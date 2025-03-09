Гарнизон ВСУ в Судже будет вынужден сдаться: Кнутов объяснил, почему - 09.03.2025 Украина.ру
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Гарнизон ВСУ в Судже будет вынужден сдаться: Кнутов объяснил, почему
Гарнизон ВСУ в Судже будет вынужден сдаться: Кнутов объяснил, почему - 09.03.2025 Украина.ру
Гарнизон ВСУ в Судже будет вынужден сдаться: Кнутов объяснил, почему
Когда российские подразделения возьмут Сумскую область и Суджу под огневой контроль, это будет означать, что трасса между ними непригодна для использования. Таким образом ВСУ в Судже окажутся на голодном пайке, без резервов, боеприпасов, топлива, что чревато провалом Украины
2025-03-09T07:15
2025-03-09T07:15
новости
суджа
сумская область
украина
вооруженные силы украины
вс рф
курская область
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов. По его словам, признаки огневого котла на этом направлении уже есть.Он подчеркнул, что таким образом ВСУ в Судже окажутся на голодном пайке, без резервов, боеприпасов, топлива: гарнизон будет вынужден сдаться.Ранее в интервью изданию Украина.ру заметил, что так как Юнаковка в Сумской области участвует в снабжении ВСУ под Курском, то российским подразделениям необходимо взять несколько населенных пунктов вдоль реки Локня.Полный текст интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия
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суджа
сумская область
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, суджа, сумская область, украина, вооруженные силы украины, вс рф, курская область
Новости, Суджа, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Курская область

Гарнизон ВСУ в Судже будет вынужден сдаться: Кнутов объяснил, почему

07:15 09.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Когда российские подразделения возьмут Сумскую область и Суджу под огневой контроль, это будет означать, что трасса между ними непригодна для использования. Таким образом ВСУ в Судже окажутся на голодном пайке, без резервов, боеприпасов, топлива, что чревато провалом Украины
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов. По его словам, признаки огневого котла на этом направлении уже есть.
“Наши войска зашли в Сумскую область, чтобы установить огневое воздействие на трассу Сумы-Суджа. Если два участка будут находиться под огневым контролем, это будет означать, что трасса непригодна для использования”, — заявил Кнутов.
Он подчеркнул, что таким образом ВСУ в Судже окажутся на голодном пайке, без резервов, боеприпасов, топлива: гарнизон будет вынужден сдаться.
Ранее в интервью изданию Украина.ру заметил, что так как Юнаковка в Сумской области участвует в снабжении ВСУ под Курском, то российским подразделениям необходимо взять несколько населенных пунктов вдоль реки Локня.
- РИА Новости, 1920, 03.03.2025
3 марта, 10:47
Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep StateРоссийская армия взяла под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области, уничтожив большое количество техники противника. Об этом 3 марта сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
Полный текст интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия
 
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