Гарнизон ВСУ в Судже будет вынужден сдаться: Кнутов объяснил, почему
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Когда российские подразделения возьмут Сумскую область и Суджу под огневой контроль, это будет означать, что трасса между ними непригодна для использования. Таким образом ВСУ в Судже окажутся на голодном пайке, без резервов, боеприпасов, топлива, что чревато провалом Украины
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов. По его словам, признаки огневого котла на этом направлении уже есть.
“Наши войска зашли в Сумскую область, чтобы установить огневое воздействие на трассу Сумы-Суджа. Если два участка будут находиться под огневым контролем, это будет означать, что трасса непригодна для использования”, — заявил Кнутов.
Он подчеркнул, что таким образом ВСУ в Судже окажутся на голодном пайке, без резервов, боеприпасов, топлива: гарнизон будет вынужден сдаться.
Ранее в интервью изданию Украина.ру заметил, что так как Юнаковка в Сумской области участвует в снабжении ВСУ под Курском, то российским подразделениям необходимо взять несколько населенных пунктов вдоль реки Локня.
3 марта, 10:47Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep StateРоссийская армия взяла под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области, уничтожив большое количество техники противника. Об этом 3 марта сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины