https://ukraina.ru/20250309/1061602150.html

Гарнизон ВСУ в Судже будет вынужден сдаться: Кнутов объяснил, почему

Гарнизон ВСУ в Судже будет вынужден сдаться: Кнутов объяснил, почему - 09.03.2025 Украина.ру

Гарнизон ВСУ в Судже будет вынужден сдаться: Кнутов объяснил, почему

Когда российские подразделения возьмут Сумскую область и Суджу под огневой контроль, это будет означать, что трасса между ними непригодна для использования. Таким образом ВСУ в Судже окажутся на голодном пайке, без резервов, боеприпасов, топлива, что чревато провалом Украины

2025-03-09T07:15

2025-03-09T07:15

2025-03-09T07:15

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суджа

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов. По его словам, признаки огневого котла на этом направлении уже есть.Он подчеркнул, что таким образом ВСУ в Судже окажутся на голодном пайке, без резервов, боеприпасов, топлива: гарнизон будет вынужден сдаться.Ранее в интервью изданию Украина.ру заметил, что так как Юнаковка в Сумской области участвует в снабжении ВСУ под Курском, то российским подразделениям необходимо взять несколько населенных пунктов вдоль реки Локня.Полный текст интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия

https://ukraina.ru/20250303/1061489548.html

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новости, суджа, сумская область, украина, вооруженные силы украины, вс рф, курская область