, Залужный обвинил США в помощи "Оси зла"Полный текст интервью Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом
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Новости
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новости, курская область, украина, сумская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, потери всу
Новости, Курская область, Украина, Сумская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, потери ВСУ

Украине легче видеть ВСУ окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать — эксперт

07:45 09.03.2025
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP / Evgeniy Maloletka
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Если бы ВСУ в Курской области руководил гениальный российский генерал Андрей Мордвичев, они бы уже давно отступили и создали бы серьезный рубеж обороны в Сумской области. Но руководство Украины предпочтет видеть там свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро. По его словам, само наступление ВСУ в Курской области было большой ошибкой: после того, как не получился захват АЭС в Курчатове, украинской армии надо было сразу отступать в Сумскую область.
“Но поскольку украинской армией руководят не военные, а коммуникант Зеленский, то ВСУ остались в Курской области, чтобы показать, что Украина может атаковать и захватывать кусочки российской территории”, — заявил Моро.
Он вспомнил о российском генерале Мордвичеве, который проводит, по мнению собеседника издания, гениальные операции.
“Если бы Мордвичев руководил украинской армией в Курской области, они бы уже давно отступили и создали бы серьезный рубеж обороны в Сумской области. Но руководство Украины предпочтет видеть там свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать. Как бывший военный я это не могу понять. НАТО и украинская армия не могут организовать сложные маневры, а отступление — это более сложный вид боя, чем наступление”, — отметил эксперт.
Тем временем растет численность военных ВСУ, которые упорно заявляют о выводе украинских формирований из Курской области. Подробности в публикации Пора сворачиваться в Курской области, Залужный обвинил США в помощи "Оси зла"
Полный текст интервью Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом
 
НовостиКурская областьУкраинаСумская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украиныпотери ВСУ
 
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